Ám ảnh vụ nấu nhầm "cao người" những năm cuối thế kỷ 20: Người thợ săn và "món hời" xác tinh tinh quý hiếm (Kỳ 1)

Có những câu chuyện khó lòng mà lý giải. Cũng có những sai lầm vô ý nhưng lại để lại hậu quả ám ảnh đến kinh hoàng. Đó chính là câu chuyện kể về 1 nhầm lẫn tai hại được coi là kinh hoàng nhất từ trước tới nay xảy ra vào cuối năm 1998 ở thôn Đá Cóc, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Để rồi, mãi về sau này, khi nhắc đến câu chuyện xưa cũ đó, người ta vẫn không khỏi rùng mình, sợ hãi.

Tiếng nổ lớn trong đêm

Cuối Thế kỷ trước, người dân thôn Đá Cóc, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ đa phần sống dựa vào rừng cây núi đồi. Thời đó, 1 số người trồng cây lấy gỗ với diện tích rộng lớn phải lên phương án thuê người dân trong thôn trông giữ, canh tác hộ.

Năm đó, ở thôn Đá Cóc có một ông chủ rừng tên là Nguyễn Văn Ước. Để đảm bảo việc quản lý rừng cây lấy gỗ của mình trên đồi Đồng Cốc, ông Ước đã thuê người dân trong thôn, sống cách cánh rừng của mình khoảng 3km để trông coi hằng ngày.

Ông Đinh Văn Ngạch (sinh năm 1946) là người thôn Đá Cóc, vốn là 1 thợ săn nên khá am hiểu về đường đi lối lại trong rừng cây, núi đồi, chính vì vậy đã nhận công việc trông coi rừng cây trên đồi Đồng Cốc cho ông Ước. Từ đó, hằng ngày, ông Ngạch vừa vào rừng đi săn vừa trông coi cây cối trong rừng.

Không chỉ có ông Ngạch được thuê trông coi cánh rừng. Ở thôn Đá Cóc, có khoảng 18ha rừng được giao cho ông ông Đinh Văn Tám (sinh năm 1948, ngụ thôn Dốc Kẹm, xã Hương Cần) trông coi quản lý.

Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như vậy, ở vùng cao, người dân chẳng dư dả gì nhưng vẫn luôn yên ả như vậy mà sống ngày qua ngày.

Thế rồi, vào 1 đêm muộn cuối năm 1998, chính xác là ngày 29-11, ông Tám đang nằm nghỉ ngơi trong lán của mình thì bỗng nghĩ nghe thấy 1 tiếng nổ lớn. Ngay lập tức ông tỉnh giấc và đi ra ngoài nghe ngóng tình hình.

Nhìn qua quả đồi đối diện, ông Tám thấy lửa và khói bốc ra từ 1 đám cháy nhỏ, đinh ninh trong bụng là có người đi đêm đốt ong rừng nên chỉ quan sát thêm 1 chút nữa rồi ông Tám quay lại lán của mình tiếp tục nghỉ ngơi.

Hai ngày sau đó, ông Tám có việc phải đi đến tận Hà Giang nên sự việc tiếng nổ và đám cháy đêm hôm đó ông cũng chẳng kể lại với ai. Vả lại người dân ở đây đi đêm đốt ong chẳng phải chuyện gì hiếm lạ nên ông Tám cũng không quá bận tâm.

Người thợ săn và "món hời" xác tinh tinh quý hiếm

Sáu ngày sau đêm xuất hiện tiếng nổ và đám cháy lớn phía bên kia đồi đối diện với cánh rừng ông Tam nhận trông coi, vào chiều ngày 5-12-1998, ông Ngạch trong lúc đi rừng thì tìm thấy 1 vật thể kỳ lạ đã cháy đen ở đúng ngọn đồi mà ông Tám đã nghe thấy tiếng nổ trước đó.

Vật thể rất khó xác định bởi vì đã bị cháy đen, nhưng nhìn vẫn giống khỉ, chỉ khác là về kích thước thì to lớn hơn rất nhiều. Ông Ngạch quan sát rất lâu, tuy đã bị cháy sém, đen thui nhưng vẫn có thể thấy phần lưng hơi gù, bắp chân to và dài. 2 chi trước phồng lên, móng tay dài và co quắp. Do bị cháy nên cằm hất lên, cổ rụt, khuôn mặt co lại khiến cả hàm răng nhe ra trắng nhởn.

Chẳng biết run rủi thế nào, ông Ngạch vốn là 1 thợ săn có kinh nghiệm liền khẳng định đây là 1 con tinh tinh quý hiếm. Chắc mẩm trong bụng lần này coi như trúng mánh, ông Ngạch tìm ít dây rừng bền vài dai, buộc vật thể ấy lại rồi vác lên vai, băng rừng, đồi núi để đưa về làng.

Người dân trong làng nghe thấy ông Ngạch thợ săn mới mang về 1 động vật quý hiếm thì đổ xô ra kiểm chứng. Nhiều người quan sát đều gật gù vì quá giống tinh tinh vẫn thường thấy trên TV và tranh ảnh.

Quả thực thì người dân thôn Đá Cóc nào đã nhìn thấy con tinh tinh thật như thế nào. Họ thấy vật thể bị cháy này cứ hao hao giống hình ảnh đã được xem qua thì cũng đồng tình với việc đây chắc hẳn là 1 con tinh tinh quý hiếm.

Thế là cả làng háo hức, thấy vật thể bị cháy đen lại có kích thước lớn hơn rất nhiều so với loài khỉ thông thường nên người ta khiêng ra giữa sân để đo đạc xem con tinh tinh này lớn đến cỡ nào.

Nấu cao

Đinh ninh là bắt được 1 con tinh tinh hiếm có khó tìm, ngày hôm sau ông Ngạch rủ anh em trong nhà và hàng xóm tìm cách nấu cao.

Họ chuẩn bị nào dao, nào thớt, gầu múc nước… đầy đủ để mang ra ao lớn đầu làng. Có đến cả 10 người chung tay, mỗi người 1 công 1 việc tiến hành rửa sạch, mổ xẻ tinh tinh hiếm để chuẩn bị nấu cao. Cả làng thì ào ào đổ đến, ai cũng muốn xem mổ xẻ con tinh tinh hiếm quý này như thế nào.

Kế đó, lại có cả chục người thay phiên nhau trực canh cái nồi cao tinh tinh, ai cũng háo hức bởi lẽ cao tinh tinh thì đây là lần đầu họ được tận mắt trông thấy. Sau 3 ngày 3 đêm, dân làng cuối cùng cũng chờ được nồi cao quý hiếm hoàn thành.

Lúc bắc nồi, nhiều người cũng tỏ vẻ thắc mắc, thường thì cao khỉ sẽ cứng và có màu nâu thế nhưng cao này lại có màu đỏ nhạt, đã vậy còn khá mềm so với loại cao thông thường. Nhưng sau cùng, chẳng ai bảo ai, họ đều cho rằng cao tinh tinh quý hiếm thì làm sao mà giống cao khỉ bình thường được.

Thế rồi, dân làng rủ nhau đi mua rượu về, lấy 1 phần cao ngâm lẫn với rượu để mời nhau thưởng thức. Bữa đó, thôn Đá Cao có không ít người ngồi trên bàn rượu này chứ chẳng riêng lẻ gì ai.

Gần 1 tuần sau, ông Tám đi có việc về nhà thì mới nghe thấy người làng nói chuyện bắt được tinh tinh quý hiếm về nấu cao. Hỏi ra ông mới biết “tinh tinh” kia được phát hiện gần đám cháy đêm hôm đó. Lúc này, ông Tám đã cảm thấy có điều gì đó không hề ổn.

Nhìn nhóm người bên bàn rượu, ông Tám nói với họ rằng khả năng có nhầm lẫn ở đây, vùng này lấy đâu ra tinh tinh? Vừa dứt lời thì ai ai cũng phản bác, họ nói ông Tam không có chứng kiến nên chẳng biết gì, rõ ràng vật thể kia giống hệt con tinh tinh.

Không nói lại được, ông Tam đợi nhóm người ngày ngày men say mới ra lời thách thức xem ai dám theo ông ra tận nơi bắt được tinh tinh để làm ra ngô ra khoai chuyện cao này có phải cao tinh tinh thật hay không.

Nhóm người có chút men rượu, cùng nhau lên ngọn đồi nơi ông Ngạch phát hiện ra xác tinh tinh hiếm quý kia. Ở đây, sự thật kinh hoàng khiến người ta bủn rủn tay chân về “xác tinh tinh quý hiếm” dần được hé lộ.

