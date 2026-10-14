"Anh Ba" Ngọc Sơn bắt tay Vương Bình, bản nhạc cưới mới sẵn sàng vang khắp các rạp cưới

Ngày 13/10, Vương Bình chính thức phát hành phiên bản Thành-Thân kết hợp cùng danh ca Ngọc Sơn. Đây là lần hiếm hoi "Anh Ba" song ca với một nghệ sĩ trẻ, đồng thời là bước nối dài sức hút của ca khúc sau màn song ca bất ngờ tại Fanmeeting Tiệc Thành-Thân diễn ra ở TP.HCM ngày 4/10. Hôm ấy, khoảnh khắc Ngọc Sơn bước ra sân khấu để hòa giọng cùng đàn em đã khiến hàng trăm khán giả có mặt vỡ òa.

Ở phiên bản mới, Ngọc Sơn mang vào Thành-Thân chất giọng trữ tình, lãng mạn đã thành dấu ấn riêng suốt nhiều thập kỷ, đặt cạnh tinh thần trẻ trung, sôi động vốn có của ca khúc. Hai màu sắc âm nhạc tưởng chừng cách xa nhau lại tạo nên đúng không khí của một bản nhạc cưới: rộn ràng, vui tươi nhưng vẫn gợi những cảm xúc hoài niệm, thân thương mà nhiều thế hệ khán giả đều có thể chạm tới.

Nói về màn hợp tác, Ngọc Sơn không giấu sự yêu mến dành cho Vương Bình, đặc biệt là ở chất giọng: "Vương Bình có một giọng hát rất hay, rất ngọt ngào. Cái độ ngọt ngào là điều khá khó, vì có thể hát tốt nhưng chưa chắc đã ngọt, đã thấm sâu vào lòng người, nhưng Vương Bình có điều đó. Giọng hát của cậu ấy có chất văn minh của phía Bắc, miền Trung nhưng cũng có âm hưởng Nam bộ nữa".

Không chỉ khen giọng hát, nam danh ca còn nhắc đến tính cách của đàn em ngoài đời: "Tính tình của Vương Bình ở ngoài cũng rất dễ thương, làm việc rất năng nổ. Sau khi làm việc chung, tôi rất yêu mến em và mong đại gia đình hãy luôn yêu thương, ủng hộ Vương Bình hết mình".

"Anh Ba" cho biết dù lịch làm việc dày đặc, anh vẫn gác lại tất cả để vào phòng thu sau khi nghe thử bản demo: "Bài hát rất dễ thương, có hơi hướng rất trẻ trung, hiện đại và tình cảm, đậm chất dân gian. Rất mong mọi người sẽ nghe ca khúc Thành-Thân, lan tỏa sự yêu thương nhau nhiều hơn, cũng như dành sự ủng hộ cho một ca sĩ trẻ như Vương Bình".

Điều thú vị là trước dự án này, Vương Bình chưa từng gặp Ngọc Sơn. Nam ca sĩ kể, sau khi hoàn thiện ca khúc, anh nhận ra chất giọng của đàn anh sẽ rất hợp với tinh thần bài hát nên đã chủ động tìm cách liên hệ: "Anh Ba là một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, đặc biệt, cả ba và mẹ của Bình đều đã yêu mến giọng hát của anh từ rất lâu. Vì vậy, cơ hội được kết hợp với anh trong dự án lần này mang đến cho Bình nhiều cảm xúc đặc biệt".

Quá trình làm việc chung còn khiến Vương Bình bất ngờ trước sự nhiệt tình của đàn anh. "Khi Bình cùng ê-kíp ngỏ lời mời anh đến tham dự và biểu diễn tại Fan Meeting, anh đã vui vẻ đồng ý ngay, thậm chí còn sẵn lòng dành thời gian tham gia cả hai buổi tổng duyệt của chương trình. Sự nhiệt tình và tình cảm anh dành cho Bình cũng như ê-kíp khiến Bình vô cùng trân trọng", nam ca sĩ chia sẻ.

Trước khi có bản song ca, phiên bản "một mình đờn ca" của Thành-Thân đã lọt Top Thịnh hành trên TikTok và Threads. Từ fanmeeting đến ca khúc, Vương Bình liên tục giữ nhiệt bằng hàng loạt nội dung sáng tạo trên mạng xã hội, biến bài hát thành một trải nghiệm gần gũi, có tính kết nối với khán giả chứ không chỉ dừng ở giai điệu bắt tai.

Thành-Thân do nhạc sĩ TDK và Dlight sáng tác, viết tiếp câu chuyện tình yêu từ bản hit Thanh Tân. Nếu Thanh Tân là chữ "thương" của tuổi học trò, thì Thành-Thân đưa câu chuyện ấy đến "hẹn ước" lâu dài bằng một đám cưới mang hơi thở miền Tây. Rời khỏi màu sắc thanh xuân vườn trường, Vương Bình đưa chất liệu quê nhà vào âm nhạc qua giai điệu bình dị, cách luyến láy đặc trưng và đoạn sample ca khúc Rồi Tới Luôn của Nal. Là người con Bến Tre, anh không chỉ dùng miền Tây như một ý tưởng sáng tạo mà gửi vào đó bản sắc gắn liền với chính mình.

Tựa đề ca khúc cũng mang hai lớp nghĩa: nên duyên đôi lứa và trở thành người thân. Với Vương Bình, đó còn là lời hồi đáp gửi đến cộng đồng fan Voi Con, những người từng xa lạ nay đã thành một phần trong hành trình âm nhạc của anh. Tinh thần kết nối ấy được tiếp nối trọn vẹn trong bản song ca cùng Ngọc Sơn, khi hai thế hệ, hai màu sắc âm nhạc gặp nhau trong không khí vui tươi, đậm tình thân.