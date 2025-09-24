Ảnh hậu quốc tế bị tố “ăn cháo đá bát”, tham lam đến độ đưa ân nhân ra tòa

Sau khi giành lên ngôi Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế Venice, Tân Chỉ Lôi một bước lên tiên, từ cái bóng mờ nhạt trở thành người sắp xếp lại cục diện của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, ngay khi vừa đổi đời, người đẹp bị khui lại nghi vấn vô ơn với Lương Đình - người quản lý đã phát hiện ra Tân Chỉ Lôi và gắn bó với cô suốt 8 năm trời. Điều này khiến nàng Ảnh hậu quốc tế nhận nhiều chỉ trích , bị tố "được cá quên nơm".

Cụ thể, vào năm 2015, khi sự nghiệp vừa khởi sắc, Tân Chỉ Lôi đã đòi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý và còn kiện Lương Đình ra tòa với lý do "quản lý mà không làm gì cả". Kết quả, nàng "Gia quý phi" của Như Ý Truyện đã thua kiện và phải bồi thường cho Lương Đình một khoản tiền. Cũng từ đó, hai bên cắt đứt liên lạc, chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa.

Mãi đến sau khi "phong thần", Tôn Chỉ Lôi mới tỏ hối hận vì hành động trong quá khứ của mình, đồng thời xin lỗi vì đã nuốt lời, không cảm ơn Lương Đình khi đứng trên bục nhận thưởng như đã từng hứa hẹn trước đây. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Lương Đình đã làm lãng phí 8 năm thanh xuân của Tân Chỉ Lôi khi không giúp cô quy hoạch sự nghiệp phù hợp, khiến nữ diễn viên dù tài năng nhưng lại "nở muộn".

Ảnh hậu Venice Tân Chỉ Lôi.

Tạm bỏ qua việc ai đúng, ai sai thì điều khiến netizen bất ngờ hơn cả là việc cựu quản lý của Tân Chỉ Lôi tuyên bố, trong những năm gắn bó, nữ diễn viên chưa từng đem lại một đồng lợi nhuận cho công ty quản lý. Số tiền mà Tân Chỉ Lôi kiếm được trong 8 năm hoạt động dưới trướng của Lương Đình chẳng thấm vào đâu so với tiền bạc, công sức mà người quản lý phải bỏ ra để nâng đỡ cho cô.

Trên thực tế, không chỉ Tân Chỉ Lôi mà cả nam diễn viên đang hot Thành Nghị và hầu hết các nghệ sĩ dưới trướng của Lương Đình đều như vậy, chỉ có Doãn Chính là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty mà thôi!

Tân Chỉ Lôi và Thành Nghị đều chưa đem về lợi ích cho công ty quản lý.

Lương Đình cho biết, cô có rất nhiều ơn nghĩa với "gà nhà", phải bỏ ra nhiều tâm huyết, tận dụng mối quan hệ để dẫn dắt họ trong những ngày đầu chập chững, thậm chí phải bỏ tiền túi lo chi phí chữa bệnh cho nghệ sĩ nhưng số tiền lương quản lý lại vô cùng ít ỏi, đến nay chưa thu được chút lợi nhuận nào.

Lương Đình hé lộ thêm, công việc quản lý nghệ sĩ chỉ là một mảng trong chuỗi ngành của công ty cô. Thực tế, Lương Đình còn đảm nhiệm vai trò sản xuất, đầu tư phim ảnh, đồng thời là đạo diễn kiêm biên kịch của một số bộ phim do công ty sản xuất. Theo Lương Đình tuyên bố thì: "Tới nay tôi chưa từng kiếm được một xu nào từ Tân Chỉ Lôi, Thành Nghị".

Những chia sẻ của Lương Đình gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có người cho rằng việc Lương Đình không kiếm tiền từ nghệ sĩ chỉ là lời "chém gió", bởi lẽ bất cứ ngành sản xuất nào cũng yêu cầu lợi nhuận để có thể tiếp tục phát triển. Cũng có ý kiến bênh vực rằng Lương Đình thực sự đã tìm cho Tân Chỉ Lôi, Thành Nghị nhiều cơ hội ngon nghẻ nhưng khi ấy, nàng Ảnh hậu mãi chẳng thể bật lên, lại còn "đâm sau lưng" người quản lý.

Lương Đình phủ nhận tin đồn Tân Chỉ Lôi đi lên từ những vai quần chúng, phải đóng những dự án kém chất lượng.

Hiện tại, Tân Chỉ Lôi đã rời xa vòng tay của Lương Đình, thỏa sức tung bay đến phương trời mới. Còn Thành Nghị vẫn còn 2 năm hợp đồng với công ty quản lý. Hiện tại, nam diễn viên đang là cái tên chiếm sóng trên mạng xã hội với bộ phim Phó Sơn Hải. Mặc dù thành tích phim ổn áp nhưng Thành Nghị lại nhận nhiều chê trách về diễn xuất, bị tố thiếu chuyên nghiệp vì đi dép crocs trong phim cổ trang.

Netizen trêu chọc rằng cần chờ xem Thành Nghị liệu có trở thành siêu sao với doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ NDT (3714 tỷ đồng) như lời tiên đoán của Lương Đình hay không để "cân đo đóng đếm" khả năng của người quản lý này.

Phim mới của Thành Nghị bị chê nhiều sạn, thiếu logic nhưng thành tích lại khá tốt.

