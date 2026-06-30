Hai năm trở lại đây, thị trường phim ngắn bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc, kéo theo sự nổi lên của hàng loạt gương mặt diễn viên trẻ. Song, điều khiến công chúng bất ngờ là những câu chuyện phía sau ánh hào quang của các "đỉnh lưu" phim ngắn đôi khi còn kịch tính hơn cả kịch bản họ thể hiện trên màn ảnh. Mới đây, một nguồn tin trong giới đã hé lộ mối tình tay ba đầy drama giữa ba ngôi sao đình đám của giới phim ngắn Cbiz, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Nhân vật đầu tiên là nam diễn viên họ T., ra mắt vào năm 2021 và nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng nhờ gương mặt điển trai, hình tượng thư sinh, tính cách ôn hòa cùng khả năng diễn xuất ổn định. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh đã vươn lên hàng ngũ đỉnh lưu của thị trường phim ngắn, lịch trình kín mít với hàng chục tác phẩm mỗi năm, đồng thời được nhiều người ưu ái gọi là "đệ nhất tiểu sinh cổ trang" của dòng phim này.

Năm ngoái, T. hợp tác với nữ diễn viên họ L. trong một dự án phim ngắn dài tập. Khác với nhiều đồng nghiệp, L. xuất thân từ trường lớp diễn xuất chính quy và từng khởi nghiệp bằng con đường điện ảnh. Tuy nhiên, khi thị trường điện ảnh rơi vào giai đoạn trầm lắng, cô quyết định chuyển hướng sang đóng phim ngắn. Lựa chọn này nhanh chóng mang lại thành công, khi chỉ sau vài tác phẩm, nữ diễn viên đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất. Cô L. từng công khai hẹn hò với nam diễn viên H. - một mỹ nam nổi tiếng khác của giới phim ngắn. Cả hai liên tục đóng cặp trong nhiều tác phẩm, lâu dần nảy sinh tình cảm rồi chính thức trở thành một đôi.

Mối tình tay ba đầy drama giữa ba ngôi sao đình đám của giới phim ngắn Cbiz, khiến dư luận không khỏi xôn xao. Ảnh được tạo bằng AI.

Do cùng làm việc và sống ở Hoành Điếm (Trung Quốc), 2 nam diễn viên T. - H. và người đẹp L. thường xuyên tụ tập cùng nhau. Trong đó, mỹ nam T. nhiều lần đến nhà của cặp đôi L. - H. ăn uống. Hai nam diễn viên T. và H. thậm chí thân thiết đến mức kết nghĩa anh em. Thế nhưng, phía sau tình bạn tưởng chừng khăng khít ấy lại là một bí mật không ai ngờ tới. Theo nguồn tin, trong lúc H. hoàn toàn tin tưởng bạn gái và người anh em của mình, T. và L. lại âm thầm ngoại tình sau lưng anh.

Vào kỳ nghỉ lễ 1/5, nam diễn viên H. vô tình phát hiện những dấu hiệu bất thường và bắt đầu nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác. Sau khi lần theo manh mối, anh bàng hoàng nhận ra mình đã bị "cắm sừng". Trong cơn tức giận, H. lập tức nhắn tin WeChat chất vấn người anh em T. Thế nhưng thay vì giải thích hay xin lỗi, T. lại tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí còn quay sang trách ngược H. "rảnh rỗi đi kiếm chuyện", khẳng định mình bị kéo vào chuyện không liên quan.

Nguồn tin cho biết sau đó H. đã tìm được bằng chứng xác thực về mối quan hệ mờ ám giữa bạn gái và bạn thân. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là anh không lựa chọn chia tay L., cũng không tiếp tục đối đầu với T. Câu chuyện này càng trở nên "cẩu huyết" chẳng khác nào kịch bản phim khi dù ngoài mặt nữ diễn viên L. hứa cắt đứt liên lạc với T. để cứu vãn mối quan hệ với H., nhưng thực tế cả hai vẫn giữ liên hệ, tiếp tục lén lút qua lại. Hành động yêu cùng lúc 2 anh của nữ diễn viên L. và sự nhân nhượng của người bị cắm sừng khiến mối tình tay ba này ngày càng rối ren và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giới phim ngắn.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, cộng đồng mạng lập tức dậy sóng. Trên MXH Weibo, nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng và không dừng truy tìm danh tính của 3 nhân vật chính T. - L. - H. Không ít ý kiến cho rằng nếu những thông tin này là sự thật thì đây chẳng khác nào một "kịch bản phim ngắn" bước ra đời thực. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối cho nam diễn viên họ H. khi vừa mất đi người yêu, vừa bị chính người anh em thân thiết phản bội. Một số bình luận còn cho rằng điều khó hiểu nhất là sau khi được cho là đã nắm trong tay bằng chứng ngoại tình, H. vẫn quyết định không chấm dứt mối quan hệ với bạn gái, khiến không ít người đặt dấu hỏi về nguyên nhân phía sau lựa chọn này.

Nam diễn viên H. đã bị bạn gái và bạn thân phản bội sau lưng. Ảnh được tạo bởi AI.

Đến sáng 30/6, danh tính của "bé ba T." - cô L. ngoại tình và anh H. bị phản bội đã được cư dân mạng tìm ra. Đó là nam diễn viên Trần Thiêm Tường (2002), nữ diễn viên Lưu Niệm (2001) và mỹ nam Hà Thông Duệ (1997). Đáng chú ý, nam diễn viên Hà Thông Duệ bị phát hiện đã ẩn toàn bộ video couple với bạn gái Lưu Niệm trên trang cá nhân. Động thái này là dấy lên nghi vấn anh đã chia tay Lưu Niệm sau khi chuyện bản thân bị "cắm sừng" vỡ lở. Hiện, cả 3 nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ drama chấn động này.

Nam diễn viên Hà Thông Duệ (ảnh trái), nữ diễn viên Lưu Niệm và mỹ nam Trần Thiêm Tường (ảnh phải) là 3 nhân vật chính trong drama tình ái gây xôn xao cả showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Trần Thiêm Tường và Lưu Niệm đã ngoại tình với nhau. Ảnh: Sina.

Hà Thông Duệ ẩn toàn bộ video couple với bạn gái Lưu Niệm trên trang cá nhân sau khi bê bối tình tay 3 của họ vỡ lở. Công chúng nghi vấn cặp diễn viên hàng đầu dòng phim ngắn đã đường ai nấy đi. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu