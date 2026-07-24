Ăn thịt bò mỗi ngày, người đàn ông 60 tuổi bất ngờ khi đi khám

Trường hợp của ông Trần (60 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) gần đây đã khiến nhiều người phải xem lại chế độ ăn của mình. Vì nghĩ rằng thịt bò "bổ dưỡng, nhiều đạm", ông Trần gần như đưa loại thực phẩm này vào khẩu phần mỗi ngày.

Tuy nhiên, vài tháng gần đây, ông bắt đầu thường xuyên cảm thấy mệt, chóng mặt, huyết áp thất thường. Con trai lo lắng đưa ông đến bệnh viện thăm khám.

Sau khi xem xét kết quả xét nghiệm, bác sĩ bất ngờ hỏi: "Chú ăn bao nhiêu thịt bò mỗi ngày vậy?". Câu hỏi khiến cả hai cha con sửng sốt, bởi trước giờ họ vẫn tin thịt bò là lựa chọn lành mạnh.

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Bác sĩ cho biết: "Thịt bò tốt nhưng chứa nhiều chất béo bão hòa và purin. Ăn quá thường xuyên dễ làm tăng cholesterol xấu, gây áp lực cho hệ tim mạch và ảnh hưởng huyết áp. Với người lớn tuổi, thói quen này còn có thể làm tăng nguy cơ gout và bệnh mạn tính".

Sau khi đi khám, ông Trần đã điều chỉnh lại chế độ ăn. Tần suất ăn thịt bò giảm xuống, thay vào đó là các món cá, thịt gà bỏ da, đậu phụ và rau xanh.

Chỉ sau vài tuần, tình trạng mệt mỏi của ông cải thiện rõ rệt. Huyết áp ổn định hơn, cảm giác nặng nề sau bữa ăn cũng biến mất. Ngoài ra, nhờ ăn đa dạng thực phẩm, ông còn khám phá nhiều công thức chế biến đơn giản, tốt cho sức khỏe và phù hợp người lớn tuổi.

Các chuyên gia cho rằng trường hợp của ông Trần không phải cá biệt. Nhiều người hiện nay cũng có thói quen ăn thịt đỏ thường xuyên mà ít chú ý đến lượng chất béo bão hòa tiềm ẩn. "Thịt đỏ không xấu, vấn đề là cách sử dụng", một chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh.

Những người nên hạn chế ăn thịt bò

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-Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc bệnh đường ruột

Những người có dạ dày yếu dễ gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy sau khi ăn nhiều thịt đỏ. Một số khảo sát dinh dưỡng cho thấy hơn 30% số người có chức năng tiêu hóa kém bị khó chịu đường ruột khi ăn nhiều thịt đỏ liên tục.

-Người có mỡ máu cao hoặc bệnh tim mạch

Dù thịt bò thường được cho là "lành" hơn thịt lợn, nhiều phần như ba chỉ bò hay bò cuộn vẫn chứa lượng chất béo bão hòa khá cao. Theo dữ liệu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người tiêu thụ hơn 500g thịt đỏ mỗi tuần có xu hướng tăng cholesterol LDL và nguy cơ biến cố tim mạch cao hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên phần thịt nạc, hạn chế món nướng hoặc chiên ở nhiệt độ cao để giảm chất béo không có lợi.

-Người suy giảm chức năng thận

Hàm lượng protein cao trong thịt bò có thể khiến thận phải làm việc nhiều hơn để xử lý các sản phẩm chuyển hóa nitơ và urê. Một số nghiên cứu về bệnh thận mạn tính cho thấy chế độ ăn giàu protein động vật có liên quan đến tốc độ suy giảm chức năng thận nhanh hơn so với chế độ ăn protein vừa phải. Vì vậy, người mắc bệnh thận nên kiểm soát lượng thịt bò tiêu thụ và tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng.

-Người bị gout hoặc có axit uric cao

Thịt bò là loại thực phẩm chứa lượng purin ở mức trung bình đến cao, có thể làm tăng axit uric máu nếu ăn nhiều. Một số dữ liệu lâm sàng cho thấy người ăn trên 150g thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ bùng phát cơn gout cao hơn gần 50% so với người ăn ít. Với nhóm này, chuyên gia khuyến nghị đa dạng nguồn protein thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thịt đỏ.

Ăn bao nhiêu thịt bò là phù hợp?

Ngoài các nhóm trên, người bình thường cũng không nên ăn thịt bò quá mức. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 50-100g thịt bò mỗi ngày đồng thời kết hợp với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để tăng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết.

(t/h theo Saostar, Vietnamnet)