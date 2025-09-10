Angelina Jolie tái hiện màn khoe chân dài miên man đình đám 1 thời, "đại náo" cả thảm đỏ LHP Toronto

Mới đây nhất, Angelina Jolie đã tham dự thảm đỏ Liên hoan phim Toronto và nhanh chóng khiến truyền thông bùng nổ. Nữ minh tinh đình đám khoác lên mình thiết kế xẻ tà đến từ thương hiệu Gabriela Hearst trị giá 5730 USD (151 triệu đồng), cùng giày cao gót màu đen của Christian Louboutin, hoàn thiện vẻ ngoài với trang sức tối giản và kiểu tóc buông xõa nổi bật.

Song điều nổi bật hơn cả đó chính là Angelina Jolie tái hiện màn pose dáng "khoe chân" trứ danh trên thảm đỏ Oscar 2012. Còn nhớ vào thời điểm đó, màn khoe chân của nữ diễn viên đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Sau 13 năm, Angelina Jolie vẫn giữ nguyên được thần thái quyền lực cuốn hút, nhan sắc quý phái lộng lẫy chẳng hề mấy khác biệt. Quả nhiên là minh tinh hàng đầu Hollywood, lúc nào Angelina Jolie cũng biết cách "đại náo" thảm đỏ, làm công chúng phải ngưỡng mộ mãi không thôi.

Angelina Jolie đã có màn xuất hiện "đại náo" thảm đỏ LHP Toronto, Canada

Cô khoác lên mình thiết kế xẻ tà đến từ thương hiệu Gabriela Hearst trị giá 5730 USD (151 triệu đồng), cùng giày cao gót màu đen của Christian Louboutin, hoàn thiện vẻ ngoài với trang sức tối giản và kiểu tóc buông xóa nổi bật.

Kiểu tạo dáng khoe chân trong váy xẻ tà của Angelina Jolie làm gợi nhớ đến...

... khoảnh khắc cô tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2012. Sau 12 năm, Angelina Jolie vẫn đầy xinh đẹp, quyến rũ và quyền lực không khác gì

Còn nhớ vào năm 2012, kiểu tạo dáng của Angelina Jolie đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu

Angelina Jolie sinh năm 1975, được biết đến như một trong những minh tinh nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm và nhanh chóng thành danh với những vai diễn cá tính, gợi cảm và nhiều chiều sâu. Cô đoạt Giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2000 với phim Girl, Interrupted. Một số bộ phim nổi bật khác gồm Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent… Angelina Jolie cũng là một trong những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất Hollywood trong nhiều năm.

Ngoài điện ảnh, Angelina Jolie được ngưỡng mộ với vai trò Đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Cô đã có nhiều chuyến công tác đến các vùng chiến sự, trại tị nạn để kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế.

Về đời tư, Angelina Jolie từng kết hôn với các nam diễn viên Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton, và Brad Pitt. Cô và Brad Pitt từng là cặp đôi “vàng” của Hollywood, được truyền thông gọi là “Brangelina”, có 6 người con (cả con ruột và con nuôi). Cả sự nghiệp lẫn đời tư của Jolie luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và công chúng. Tuy nhiên sau khi ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie khá kín tiếng và không công khai hẹn hò thêm ai.

Gần đây, Angelina Jolie đã khiến dân tình phải choáng váng với tạo hình mới trong phim Anxious People. Thay vì mái tóc nâu dài bồng bềnh đã làm nên thương hiệu, cô xuất hiện với một mái tóc bob ngắn ngang cằm, được nhuộm màu vàng bạch kim sáng rực. Đôi môi được tô son đỏ tươi đậm nét, trở thành điểm nhấn mạnh mẽ trên khuôn mặt. Đôi mắt được kẻ chì sắc sảo và tô điểm bằng những gam màu trầm, tạo nên một cái nhìn sâu thẳm và đầy quyền lực. Có thể nói sự lột xác lần này báo hiệu trở thành 1 trong những màn hóa thân ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Angelina Jolie.

Angelina Jolie gây bão mạng với tạo hình mới

Nguồn: Page Six