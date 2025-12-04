Ăn tỏi thường xuyên có phòng đột quỵ?

Theo TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn hoặc giảm mạnh, khiến tế bào não thiếu oxy và chết chỉ trong vài phút. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, để lại nhiều di chứng như liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm thị giác, trầm cảm và có thể tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đây, nhiều người tin rằng đột quỵ là bệnh “không tránh được”. Tuy nhiên, y học hiện đại cho thấy nguy cơ có thể giảm nhờ điều chỉnh lối sống, trong đó dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Những thực phẩm giúp kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và tăng cường sức khỏe tim mạch đều góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Tỏi có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp, giảm cholesterol, làm chậm quá trình vôi hóa động mạch vành. (Ảnh minh hoạ)

Một nghiên cứu đáng chú ý là tỏi – gia vị quen thuộc trong bếp Việt. Tỏi có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp, giảm cholesterol, làm chậm quá trình vôi hóa động mạch vành, từ đó cải thiện tuần hoàn và giảm rủi ro đột quỵ. Dù không phải “thuốc đặc trị”, tỏi khi được sử dụng đúng cách giúp củng cố sức khỏe tim mạch về lâu dài.

Với người từng bị đột quỵ, dinh dưỡng càng đóng vai trò quyết định quá trình hồi phục. Bác sĩ khuyến nghị xây dựng chế độ ăn đa dạng vì không thực phẩm nào có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Cơ thể cần nhiều nhóm vi chất khác nhau để tái tạo mô, phục hồi chức năng và hạn chế tái phát.

Một gợi ý phổ biến là chế độ “ăn cầu vồng”, ưu tiên rau củ và trái cây theo nhóm màu đỏ, cam-vàng, xanh lá, xanh dương – tím. Các sắc tố tự nhiên này chứa chất chống oxy hóa và dưỡng chất quan trọng giúp cải thiện tuần hoàn não.

Song song đó, người bệnh cần hạn chế chất béo bão hòa và thực phẩm giàu cholesterol - yếu tố làm tăng xơ vữa mạch. Đường cũng là thành phần nên giảm tối đa vì tiêu thụ quá mức dễ gây tăng huyết áp , thừa cân, rối loạn lipid máu, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ tái phát. Muối cần được kiểm soát vì natri làm cơ thể giữ nước, khiến huyết áp tăng cao.

Ngoài các nhóm thực phẩm tốt, người bệnh cũng cần tránh những món có thể gây hại cho quá trình hồi phục như thịt đỏ, bơ động vật, đồ chiên rán, thực phẩm đóng hộp, món chế biến sẵn nhiều chất bảo quản, rượu bia và bánh kẹo ngọt, đặc biệt đồ có chất tạo ngọt nhân tạo.

Đột quỵ để lại hậu quả nặng nề, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ mình bằng chế độ ăn hợp lý, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày. Chỉ cần chọn đúng thực phẩm, cơ thể có thêm “lá chắn” giúp giảm nguy cơ tái phát và cải thiện chất lượng sống.