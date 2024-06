Tối ngày 29/6, hôn lễ giữa Midu và thiếu gia Minh Đạt đã diễn ra tại một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời cùng dàn sao đình đám Vbiz.

Mới đây, phía Midu đã "nhá hàng" loạt ảnh "full HD" trong tiệc cưới "siêu viral". Trong đó, gây chú ý nhất phải kể đến chính là khoảnh khắc chú rể thiếu gia của Midu đứng trên sân khấu thổi sáo bài "My Heart Will Go On" dành tặng bà xã cũng như khách mời trong buổi tiệc. Nam thiếu gia còn không cầm được nước mắt vì quá xúc động.

Ông xã Midu thổi sáo tặng vợ trong hôn lễ

Kế đó chính là loạt khoảnh khắc làm lễ trong buổi tiệc. Cộng đồng mạng không khỏi phát sốt trước khoảnh khắc thiếu gia Minh Đạt dành ánh mắt cực ngọt ngào khi nhìn về hướng bà xã của mình.

Trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời, Midu và ông xã thiếu gia đình trao nhau những lời thề, cũng nụ hôn ngọt ngào, chính thức trở thành vợ chồng.

Tiệc cưới của Midu và thiếu gia Minh Đạt gây chú ý với sự đổ bộ từ dàn khách mời toàn những gương mặt nổi tiếng trong Vbiz như: Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Puka, Sam, siêu mẫu Xuân Lan, Anh Đức, hot girl Ngọc Thảo, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, Quốc Trường, Vy Oanh...

Thiếu gia Minh Đạt dành ánh mắt ngọt ngào khi nhìn bà xã Midu

Midu và ông xã thiếu gia ngọt trong trong phần lễ của đám cưới

Midu ngọt ngào chỉnh sửa nhan sắc cho ông xã

Jun Vũ hướng ánh mắt về phía sân khấu