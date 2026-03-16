Ảnh cưới lần đầu được công bố của Hoa hậu Việt và thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Hà và chồng doanh nhân Việt Vương luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không giấu kín cuộc sống hôn nhân, cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong các hoạt động, sự kiện và những khoảnh khắc đời thường. Ngay từ lần đầu xuất hiện trước công chúng, chồng của Đỗ Hà đã nhanh chóng gây thiện cảm nhờ phong thái lịch lãm và kín đáo.

Mới đây, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cưới của Đỗ Hà và Việt Vương tại châu Âu bất ngờ chia sẻ thêm loạt hình ảnh chưa từng được công bố trước đó. Trong bộ ảnh, Đỗ Hà diện váy cưới ren trắng tinh tế, thiết kế ôm dáng kết hợp phần đuôi dài mềm mại, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và nữ tính của nàng hậu. Mái tóc búi gọn cùng lớp voan dài giúp tổng thể hình ảnh mang hơi hướng cổ điển, giống như một nàng công chúa trong khung cảnh châu Âu cổ kính. Bên cạnh đó, doanh nhân Việt Vương xuất hiện với bộ tuxedo đen lịch lãm. Cả hai thể hiện nhiều khoảnh khắc tình tứ như nắm tay dạo bước trong khu vườn, trao ánh nhìn đầy tình cảm hay ôm nhau dưới lớp voan cưới. Không gian kiến trúc cổ điển cùng khu vườn xanh mướt càng làm nổi bật vẻ sang trọng và lãng mạn.

Đỗ Thị Hà từng chinh chiến quốc tế và dừng chân ở vị trí Top 13 Miss World 2021. Thời gian đương nhiệm, cô chăm chỉ chạy show, liên tục xuất hiện ở các sàn catwalk với vị trí first face hoặc vedette. Ngoài ra, nàng hậu gốc Thanh Hóa còn nhận nhiều job quảng cáo, là gương mặt xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Dù tham gia nhiều hoạt động nhưng Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian để học tập. Hoa hậu Việt Nam 2020 tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Về việc tạm ngừng công việc ở thẩm mỹ viện, Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không phải là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là ưu tiên cho những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vun vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng là hành trình mình muốn đi".

Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

