Ảnh cận hé lộ diện mạo con trai 3 tuổi nhà Son Ye Jin - Hyun Bin

Vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin và con trai Alkong đang có chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ ở Nhật Bản, cặp đôi đã bay sang Mỹ. Họ vừa bị "team qua đường" bắt gặp đưa con trai đi chơi ở Disneyland. Cả nhà của cặp sao Hạ Cánh Nơi Anh thoải mái xuất hiện ở nơi công cộng, không đeo khẩu trang và cũng không có trợ lý hay vệ sĩ đi cùng.

Điều khiến dân mạng chú ý hơn cả chính là cậu con trai 3 tuổi của cặp đôi. 1 tài khoản MXH đến từ Trung Quốc đã đăng tải loạt ảnh Hyun Bin trông nom con trai. Để bảo vệ sự riêng tư của bé Alkong, tài khoản chỉ đăng tải góc chụp sau lưng và góc nghiêng không lộ rõ mặt của em bé. Tuy nhiên, fan Trung này cho biết con trai Son Ye Jin - Hyun Bin đẹp như AI tạo ra và khẳng định Alkong là đứa trẻ đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời.

Theo nguồn tin, diện mạo của cậu bé đẹp đáng yêu đến mức, ai đi ngang qua cũng dừng lại ngắm nhìn. Khi xếp hàng mua vé trò chơi, có người đàn ông thấy con trai Son Ye Jin đã kinh ngạc đến mức quay sang nói với vợ mình rằng: "Em nhìn xem, em bé bên kia đẹp quá!"

1 fan Trung tình cờ gặp gia đình Son Ye Jin - Huyn Bin ở Disneyland cho biết cậu con trai 3 tuổi của cặp đôi đẹp như AI vẽ ra. Ảnh: Sohu.

Góc nghiêng của quý tử nhà cặp sao Hạ Cánh Nơi Anh. Theo nguồn tin, diện mạo của cậu bé đẹp đáng yêu đến mức, ai đi ngang cũng dừng lại ngắm nhìn. Ảnh: Sohu.

Thực tế, đây không phải lần đầu ngoại hình của quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin gây chú ý. Trong chương trình Sorrowful Brother, danh hài kiêm MC đình đám Shin Dong Yup tiết lộ anh từng trải qua cảm giác sốc visual khi lần đầu chiêm ngưỡng diện mạo của bé Alkong: "Tôi đã thấy hình con trai Hyun Bin rồi. Giờ bé rất đẹp trai. Sao gương mặt của 1 đứa trẻ lại có thể đẹp như vậy nhỉ?".

Còn nhớ trong bài đăng mừng con trai tròn 1 tuổi hồi tháng 11/2023, Son Ye Jin đã hết lời khen ngợi quý tử: "Tôi gần như không thể nhớ hồi bé mình trông như thế nào nếu chỉ nhìn qua những bức ảnh mờ ảo. Nhưng tôi đã được nhìn thấy hình ảnh đó qua vẻ ngoài của Alkong. Alkong dễ thương hơn mẹ cháu lúc nhỏ cả triệu lần".

Trước đó vào hồi tháng 9/2025, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: "Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn".

MC đình đám Shin Dong Yup (bên phải) cho biết bản thân bị sốc trước ngoại hình đáng yêu , đẹp trai của con trai nhà Son Ye Jin - Hyun Bin. Ảnh: Nate.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: X.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau 2 năm hẹn hò, họ chính thức về chung một nhà sau đám cưới hoành tráng hồi tháng 3/2022. Cặp đôi đình đám hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Son Ye Jin - Hyun Bin là 1 trong những cặp đôi có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz. Ảnh: X.

Nguồn: Sohu