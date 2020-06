Ảnh hưởng bão số 1, Hà Nội mưa lớn từ đêm nay, thời tiết TP.HCM bắt đầu chuyển xấu

Cơn bão số 1 trong mùa mưa bão năm nay đã có những ảnh hưởng nhất định đến thời tiết của nước ta ngay từ hôm nay (13/6).

Hồi 13 giờ ngày vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 01 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão cách đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Đến 13 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão nằm trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đường đi của bão số 1.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xuất hiện mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Thông tin chi tiết trong bản tin mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, ngay từ đầu giờ chiều đã xuất hiện mưa lớn. Hiện tại nhiều khu vực ở TP. HCM vẫn đang mưa, có nơi mưa to nên người dân cần chú ý khi di chuyển trên đường.