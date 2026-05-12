“Muốn tiết kiệm thì ăn ngoài ít thôi” là điều tôi từng cho rằng hiển nhiên đúng. Một người mang cơm đi làm, tự nấu bữa tối chắc chắn sẽ tốn ít chi phí hơn người trưa gọi đồ về văn phòng, tối lại đi ăn cùng chúng bạn chứ?

Tuy nhiên, sau khi thử ghi chép lại chi tiêu hàng tháng, tôi mới ngờ ngợ nhận ra có vẻ chưa chắc đã là như vậy. Dù chỉ sống 1 mình, nhưng tung bình 1 tháng tôi tốn khoảng 6-7 triệu tiền đi siêu thị mua thịt cá, rau củ, trái cây. Trong khi đó, tháng trước vì quá bận nên tôi thường hay ăn ngoài bữa trưa và bữa tối. Cuối tháng ngồi tổng kết lại mới thấy bất ngờ: Tiền ăn tháng đó chưa tới 5 triệu!

Tháng 4 tôi đặt 30 đơn đồ ăn giao về nhà, hết tổng cộng khoảng 2,765 triệu đồng. Cộng thêm khoảng 2 triệu tiền đi ăn tại nhà hàng nữa, tất tần tật chưa đến 5 triệu!

Lúc đó tôi mới nhận ra: Với người sống một mình, tự nấu chưa chắc đã tiết kiệm hơn ăn ngoài.

1. Thực phẩm mua về dễ bị bỏ phí vì không kịp ăn hết trước khi hỏng

Ai đi siêu thị nhiều sẽ biết: Thịt thà, hải sản thường được đóng hộp, mỗi hộp 300-350gr. Dù sức ăn ít hay nhiều thì cũng phải mua theo định lượng đóng sẵn. Chưa kể rau củ, trái cây nữa. Vì chẳng có thời gian để đi siêu thị hàng ngày, nên tôi thường tặc lưỡi “1 lần đi cho cả tuần”, mua ê hề ra và rồi quá nửa trong số đó thành hàng “cận date” hoặc hỏng hẳn trước khi kịp ăn.

Trong khi đó, ăn ngoài thì bữa nào xong bữa ấy. Một tô bún hay hộp cơm thường vừa đủ no, không có chuyện dư quá nhiều rồi bỏ phí.

2. Tiền điện và chi phí lặt vặt khi tự nấu thực ra không hề nhỏ

Trước đây tôi chỉ nghĩ đến tiền thực phẩm mà quên mất rằng nấu ăn còn kéo theo rất nhiều chi phí khác.

Nhà thuê của tôi tính điện giá dịch vụ nên khá cao. Những hôm nấu nướng nhiều bằng bếp từ, dùng thêm nồi chiên không dầu hay máy hút mùi là cuối tháng thấy hóa đơn điện khác hẳn.

Ngoài ra còn hàng loạt khoản nhỏ mà trước đây tôi không để ý: nước rửa chén, giấy lau bếp, túi rác, hộp bảo quản thực phẩm, dầu ăn, nước mắm, gia vị… Mỗi lần mua thấy không đáng bao nhiêu nhưng cứ âm thầm đội tổng chi phí lên.

Ăn ngoài thì mọi thứ đã được tính gộp trong giá món ăn. Mình chỉ cần trả đúng số tiền của bữa đó rồi thôi.

3. Nấu ít thì "không bõ công", nấu nhiều lại không ăn hết

Trước đây, tôi có thói quen cuối tuần nấu sẵn vài món, chia hộp để ăn cả tuần. Nhưng thực tế là sau hai ngày liên tục ăn cùng một món, tôi bắt đầu chán. Và khi chán, tôi lại nấu món mới trong khi món cũ còn chưa ăn hết.

Ảnh minh họa

Sống một mình có một cái khó là rất khó cân đối khẩu phần. Nấu ít thì không đáng công, nấu nhiều lại ăn không hết. Có hôm tôi chỉ định làm mì xào đơn giản, cuối cùng vẫn phải mua đủ rau, thịt, hành tỏi, rồi nấu ra một chảo ăn 2 bữa mới hết. Trong khi đó, ăn ngoài lại giúp tôi đỡ phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện “hôm nay ăn gì” hay “làm sao để dùng hết đồ trong tủ lạnh”.

Tất nhiên, tôi không nghĩ ăn ngoài hoàn toàn tốt hơn tự nấu. Tự nấu vẫn là cách an toàn nhất để đảm bảo sức khỏe, chỉ có điều là bây giờ, tôi không còn mặc định rằng “tự nấu chắc chắn rẻ hơn” nữa. Ít nhất với người sống một mình như tôi, nhất là khi công việc bận rộn và lịch sinh hoạt thất thường, ăn ngoài lại giúp kiểm soát chi tiêu tốt hơn khá nhiều.

Sau 1 thời gian chịu khó ăn ngoài, tôi rút ra được vài bí quyết để tiền như sau:

KHI ĐI ĂN TẠI HÀNG

1. Gọi 1 món trước, ăn hết mà vẫn chưa thấy no thì gọi thêm, tránh gọi nhiều ngay từ đầu nhất là khi đang đói vì có thể không ăn hết

2. Nếu rủ được bạn bè đi ăn cùng thì sẽ tối ưu chi phí hơn

3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng để tận dụng ưu đãi hoàn tiền

KHI ĐẶT ĐỒ ĂN TRÊN CÁC ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN

1. Đặt đồ trước giờ cao điểm (11h30-12h30, 18h30-19h30) để dễ săn voucher và freeship hơn

2. Một lần đặt cho 2 bữa, ví dụ cùng 1 quán nhưng chọn 1 món cho bữa trưa, 1 món cho bữa tối để đỡ tốn nhiều tiền ship, cũng dễ áp được nhiều voucher hơn do giá trị đơn hàng cao

3. Ưu tiên tìm quán có ưu đãi trước rồi lựa món trong menu của họ, thay vì tìm món trong thanh tìm kiếm