Anh chàng người Việt sống trên rừng núi bất ngờ nổi tiếng thế giới, được cả Snoop Dogg gọi tên nhờ tài rap đếm số tiếng Anh

Những ngày qua, dân mạng cả ở trong và ngoài nước đã dành tặng cho chàng trai có nickname So Y Tiet hàng triệu views và hàng vạn lượt click theo dõi. Mọi thứ bắt đầu từ một sự kiện có lẽ là bản thân So Y Tiet cũng không hề mơ tới, đó là việc clip của Y Tiet được ngôi sao nhạc rap hàng đầu thế giới SnoopDog chia sẻ lên trang cá nhân, đến cả Chris Brown và Miley Cyrus cũng quan tâm thích thú.



Clip 1,5 triệu views của rapper "tay mơ" người Việt thu hút sự chú ý của hàng triệu cư dân mạng thế giới khi được chính Snoop Dogg đăng tải lên trang cá nhân.

Cả ngôi sao Chris Brown cũng phải ngạc nhiên với tài rap của anh chàng "nông dân" gốc Việt.

Một số blogger đình đám cũng chia sẻ tin tức về So Y Tiet.

Đoạn clip có tên "12345" được Snoop Dogg chia sẻ lên instagram từ ngày 21/7 và đến nay nó đã thu hút được hơn 1,3 triệu lượt xem. Vô số người ngạc nhiên khi biết người đàn ông trông có vẻ "nông dân" hát rap lại là một chàng trai gốc Việt, sống ở một vùng quê thuộc tỉnh Bình Định.

Màn biểu diễn cực đỉnh chỉ trong vài giây đếm số gây sốt toàn cầu của So Y Tiet.

Ngoài khả năng phát âm, hát rap tiếng Anh, thì khuôn mặt đậm chất mộc mạc và những chiếc răng với "bố cục" khác lạ cũng trở thành điểm nhấn quan trọng giúp So Y Tiet thêm phần thu hút. Nhờ một động tác bấm post clip của Snoop Dogg thôi, anh chàng họ So đã vụt sáng chỉ sau 1 đêm.

So Y Tiet thích tạo dáng khá "ngầu".

Fan hâm mộ của anh chàng có chiều cao khiêm tốn này đã chịu khó tìm hiểu thông tin cá nhân của So Y Tiet, hóa ra anh cũng đang sở hữu một kênh Instagram với 88k follow và tài khoản YouTube sắp chạm mốc 100.000 lượt theo dõi, cùng hàng triệu lượt xem video.

Có thể thấy, chàng trai Bình Định cũng rất chăm chỉ sản xuất nội dung, đều đặn 2-3 ngày sẽ có 1 clip mới được đăng tải với caption bằng tiếng Anh đơn giản và giọng điệu hơi "ngổ ngáo". Có lần So Y Tiet tự nhận mình 32 tuổi, nhưng thông tin trên email liên lạc của anh chàng lại có con số 1992, nên dân tình vẫn chưa rõ "rapper núi rừng" này thực sự bao nhiêu tuổi.

Profile xứng đáng lên level KOL của anh chàng Bình Định.

Nam rapper họ So khá lầy lội, anh thích chế các bài hát thành số đếm tiếng Anh và bây giờ anh có thể đếm đến hơn 100 rồi các mẹ ạ!

Ngoài những clip hát rap, So Y Tiet còn gây ấn tượng bằng kỹ năng nhảy hiphop theo phong cách popping, đỉnh cao không kém huyền thoại Michael Jackson! Dù sống ở rừng núi nhưng So Y Tiet vẫn sở thần thái đầy tự tin, khuôn mặt luôn cười và không bao giờ ngại để lộ những chiếc răng duyên.

So Y Tiet gây kinh ngạc vì tài nhảy popping cực đỉnh điêu luyện.

Nhiều clip So Y Tiet ăn mặc rách rưới, mặt mũi khắc khổ, làn da đen sạm in hằn sự vất vả trong cuộc sống, nhưng So Y Tiet vẫn khiến mọi người nể phục bởi tinh thần lạc quan và đam mê nhạc rap. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, "hiện tượng mạng" So Y Tiet sẽ rời khỏi vùng quê nghèo khó để trở thành một ngôi sao tầm cỡ quốc tế!