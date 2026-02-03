An toàn chung cư mini và nhà trọ trong bối cảnh mới: Chủ động giảm thiệt hại từ rủi ro cháy nổ

Một góc tầng hầm để xe chật kín xe máy điện và xe đạp điện tại một chung cư mini ở Hà Nội

Những con số này càng trở nên đáng báo động trong bối cảnh xu hướng gia tăng nhanh chóng các phương tiện sử dụng điện, nhất là sau khi Hà Nội công bố lộ trình hạn chế và tiến tới cấm xe máy tại khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026. Xe điện mang lại lợi ích về môi trường, nhưng đồng thời đặt ra thách thức an toàn mới cho các mô hình nhà ở mật độ cao như chung cư mini và nhà trọ, nơi khu vực để xe thường là không gian kín, tập trung số lượng lớn phương tiện và hệ thống điện dễ quá tải.

Cháy pin xe điện: Nguy cơ tiềm ẩn tại chung cư mini và nhà trọ

Pin Lithium-ion (Li-ion) được sử dụng phổ biến trong xe điện có đặc tính sinh nhiệt rất lớn khi cháy, phát tán khí độc và gần như không thể dập tắt triệt để bằng các biện pháp chữa cháy truyền thống. Đáng lo ngại, nguy cơ tái cháy của loại pin này vẫn tồn tại ngay cả khi ngọn lửa ban đầu đã được khống chế.

Nếu sự cố cháy nổ xảy ra tại hầm hoặc khu vực để xe của chung cư mini hay nhà trọ, nơi thường có không gian hạn chế và tập trung nhiều nguồn điện, nguy cơ cháy lan là cực kỳ lớn. Chỉ cần chậm trễ vài phút trong xử lý ban đầu, đám cháy có thể vượt ngoài khả năng kiểm soát, đe dọa trực tiếp đến an toàn và tính mạng của toàn bộ cư dân.

Cháy xe điện rất nguy hiểm

Ông P.Q.D, đại diện ban quản lý một khu chung cư mini tại Phường Nam Từ Liêm (Hà Nội), chia sẻ:

"Việc cư dân chuyển sang xe điện là xu hướng tất yếu. Ban quản lý không thể cấm xe điện vào tòa nhà, nhưng nếu để xảy ra sự cố cháy thì người đầu tiên bị truy trách nhiệm cũng chính là chúng tôi.Phần lớn hầm để xe hiện nay được thiết kế cho xe xăng, chưa tính đến đặc thù của việc cháy pin xe điện. Chỉ một sự cố nhỏ có thể gây hậu quả có thể ảnh hưởng rất lớn".

Từ thực tế đó, câu hỏi được đặt ra là: Các công trình chung cư mini và nhà trọ đã trang bị kịch bản an toàn phù hợp và chủ động hay chưa?

Hiện nay, nhiều tòa nhà vẫn phụ thuộc vào hệ thống báo cháy truyền thống. Khi có cháy, chuông báo vang lên, nhưng hành động xử lý tiếp theo lại phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng của con người. Trong tình huống khẩn cấp, cư dân dễ rơi vào hoảng loạn, Ban quản lý không kịp thời tiếp cận hiện trường, trong khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp cần thời gian di chuyển.

Khoảng trống giữa "phát hiện cháy" và "xử lý cháy" chính là giai đoạn nguy hiểm nhất, nơi rủi ro thiệt hại tăng nhanh theo từng giây.

Sơ đồ xử lý sự cố, kịch bản an toàn

Công nghệ an toàn chủ động: Giải pháp cho kỷ nguyên mới

Từ thực tiễn vận hành chung cư mini và nhà trọ, SafeFire đã nghiên cứu và triển khai mô hình kết hợp giữa báo cháy và Smarthome, cho phép công trình tự động kích hoạt kịch bản an toàn ngay khi phát hiện nguy cơ.

Theo kịch bản này, khi xuất hiện khói hoặc nhiệt bất thường, hệ thống lập tức phát cảnh báo, đồng thời tự động ngắt cầu dao tại khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế chập điện và ngăn chặn đám cháy lan nhanh. Song song đó, các lối thoát hiểm được tự động mở, hỗ trợ cư dân nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn trong những giây đầu tiên.

Ông Đinh Hoàng Tiệp, Giám đốc Kỹ thuật SafeFire, khẳng định: "Kịch bản này giúp tòa nhà phản ứng ngay từ thời điểm sớm nhất, trước khi con người kịp can thiệp. Đây là yếu tố quyết định để kiểm soát sự cố trước khi đám cháy vượt tầm kiểm soát.

Cùng SafeFire – An toàn trở nên đơn giản

Trên nền tảng đó, SafeFire phát triển giải pháp SafeHome, với trọng tâm là an toàn tuyệt đối. Các kịch bản PCCC được thiết lập sẵn và vận hành tự động, giúp giảm tối đa sự phụ thuộc vào thao tác con người trong tình huống khẩn cấp.

Với SafeFire, khi xảy ra cháy, hệ thống tự động thực hiện các hành động bảo vệ. An toàn vì thế không còn là chuỗi quy trình phức tạp, mà trở thành một phản ứng tự nhiên của tòa nhà. Công nghệ đảm nhiệm phần việc khó, giúp cư dân an tâm tập trung vào việc thoát nạn và bảo vệ tính mạng.

Trong giai đoạn phát triển mới của đô thị, an toàn tại các cơ sở lưu trú mật độ cao như chung cư mini và nhà trọ cần được nâng cấp tương xứng. Từ báo cháy đơn thuần đến các hệ thống có khả năng tự phản ứng, đây đang được xem là hướng đi tất yếu để không gian sống thực sự an toàn và bền vững cho mọi người.

Thông tin chi tiết về giải pháp xem tại đây: