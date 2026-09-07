Ancarat khai trương trụ sở mới – “An Nguyệt Tụ Phúc, An An Sum Vầy”

Với chủ đề “An Nguyệt Tụ Phúc – An An Sum Vầy”, sự kiện khai trương năm nay mang sắc thái đặc biệt khi kết hợp không khí Trung Thu đoàn viên cùng tinh thần tích lũy từ những giá trị nhỏ. Đây cũng là dịp Ancarat giới thiệu nhiều sản phẩm mới, các hoạt động trải nghiệm, workshop và chương trình quà tặng dành riêng cho khách hàng.

Trụ sở mới của Ancarat tại số 74 Đường Cách Mạng Tháng Tám (P. Xuân Hòa, TP.HCM)

Ra mắt loạt sản phẩm mới – gửi gắm câu chuyện đoàn viên và tích lũy

Điểm nhấn tại sự kiện là sự xuất hiện của những sản phẩm được Ancarat phát hành dành riêng cho mùa Trung Thu và hành trình tích sản.

An Nguyệt Đoàn Viên – Vàng 1 phân 9999 lấy cảm hứng từ ánh trăng và hình tượng Lân vàng – những hình ảnh gắn liền với không khí Trung Thu và những khoảnh khắc gia đình sum họp. Với định lượng 1 phân, sản phẩm hướng đến việc lưu giữ một dấu ấn nhỏ nhưng giàu ý nghĩa trong mùa đoàn viên.

Bộ sưu tập An Nguyệt Đoàn Viên – Vàng 1 phân 9999

Cùng chủ đề Trung Thu, Ngân Lân Như Ý – Bạc 1 lượng 999 nổi bật với hình tượng Lân được thể hiện qua những đường nét tinh xảo, mang tinh thần lễ hội và trở thành một vật phẩm lưu niệm đặc biệt trong dịp khai trương.

Ngân Lân Như Ý – Bạc 1 lượng 999

Đặc biệt, Ancarat giới thiệu BST Quốc Sắc Tứ Thời – Vàng 1 phân 9999, gồm 200 set phiên bản đặc biệt dành riêng cho ngày khai trương. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bốn mùa, bộ sưu tập là sự kết hợp giữa giá trị kim loại quý và công nghệ hiện đại, trở thành dấu ấn đặc biệt cho một cột mốc của Ancarat.

Bên cạnh đó, Ancarat ra mắt BST Ngân Lượng – Bạc 999 định lượng 1 gram, gồm 6 thiết kế: Bao tiền, Hạt gạo, Đồng xu, Hồ lô, Hạt đậu và Nén vàng. Mỗi thiết kế là một cách kể khác nhau về những giá trị nhỏ được góp nhặt theo thời gian. Bộ sưu tập truyền tải thông điệp “Tích tiểu thành đại – Góp nhặt tạo giá trị”, hướng đến một cách tiếp cận đơn giản và gần gũi hơn với hành trình tích lũy.

BST Quốc Sắc Tứ Thời – Vàng 1 phân 9999

Không gian khai trương với nhiều hoạt động trải nghiệm

Không chỉ giới thiệu sản phẩm mới, ngày khai trương còn được Ancarat xây dựng như một ngày hội dành cho khách hàng với nhiều hoạt động tương tác và trải nghiệm.

Khách hàng có thể tham gia các workshop tết dây handmade theo mệnh, khám phá sản phẩm, giao lưu cùng mascot An An, check-in tại không gian mới và tham gia các chương trình quà tặng được chuẩn bị riêng cho sự kiện.

Nhiều hoạt động đang chờ đón khách hàng trong ngày khai trương, tạo nên một không gian vừa mua sắm, vừa trải nghiệm và kết nối.

Đây cũng là dịp Ancarat giới thiệu nhiều sản phẩm mới, các hoạt động trải nghiệm, workshop và chương trình quà tặng dành riêng cho khách hàng.

Một cột mốc mới của Ancarat

Việc khai trương trụ sở mới tại 74 Cách Mạng Tháng Tám không chỉ mở ra một không gian mới cho Ancarat, mà còn là dịp thương hiệu kết nối những giá trị quen thuộc của văn hóa Việt với cách tiếp cận hiện đại trong trải nghiệm kim loại quý.

Từ ánh trăng Trung Thu, tiếng trống Lân, khoảnh khắc sum vầy đến câu chuyện tích tiểu thành đại, Ancarat mong muốn mang đến một ngày khai trương nhiều cảm xúc – nơi mỗi khách hàng có thể tìm thấy một sản phẩm, một trải nghiệm hoặc một kỷ niệm phù hợp để mang về.

Ancarat trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham dự ngày khai trương:

Thời gian: 12.09.2026

Địa điểm: 74 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề: AN NGUYỆT TỤ PHÚC – AN AN SUM VẦY

Một ngày hội của trăng, của đoàn viên và của những giá trị được góp nhặt theo thời gian.