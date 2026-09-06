Ầm ĩ clip vợ chồng Lee Byung Hun chiến tranh lạnh ở biệt thự 1000 mét vuông

Sáng 6/9, tờ StarNews cho hay, nữ minh tinh Lee Min Jung mới đây đã đăng tải lên kênh YouTube cá nhân đoạn video ghi lại chuyến du lịch xa hoa cùng ông xã - tài tử Lee Byung Hun ở căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp rộng gần 1000 mét vuông.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào phân cảnh vợ chồng nam diễn viên họ Lee đưa ái nữ ra hồ bơi chơi đùa. Trong clip, Lee Byung Hun được cho là tỏ ra không mấy vui vẻ. Thậm chí, nam diễn viên Go Young Wook (phim Gia Đình Là Số 1 phần 3) cũng nhảy vào phán xét tài tử họ Lee: “Không biết là do cảm nhận của cá nhân tôi hay thật sự anh Lee Byung Hun trông không được vui vẻ hạnh phúc cho lắm. Hoặc cũng có thể đây chính là biểu cảm mà hầu hết các ông chồng vô thức bộc lộ ra mỗi khi đi du lịch cùng vợ con”.

Từ đây, 1 bộ phận khán giả đưa ra suy đoán rằng vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung có khả năng đã xảy ra chiến tranh lạnh ngay ở biệt thự nghỉ dưỡng 1000 mét vuông.

Lee Byung Hun được cho là bày ra vẻ mặt khó chịu khi đi chơi cùng bà xã Lee Min Jung. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng đã tranh cãi sôi nổi xung quanh nghi vấn bất hòa liên quan tới vợ chồng tài tử họ Lee. Trong đó, 1 bộ phận người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng mối quan hệ của 2 ngôi sao ở thời điểm hiện tại.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lại cho rằng không thể dựa vào vài giây biểu cảm ngắn ngủi của Lee Byung Hun trong clip nói trên để kết luận vợ chồng nam diễn viên này đang xảy ra chiến tranh lạnh. Những cư dân mạng này nhấn mạnh, nếu tài tử sinh năm 1970 thực sự “cơm không lành canh không ngọt” với bà xã thì đã chẳng có chuyện anh ngồi trên bờ ngắm nhìn đàng gái như trong clip.

Công chúng đang chờ đợi phản ứng từ vợ chồng tài tử họ Lee xung quanh hình ảnh gây tranh cãi mới đây. Ảnh: Nate

Lee Min Jung và Lee Byung Hun lần đầu gặp nhau vào năm 2006 khi cùng hợp tác đóng quảng cáo. Khi ấy, Lee Byung Hun là tài tử quyền lực hàng đầu, là “ông hoàng” giàu có, danh tiếng đã vượt xa khỏi lãnh thổ Hàn Quốc từ lâu. Trong khi đó, Lee Min Jung mới là cô diễn viên chưa mấy tên tuổi. Thế nhưng, trái tim họ đã rung động vì nhau và bắt đầu hẹn hò trong bí mật.

Đáng tiếc, chuyện tình này chẳng kéo dài được lâu. Ở thời điểm đó, những lịch trình bận rộn cùng khoảng cách đã đẩy họ ra xa. Cặp đôi đành chia tay vì Lee Byung Hun không muốn làm vật cản trên con đường sự nghiệp của bạn gái.

Tuy nhiên, dường như định mệnh của họ là thuộc về nhau. Lee Byung Hun là tài tử đào hoa bậc nhất, từng công khai hẹn hò Song Hye Kyo cùng 1 người phụ nữ tên Kwon Mi Yeon, vướng tin đồn với loạt mỹ nhân đình đám Kim Tae Hee, Choi Ji Woo, Yoon Eun Hye, Han Hyo Joo, Kim Min Hee… nhưng chưa bao giờ anh hết nhớ về Lee Min Jung.

Năm 2011, cặp đôi tình cờ gặp lại nhau tại 1 lễ trao giải. Tại đây, nam tài đã chủ động tương tác với mỹ nhân Vườn Sao Băng. Tình cũ không rủ cũng đến, trong thời gian sau đó, Lee Byung Hun tới Mỹ quay phim G.I. Joe 2 và anh tiết lộ mình luôn nhớ về Lee Min Jung, thậm chí mơ thấy cô trong lúc ngủ. Năm 2012, cặp đôi chính thức tái hợp và công khai hẹn hò.

Lee Min Jung - Lee Byung Hun vượt qua nhiều thử thách mới đến được với nhau. Ảnh: X

Đến năm 2013, Lee Byung Hun - Lee Min Jung quyết định kết hôn, tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ dàn khách mời toàn những ngôi sao hàng đầu Kbiz. Nhiều người tưởng cặp đôi chỉ vừa mới hẹn hò, tuy nhiên thực tế là họ đã yêu nhau từ rất lâu. Cặp đôi vàng được người người, nhà nhà chúc phúc.

Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình với Dahee (nhóm GLAM) và người mẫu Lee Ji Yeon trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Thậm chí, Dahee còn cùng Lee Ji Yeon tống tiền tài tử đình đám bằng chính clip do họ quay lén được trong lần 3 người gặp gỡ. Lee Min Jung đau khổ bỏ về nhà ngoại giữa bê bối ngoại tình của ông xã Lee Byung Hun. Phải 1 thời gian sau đó, cô mới tha thứ cho người chồng “lắm tài nhiều tật” và đồng hành cùng nam diễn viên vượt qua sóng gió.

Lee Byung Hun ngoại tình với 2 sao nữ hồi năm 2014. Ảnh: Nate

Sau scandal “tòm tem” 2 mỹ nhân trẻ đẹp, Lee Byung Hun nhiều lần công khai xin lỗi vợ trước truyền thông và công chúng. Trong lần xuất hiện tại sân bay hồi đầu năm 2015, nam tài tử tỏ thái độ hối hận: “Là người của công chúng và với vai trò là trụ cột gia đình, tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Mọi chuyện khởi nguồn từ tôi nên hãy để 1 mình tôi nhận lấy những lời chỉ trích. Tôi biết nhiều người đã bị tổn thương và cảm thấy thất vọng vì tôi. Tôi hứa sẽ hối cải, tự kiểm điểm và sống tốt hơn”.

Không dừng lại ở đó, Lee Byung Hun còn thể hiện thái độ cứng rắn với tiểu tam bằng những hành động pháp lý. Nam tài tử đã khởi kiện Dahee và người mẫu Lee Ji Yeon vì hành vi tống tiền. 2 người đẹp sau đó đã nhận sự trừng phạt của pháp luật bằng những bản án treo.

Tài tử họ Lee cũng đã được Lee Min Jung tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Lee Byung Hun liên tục xin lỗi vợ ở sân bay và họp báo sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Naver