Không nên ăn gạo lứt nấu chưa kỹ

Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và lớp vỏ cám cứng hơn gạo trắng. Gạo lứt sống hoặc nấu chưa chín kỹ gây khó khăn cho hệ tiêu hóa, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, táo bón. Lớp vỏ cám cứng của gạo lứt chưa chín kỹ có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét dạ dày tá tràng. Gạo lứt nấu chưa kỹ làm giảm khả năng hấp thụ các vitamin và khoáng chất.

Vì vậy nên ngâm gạo lứt trong nước khoảng 4-6 tiếng hoặc qua đêm giúp gạo mềm hơn, dễ nấu chín và dễ tiêu hóa. Nấu gạo lứt với lượng nước vừa đủ, đảm bảo hạt gạo chín mềm, nở đều. Nhai kỹ giúp nghiền nhỏ gạo, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Không nên ăn gạo lứt nấu chưa kỹ. Ảnh: Health Shots

Không ăn quá nhiều gạo lứt

Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và axit phytic. Ăn quá nhiều có thể gây khó tiêu, cản trở hấp thu khoáng chất và gây ra một số vấn đề sức khỏe khác. Hàm lượng chất xơ cao trong gạo lứt có thể gây khó tiêu, đầy bụng, đặc biệt là với những người có hệ tiêu hóa kém.

Axit phytic trong gạo lứt gắn kết với các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, magie, làm giảm khả năng hấp thụ của cơ thể. Ăn quá nhiều gạo lứt có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột, sỏi thận, và các vấn đề về tuyến giáp do ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ i-ốt.Cách khắc phục:

Nên bắt đầu với một lượng nhỏ gạo lứt và tăng dần theo thời gian để cơ thể thích nghi. Ăn gạo lứt với rau củ quả, thịt, cá, trứng... để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Ngâm gạo lứt với nước ấm có thể giúp giảm lượng axit phytic. Các loại đậu chứa enzyme phytase giúp phân hủy axit phytic, tăng khả năng hấp thụ khoáng chất.

Ăn quá nhiều gạo lứt không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Shutter Stock

Không ăn gạo lứt cùng một số loại thực phẩm

Gạo lứt kết hợp với một số loại thực phẩm có thể gây khó tiêu, giảm hấp thu dinh dưỡng, thậm chí gây ra các phản ứng bất lợi cho cơ thể. Điển hình như, kết hợp gạo lứt với sữa, trái cây giàu axit (như cam, quýt, dứa) hoặc thực phẩm chứa nhiều tannin (như trà, cà phê) có thể gây khó tiêu, đầy bụng.

Ngoài ra, canxi trong sữa và axit trong trái cây có thể cản trở hấp thu sắt và kẽm từ gạo lứt. Không nên kết hợp gạo lứt với thực phẩm giàu oxalate (như rau bina, cải bó xôi) vì điều này có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Không nên ăn gạo lứt thay thế hoàn toàn gạo trắng

Gạo trắng tuy đã mất đi một số chất dinh dưỡng trong quá trình xay xát nhưng vẫn cung cấp năng lượng và một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gạo trắng vẫn cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng. Loại bỏ hoàn toàn gạo trắng khỏi chế độ ăn có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Vì vậy, vhế độ ăn uống nên đa dạng và cân bằng. Chỉ ăn gạo lứt có thể khiến cơ thể thiếu hụt một số chất dinh dưỡng có trong các loại ngũ cốc khác.

Bạn có thể xen kẽ giữa gạo lứt và gạo trắng trong các bữa ăn hàng ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Bên cạnh gạo lứt, bạn nên bổ sung các loại ngũ cốc nguyên hạt khác như yến mạch, quinoa, hạt kê... vào chế độ ăn uống.

Theo Eat this Not that và WebMD