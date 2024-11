Andrea Aybar bức xúc đáp trả giữa vụ việc gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, An Tây trở thành nhân vật gây xôn xao dư luận khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM cho biết nữ người mẫu cùng một số người bị tạm giữ từ chiều 9/11 để điều tra dấu hiệu liên quan tới việc tổ chức sử dụng ma túy. Theo kết quả test nhanh, nữ người mẫu dương tính với chất cấm.

Giữa thời điểm này, đoạn clip Andrea Aybar (An Tây) lên tiếng về sự việc bị Hoa hậu Hương Giang nói "quậy khóc tùm lum" bên ngoài trường quay The New Mentor đang được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, An Tây bức xúc lên tiếng trước những thông tin tiêu cực về mình. Cô đăng clip nói rõ: “Tôi rất mệt mỏi nhưng tôi phải có trách nhiệm với những người luôn yêu thương và theo dõi mình. Tôi xin khẳng định, thông tin tôi đập phá đang được lan truyền không phải là sự thật. Tôi không liên quan gì đến câu chuyện của một người nào đó đang nhắc đến. Tôi chưa bao giờ làm những hành động như vậy.

Tôi là một người vô cùng biết điều, trong những lần đi quay, muốn ngồi ở đâu tôi đều xin phép hay muốn uống chai nước tôi cũng xin phép. Tôi không phải là một người ở trên rừng.

Phía chương trình cũng đã gọi điện cho tôi và gửi lời xin lỗi. Họ đã đính chính và cho rằng thông tin sai lệch. Tôi mong mọi người hãy đừng nhắc câu chuyện này và áp đặt lên mình nữa”.

An Tây lên tiếng về việc bị Hương Giang nói có biểu hiện bất thường

Andrea Aybar sinh năm 1995, quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ. Từ năm 2012, cô nổi tiếng khi hoạt động showbiz với vai trò người mẫu. An Tây cũng được biết đến qua một số lùm xùm tình ái. Những năm gần đây, An Tây không tham gia showbiz mà chuyển hướng qua làm Tiktoker. Kênh Tiktok của cô có tới 4,7 triệu người theo dõi.