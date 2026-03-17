Ăn tối lúc mấy giờ để ngủ ngon nhất? Bác sĩ chỉ ra thời điểm chính xác

Mùa xuân đã đến, và khi tháng này kết thúc, mùa hè cũng sẽ cận kề. Sự thay đổi này có thể gây khó ngủ, nhưng với việc ăn tối đúng giờ, bạn có thể giảm bớt tác động của việc thời tiết chuyển dần sang hè.

Bác sĩ Tim Mercer, bác sĩ đa khoa thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) và là người đào tạo bác sĩ tại Opera Beds, đã chia sẻ một số khuyến nghị quan trọng giúp thích nghi với giai đoạn chuyển đổi này. Ông cũng giải thích vì sao việc chuyển mùa có thể khiến nhiều người khó ngủ.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lượng ánh sáng mà cơ thể tiếp xúc.

Thời tiết chuyển mùa có thể khiến nhiều người khó ngủ, mất ngủ.

Bác sĩ Mercer cho biết: “Ánh sáng buổi sáng sẽ ức chế việc sản xuất melatonin, giúp chúng ta thức dậy và tỉnh táo trong ngày. Vào buổi tối và khi trời tối, cơ thể sẽ tăng sản xuất melatonin, gửi tín hiệu rằng đã đến lúc đi ngủ.”

“Khi trời tối muộn hơn, cơ thể có thể trì hoãn việc sản xuất melatonin, khiến bạn khó ngủ vào thời điểm quen thuộc. Sự thay đổi này có thể gây rối loạn tạm thời nhịp ngủ khi cơ thể phải thích nghi với lịch trình mới.”

“Nếu bạn đang có thói quen ngủ tốt, hãy cân nhắc đi ngủ sớm hơn 10–15 phút mỗi ngày trong giai đoạn chuyển mùa.”

Nên ăn tối lúc mấy giờ để có giấc ngủ ngon?

Ngoài ra, theo bác sĩ Mercer, mọi người cũng nên chú ý đến thói quen ăn uống. Để có giấc ngủ tốt, bữa tối nên cách giờ đi ngủ khoảng 3 tiếng.

Ông khuyên: “Việc ăn quá gần giờ ngủ có thể gây rối loạn giấc ngủ và khó tiêu. Tốt nhất nên kết thúc bữa tối vài giờ trước khi đi ngủ.”

Theo các nghiên cứu, ăn tối trước giờ đi ngủ khoảng 3 tiếng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Khoảng thời gian này giúp dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn, từ đó giảm nguy cơ đầy bụng, trào ngược dạ dày và khó tiêu khi nằm xuống ngủ.

Khi hệ tiêu hóa không phải làm việc quá sức vào ban đêm, cơ thể cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và ổn định hơn. Ngoài ra, thói quen ăn tối sớm còn giúp kiểm soát lượng calo nạp vào, hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, chuyển hóa.

Một cách khác để cải thiện giấc ngủ là duy trì vận động, theo bác sĩ Mercer: “Thời gian ban ngày dài hơn mang lại nhiều cơ hội để hoạt động ngoài trời, điều này có lợi cho giấc ngủ. Hãy tập thể dục thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ hoặc chơi thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, nên tránh các hoạt động quá mạnh gần giờ đi ngủ, vì chúng có thể khiến cơ thể bị kích thích và khó ngủ.”