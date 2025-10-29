Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn, đồng thời là em chồng của "ngọc nữ" Hà Tăng bất ngờ công bố thông tin kết hôn. Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn chỉ chia sẻ duy nhất một đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh thơ mộng bên người bạn đời tương lai, được ghi hình tại một địa danh châu Âu lãng mạn.

Tuy nhiên, trước khi chính chủ kịp tiết lộ thêm, những hình ảnh đầu tiên trong bộ ảnh pre-wedding của cặp đôi đã xuất hiện trên tạp chí thời trang danh tiếng ELLE Italia - ấn phẩm Ý thuộc hệ thống tạp chí ELLE toàn cầu.

Theo bài viết từ ELLE Italia, bộ ảnh được thực hiện tại London, nơi Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới Justin - một chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo, đã cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tình yêu trước thềm hôn lễ. Toàn bộ concept được lên ý tưởng và sản xuất bởi Anna Frascisco, event producer người Ý từng hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ. Bối cảnh chính là Two Temple Place, một biệt thự phong cách Tân Gothic nằm bên bờ sông Thames, được xây dựng từ năm 1890 cho tỷ phú William Waldorf Astor.

Không gian được trang hoàng như một giấc mơ cổ điển: bàn tiệc phủ nhung màu xanh cổ vịt, hoa đỏ và tím đậm, trái cây trang trí gợi không khí vương giả. Không lựa chọn những cái tên quen thuộc trong làng váy cưới, Tiên Nguyễn hướng đến những thương hiệu haute couture vốn được giới thượng lưu yêu thích vì tính độc bản. Trong bộ ảnh được ELLE Italia đăng tải, cô thay liên tục các thiết kế đến từ Nicole + Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée được xem là 3 viên ngọc ẩn của thế giới thời trang cưới.

Nicole + Felicia Couture, thương hiệu đến từ Đài Loan nhanh chóng vươn tầm quốc tế nhờ những thiết kế váy cưới haute couture đính kết thủ công, tôn dáng, bồng bềnh. Váy cưới của Berta thường được ví là "váy cô dâu dành cho nữ chính trong phim Hollywood" với phần corset táo bạo, ren xuyên thấu và ánh kim nổi bật. Xuất thân từ Úc, Pallas Couture (và dòng Privée cao cấp hơn) nổi tiếng với phong cách tối giản, tinh tế, cắt may haute couture chuẩn Pháp.

Nếu váy cưới đã khiến người xem choáng ngợp bởi độ tinh xảo, thì chi tiết "đắt giá" bậc nhất lại nằm ở bàn tay của Tiên Nguyễn nơi chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh thu hút toàn bộ ánh nhìn. Dù không công bố thương hiệu, chỉ qua một khung hình cận, có thể nhận ra chiếc nhẫn định tình của Tiên Nguyễn đính viên kim cương cỡ lớn dạng round brilliant cut và được gắn trên một band nhẫn vàng trắng mảnh.

Theo ELLE Italia, bộ ảnh này cũng là lời công bố chính thức về đám cưới của cặp đôi, dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2026. Với phong cách tinh tế và đậm dấu ấn cá nhân, đám cưới nhà hào môn này được kỳ vọng sẽ là một trong những sự kiện thời trang được quan tâm nhất mùa cưới năm sau.