An Thu An mang Quan họ sang Sri Lanka, đại diện Việt Nam duy nhất tại ABU Song Festival 2026

Ca sĩ An Thu An vừa được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chọn làm đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự ABU Song Festival 2026, liên hoan ca nhạc thường niên do Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Á Thái Bình Dương (ABU) tổ chức. Theo thông tin từ phía nghệ sĩ, đây là lần đầu tiên một nữ quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đứng trên sân khấu này với tư cách đại diện quốc gia. An Thu An hiện là ca sĩ của Đoàn Văn công Quân khu 1, tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đêm diễn dự kiến diễn ra ngày 2/11 tại Stein Studios ở thủ đô Colombo, nằm trong khuôn khổ Đại hội đồng ABU lần thứ 63 do Sri Lanka đăng cai, với kênh MTV Sri Lanka là đơn vị chủ nhà. Theo trang chuyên về các liên hoan ca nhạc quốc tế Eurovoix, đây là lần thứ 15 ABU Song Festival được tổ chức kể từ khi ra đời năm 2012. Khác với Eurovision mà nhiều khán giả hay liên tưởng tới, ABU Song Festival không có phần thi hay chấm điểm: mỗi đài truyền hình thành viên tự chọn nghệ sĩ và tiết mục để giới thiệu âm nhạc nước mình.

Sự góp mặt của An Thu An cũng đánh dấu việc Việt Nam quay lại sân khấu này sau một năm vắng bóng. Ở mùa 2025 tổ chức tại Ulaanbaatar (Mông Cổ), Việt Nam từng có kế hoạch tham dự và đã chọn ca sĩ Thanh Thủy, quán quân Điểm hẹn tài năng, nhưng cuối cùng không có tên trong danh sách chính thức của ban tổ chức.

Mang theo sang Sri Lanka, An Thu An chọn "Hoa thơm bướm lượn", một trong những làn điệu Quan họ Bắc Ninh quen thuộc nhất, được phối lại theo hướng hiện đại. Người đứng sau bản phối là nhạc sĩ Lê Anh Thủy, giám đốc âm nhạc đã đồng hành cùng nữ ca sĩ từ MV đầu tay "Tứ Thân". Anh cũng là người làm mới các ca khúc dân ca "Đào Liễu", "Ngồi tựa mạn thuyền" mà An Thu An từng trình diễn. Sau "Tứ Thân", đây là lần tái hợp được chờ đợi nhất của cặp nghệ sĩ và nhà sản xuất này, khi bài toán đặt ra không còn là chinh phục khán giả trong nước mà là khiến một làn điệu Quan họ chạm được tới người nghe nhiều quốc gia khác nhau.

Chia sẻ về cơ hội lần này, An Thu An cho biết việc khoác áo truyền thống và hát Quan họ giữa một đại hội âm nhạc quốc tế là "giấc mơ vô cùng lớn" với cô, đặc biệt khi cô vừa là nghệ sĩ trẻ vừa là một quân nhân. "Đây không chỉ là cơ hội để An mang âm hưởng Dân gian đương đại vươn xa, mà còn là trách nhiệm, là lời tri ân chân thành nhất An gửi đến VTV, Quân đội cùng toàn thể khán giả đã luôn tin yêu, đồng hành", nữ ca sĩ nói, đồng thời hứa sẽ mang tới một phần trình diễn chỉn chu nhất.

Việt Nam có lịch sử khá dày ở ABU Song Festival. Năm 2013, khi Hà Nội đăng cai liên hoan tại Nhà hát Lớn, Văn Mai Hương và ban nhạc Ngũ Cung là hai đại diện nước chủ nhà, theo Việt Nam News. Từ năm 2012 đến nay, VTV là một trong những đài tham gia đều đặn nhất của sự kiện.

An Thu An quê Ninh Bình, là Á quân Sao Mai 2022 dòng nhạc Dân gian. Năm 2024, cô gây chú ý với MV "Tứ Thân", sản phẩm từng đạt vị trí thứ 4 trên iTunes Việt Nam. Bản audio của ca khúc sau đó trở thành âm thanh thịnh hành trên TikTok với gần 10.000 video sử dụng, đặc biệt phổ biến trong các clip giới thiệu Việt phục và trang phục truyền thống. Với chất giọng mượt, kỹ thuật vững và thần thái sân khấu riêng, cô đang được xem là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của dòng dân gian đương đại.