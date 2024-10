Thể loại kinh dị hành trình (road thriller or horror movies) chưa được khai thác tại thị trường điện ảnh trong nước.

Các tác phẩm thuộc thể loại này thường đưa khán giả vào những tình huống căng thẳng, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh hoặc không thể phân định đâu là hư - thực. Toàn bộ câu chuyện thường diễn ra trong không gian khép kín của những chiếc xe, nơi các nhân vật phải đối mặt với những bí ẩn đen tối và những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất. Họ không chỉ phải vật lộn để sinh tồn mà còn phải tìm cách giải mã những bí ẩn kinh hoàng đang đeo bám mình.

Một số tác phẩm phim kinh dị hành trình nổi bật như: Duel (1971), The Texas Chain Saw Massacre (1974), Race with the Devil (1975), Road Games (1981), Children of the Corn (1984), The Hitcher (1986), Near Dark (1987), Joy Ride (2001), Wrong Turn (2003), Final Destination 2 (2003), Dead End (2003), Wolf Creek (2005), The Hill have Eyes (2006), Death Proof (2007), Southbound (2015), X (2022), Dashcam (2022)...