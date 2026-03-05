Nhân vật được nhắc đến là Ryan Lambert, 23 tuổi, một tài năng trẻ của đội New York Mets tại Mỹ. Anh thừa nhận chế độ ăn này có thể khiến nhiều người thấy khó tin, nhưng bản thân cho rằng thử nghiệm đó thực sự giúp cải thiện thể lực.

Ăn 30 quả trứng sống mỗi ngày để tăng sức mạnh

Lambert cho biết ý tưởng bắt nguồn từ những video trên mạng xã hội cách đây khoảng hai năm, nói về lợi ích của trứng đối với cơ bắp và khả năng hồi phục. Dù thời gian đầu không dễ thích nghi, anh coi đây là thử thách để đẩy giới hạn bản thân.

Cầu thủ bóng chày Ryan Lambert

Hiện tại anh không còn duy trì lượng trứng lớn như trước, nhưng tin rằng giai đoạn đó góp phần cải thiện thành tích, đặc biệt là tốc độ ném bóng, có thời điểm vượt mốc 100 dặm một giờ.

Không chỉ có Lambert, Tiến sĩ Nick Norwitz, một YouTuber chuyên về sức khỏe, cũng từng thực hiện thử nghiệm tương tự khi ăn 24 quả trứng mỗi ngày trong 30 ngày liên tiếp, tổng cộng 720 quả.

Ông ước tính lượng trứng này tương đương khoảng 133.200 miligam cholesterol nạp vào cơ thể. Giả thuyết ban đầu của ông là ăn nhiều trứng chưa chắc làm tăng cholesterol máu, đặc biệt là LDL cholesterol, tức lipoprotein tỷ trọng thấp, thường được gọi là cholesterol xấu.

Tiến sĩ Nick Norwitz

Kết quả xét nghiệm sau một tháng cho thấy LDL không tăng như lo ngại. Thậm chí trong hai tuần đầu, chỉ số này giảm khoảng 2%. Hai tuần tiếp theo, LDL tiếp tục giảm thêm khoảng 18%, con số gây bất ngờ cho nhiều người theo dõi.

Vì sao cơ thể có thể tự điều chỉnh?

Theo giải thích của Tiến sĩ Norwitz, khi cơ thể hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, các phân tử này gắn vào thụ thể ở tế bào ruột, kích thích giải phóng một số hormone gửi tín hiệu đến gan. Gan sau đó sẽ giảm sản xuất cholesterol nội sinh, giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyến cáo không nên áp dụng chế độ ăn cực đoan nếu không có theo dõi y khoa. Phản ứng của cơ thể với cholesterol có thể khác nhau tùy từng người, đặc biệt ở những người có bệnh lý tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc nguy cơ cao. Ăn uống cân đối, đa dạng thực phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử nghiệm chế độ đặc biệt vẫn là nguyên tắc an toàn hơn cho sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: UNILAD