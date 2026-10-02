"Ăn mặc thế này để đón con, cô chỉ đang khoe mẽ thôi!" - Bà mẹ sành điệu bị chê trách gây tranh cãi

Mỗi buổi chiều tan học, cổng trường luôn là nơi phản ánh chân thực nhất đủ kiểu cảnh đời. Dù là ông chủ có tài sản hàng chục triệu hay một người lao động bình thường, khi đến đây, tất cả đều phải đứng chen chúc bên ngoài hàng rào. Phần lớn phụ huynh đều vội vã, tiện tay khoác một bộ đồ ở nhà, đi giày thể thao rồi đến đón con.

Thế nhưng giữa khung cảnh giản dị ấy, thỉnh thoảng vẫn có một vài người trông nổi bật hẳn lên. Trong bức ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, một người mẹ đến đón con đã trở thành tâm điểm chú ý. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen. Trên đầu là chiếc mũ rộng vành được chăm chút, tay dắt một chú chó nhỏ, bên cạnh là một em học sinh đeo cặp mầm non.

Ảnh: Sohu

Bộ trang phục này nếu xuất hiện ở một khu phố thời trang hay trong một bữa tiệc tối có lẽ hoàn toàn phù hợp, thậm chí còn thu hút ánh nhìn. Nhưng khi xuất hiện trước cổng trường tiểu học hay mầm non, hình ảnh lại khiến một số người có cách nhìn khác. Bức ảnh còn được chú thích: “Người thích làm nổi đến đón con đây rồi”.

Chỉ một bức ảnh chụp từ phía sau cũng nhanh chóng gây tranh luận. Trong phần bình luận, có người mỉa mai rằng cô như đang đi thảm đỏ, có người lại nói đùa rằng không biết cô có đi nhầm địa điểm hay không.

Đáng chú ý, một số người còn tìm vào trang cá nhân của người mẹ này và phát hiện cô là một bà nội trợ toàn thời gian. Từ đó, những lời bình luận càng trở nên gay gắt hơn, thậm chí có người nói kiểu: “Bảo sao, hóa ra là nội trợ”.

Có người còn dùng những lời lẽ khá cay nghiệt để suy đoán rằng cô ăn mặc cầu kỳ mỗi ngày chỉ để thu hút ánh nhìn khi đến đón con. Tất nhiên, cũng có không ít người chân thành khen người mẹ này xinh đẹp, có khí chất và cho rằng cô không cần phải tự ti vì những lời bàn tán.

Sự so sánh giữa các phụ huynh đôi khi còn trực diện hơn cả nơi công sở

Nhìn vào những tranh luận này, có lẽ cần bình tĩnh nhìn lại xem vì sao một chuyện liên quan đến cách ăn mặc lại có thể trở thành đề tài gây tranh cãi như vậy. Đây vốn không hẳn là câu chuyện về đẹp hay xấu, mà còn liên quan đến tâm lý so sánh giữa những người cùng ở trong một môi trường.

Nhiều phụ huynh mỗi ngày bận rộn với việc nhà, con cái, bài vở, thậm chí thời gian chăm sóc bản thân cũng phải tranh thủ. Khi bất chợt nhìn thấy một người mẹ khác xuất hiện trước cổng trường với vẻ ngoài được chăm chút từ đầu đến chân, sự tương phản ấy có thể khiến một số người cảm thấy áp lực hoặc tự so sánh với chính mình.

Cũng vì thế, câu “hóa ra là một bà nội trợ” mới trở thành một trong những chi tiết gây chú ý nhất trong câu chuyện này. Một khi đã bị gắn nhãn “nội trợ”, cách ăn mặc của người phụ nữ dường như lập tức bị đặt dấu hỏi, thậm chí bị quy thành biểu hiện của sự phụ thuộc hoặc nhàn rỗi. Đây là một cách nhìn khá phiến diện.

Công việc nội trợ cũng là một dạng lao động, với những công việc không phải lúc nào cũng có thể quy đổi trực tiếp thành thu nhập. Việc đánh đồng giá trị của một người với khả năng kiếm tiền không chỉ dễ khiến những người làm nội trợ bị xem nhẹ, mà còn khiến cách nhìn về giá trị của mỗi thành viên trong gia đình trở nên đơn giản hóa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ranh giới của sự phù hợp nằm ở đâu? Có phải chỉ cần ăn mặc đẹp hơn một chút đã bị xem là “thích làm nổi”? Rõ ràng, đó cũng là một cách nhìn cực đoan khác. Sự phù hợp không nên chỉ được đánh giá qua quần áo. Điều đáng quan tâm hơn có lẽ là cách một người cư xử, cách họ đối diện với người khác và cách họ kiểm soát cảm xúc của mình.

Ảnh minh hoạ (Sohu)

Điều đáng lo không phải là một chiếc váy đẹp, mà là việc một số người mang ác ý để suy đoán rồi dùng những lời lẽ cay nghiệt để công kích. Khi phụ huynh đứng trước cổng trường chỉ trỏ, phán xét cách ăn mặc của người khác, thái độ ấy cũng có thể vô tình truyền sang con trẻ.

Còn người mẹ mặc váy dài kia, nếu cô có thể giữ sự bình thản và không để ánh nhìn của người khác làm thay đổi cuộc sống của mình, thì đó cũng có thể là một cách giáo dục.

Cô dắt theo chú chó nhỏ, nắm tay con và đi trên con đường đến trường. Đó là cuộc sống của cô. Cô không cần phải trả lời bất kỳ ai về cách mình ăn mặc. Và những phụ huynh khác cũng không cần vì nhìn thấy một người mẹ chỉn chu mà cảm thấy mình kém cỏi hay phải phủ nhận chính mình.