AloEnglish - Sân chơi ươm mầm cảm hứng học tiếng Anh chính thức Casting mùa 2

AloEnglish - Sân chơi ươm mầm cảm hứng học tiếng Anh cho trẻ



Nishimura Hajime - tác giả cuốn sách nổi tiếng " Cách người Nhật truyền cảm hứng cho con" cho rằng nguồn cảm hứng chính là "hạt mầm" đầu tiên trên chặng đường học tập của con trẻ. Khi chúng ta đã thành công nuôi dưỡng niềm đam mê học tập cho con thì sự tự giác, kiên trì và sự ham thích học hỏi sẽ tự phát huy giống như một phản ứng dây chuyền. Còn một khi trẻ đã không muốn học, dù cha mẹ gò ép thế nào cũng không đạt được kết quả như ý.

Vậy làm cách nào chúng ta có thể gieo được những hạt mầm đam mê và cảm hứng cho trẻ? Đây luôn là câu hỏi thường trực không chỉ của những người làm cha làm mẹ mà còn là của những người làm giáo dục, của cả xã hội trong nhiều năm qua.

Hiểu được điều này, AloEnglish - Game show tiếng Anh đầu tiên dành cho trẻ tiểu học đã ra đời. Bằng việc lồng ghép những bài học và kiến thức tiếng Anh thông qua những trò chơi sinh động, kịch tính, các bạn nhỏ vừa thể hiện tài năng tiếng Anh, vừa học hỏi thêm nhiều kiến thức xã hội và kĩ năng mềm cũng như có được những giây phút giải trí thú vị sau giờ học căng thẳng.

AloEnglish luôn cố gắng dung hòa giữa yếu tố trí tuệ và giải trí

"Chúng tôi mong muốn Gameshow AloEnglish phần nào truyền được cảm hứng học tiếng Anh cho các em học sinh. Hi vọng rằng các em không chỉ học tiếng Anh như một môn học đơn thuần mà học bằng cả niềm đam mê và sự yêu thích của mình" - Anh Dương Ngọc Đức, thành viên ban cố vấn của chương trình và đại diện thương hiệu của Alokiddy - nhà tài trợ của chương trình chia sẻ.

Với tinh thần vừa học mà chơi, chơi mà học, kết hợp yếu tố giải trí với trí tuệ, 13 tập AloEnglish mùa 1 đã thu hút một lượng lớn khán giả xem truyền hình. Những trận tranh tài kịch tính để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc khác nhau, từ ngạc nhiên thích thú với sự thông minh của các thí sinh, hồi hộp với sự kịch tính của các vòng thi cho đến ngưỡng mộ với những phần bứt phá ngoạn mục ấn tượng cuối chương trình.

Game show cũng đã giới thiệu cho các bạn nhỏ biết đến ứng dụng Alokiddy, trợ thủ đắc lực cho việc học tiếng Anh và cũng là sản phẩm nền tảng cho nhiều vòng thi của AloEnglish. Các thí sinh sẽ được trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới như: Công nghệ AI với khả năng giúp trẻ nhận biết và chỉnh sửa lỗi sai kịp thời khi nói tiếng Anh, phần mềm luyện nói Izy Speak - trò chuyện với Robot giúp trẻ tự tin hơn khi phát âm với người bản xứ,...

Một điểm thú vị của Game show AloEnglish đó chính là sự tham gia của đội ngũ BGK và khách mời là những nghệ sĩ nổi tiếng và có chuyên môn cao. Với tính cách sôi nổi, vui tươi của mình, sự xuất hiện của MC Thanh Duy được đông đảo các bạn nhỏ yêu thích với những màn đối đáp dí dỏm. Đội ngũ Ban giám khảo đều là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh như thầy Aaron Lotz ,cô Dương Thu Mai,... Đặc biệt, dàn giám khảo khách mời mùa đầu tiên được Ban tổ chức lựa chọn cũng là những nghệ sĩ, KOL nổi tiếng với thành tích khủng như Giang Ơi, Kyo York, Khánh Vy,...

MC Thanh Duy là gương mặt được nhiều khán giả AloEnglish yêu thích

Khánh Vy - MC, Youtuber nổi tiếng là giám khảo khách mời của AloEnglish mùa 1 với khả năng nói tiếng Anh lưu loát

AloEnglish mùa hai chính thức khởi động casting

Kết thúc mùa một với nhiều thành công, chương trình AloEnglish mùa hai chính thức khởi động tuyển sinh trên khắp cả nước nhằm "chiêu mộ" những tài năng tiếng Anh nhí bắt đầu từ ngày 01/04/2021 đến 29/04/2021. Để thuận lợi cho tất cả thí sinh toàn quốc tham gia chương trình, hình thức casting sẽ được diễn ra theo hình thức casting online và đặc biệt sự tham gia bình chọn của khán giả trước vòng ghi hình năm nay cũng sẽ là một yếu tố rất mới trong chương trình.

AloEnglish chính thức khởi động casting mùa 2 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng

27 đội chơi xuất sắc nhất trong vòng Casting sẽ được lựa chọn để lọt vào vòng ghi hình của chương trình. Tổng giá trị giải thưởng mùa 2 lên tới 300 triệu đồng.

Với thông điệp "Together, We can do it", đề cao sự kết nối, kết nối bằng ngôn ngữ, bằng tình đồng đội, bằng đam mê, Game Show AloEnglish mùa 2 hứa hẹn sẽ đem đến cho các khán giả một mùa thi đầy kịch tính và đầy thú vị. Thông tin chi tiết về Game Show được cập nhật tại: https://alokiddy.com.vn/.