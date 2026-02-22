Sáng 22/2, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà, tại địa phận xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.

Đến 7h20 sáng cùng ngày, các lực lượng đã tìm thấy một nạn nhân là cháu Hoàng Đức M. (SN 2015, trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân). Hiện vẫn còn 5 người mất tích.

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với báo Xây dựng, anh Hà Ngọc Sơn (thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã không chút do dự nổ máy thuyền, lao ra hiện trường và lần lượt kéo 6 người thoát giữa làn sinh - tử.

Anh Hà Ngọc Sơn (thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã không chút do dự nổ máy thuyền, lao ra hiện trường, lần lượt kéo 6 người thoát nạn. Ảnh: Báo Xây dựng

Anh Sơn kể lại, tối 21/2, từ lán trại của anh Sơn đến điểm xảy ra tai nạn cách chừng 400m, giữa không gian tĩnh lặng của hồ, tiếng va chạm vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch.

"Nghe ầm một cái rất to, rồi tự nhiên im bặt. Chiếc tàu đá lúc trước còn ga lớn, sau đó nhỏ dần… Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành", anh Sơn kể.

Không kịp suy tính, anh cầm đèn pin, chạy vội ra ven đồi soi xuống mặt nước. Trong ánh sáng chập chờn, anh nghe rõ tiếng người kêu cứu: "Ối giời ơi…". xé lòng giữa màn đêm.

Anh lao về nổ máy thuyền, phóng hết ga ra hiện trường. Khi tới nơi, chiếc tàu va chạm đã lùi ra xa khoảng 50m. Trên mặt nước, người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn vào nhau.

Dưới ánh đèn pin, anh thấy một người phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ trong nách, cả ba đã uống nước, gục xuống. Gần đó là một cháu gái đang chới với, hai tay quờ quạng. Một người đàn ông khác ôm con, cố bám víu giữa dòng.

"Lúc ấy, tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết kéo được ai lên thuyền là kéo", anh nói.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các nạn nhân

Anh lần lượt đưa bốn người lên trước. Rồi quay lại đỡ người đàn ông và đứa trẻ. Thuyền nhỏ dần nghiêng vì nước tràn vào. Tổng cộng anh đưa được 6 người lên thuyền. Nếu chở thêm, thuyền có thể lật bất cứ lúc nào.

Anh buộc phải đưa những người đã cứu được vào bờ an toàn trước, rồi quay lại tiếp tục soi đèn tìm kiếm. Nhưng trong màn đêm, hai người không mặc áo phao vẫn mất hút giữa sóng nước.

Không có điện thoại bên người, anh phải gọi vợ mang ra. Sau đó anh liên hệ chính quyền địa phương nhờ báo công an xã, khoanh vùng hiện trường bằng cách thả neo để lực lượng cứu hộ xác định vị trí.

Cùng tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân trên hồ Thác Bà, thợ lặn Nguyễn Văn Lạc (40 tuổi, quê Phú Thọ), Đội trưởng đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, anh cùng đồng đội sẽ tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm.

Theo anh Lạc, sau khi nhận được thông tin về sự việc đau lòng trên, đoàn cứu hộ của anh gồm 10 người đã di chuyển từ Phú Thọ lên Lào Cai để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Người đàn ông cho biết, khi anh lặn xuống đáy hồ khoảng 17m, thấy chiếc tàu chở khách bị chìm dưới bùn, tàu nằm nghiêng. Anh Lạc cho biết dưới đáy hồ nước trong, có thể quan sát rõ mọi thứ xung quanh tàu.

"Khi tôi lặn xuống đáy hồ, xung quanh khu vực tàu chìm không có nạn nhân nào cả. Theo tôi phán đoán, khi tàu chìm xuống, các nạn nhân sẽ lao ra bên ngoài. Quá trình lặn tìm kiếm bên trong và xung quanh chiếc tàu chở khách tôi không phát hiện thi thể nạn nhân nào", nam thợ lặn kể lại.

Anh Lạc cho biết đang chờ thêm thành viên của đội cứu hộ đi từ Phú Thọ lên, mang theo đồ đạc chuyên dụng để hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân.

Nói về những khó khăn trong quá trình lặn tìm kiếm nạn nhân, anh Lạc cho hay do không được trực tiếp nhìn thấy quá trình va chạm giữa 2 phương tiện, nên anh cũng chưa hình dung được tàu chở khách có bị đẩy ra xa so với vị trí nạn nhân bị rơi xuống nước hay không, từ đó gây khó khăn trong việc định vị nơi nạn nhân gặp nạn.