Alo Doctor: Tủ thuốc gia đình nên có những gì?

Mỗi gia đình, đặc biệt là những gia đình có người già và trẻ nhỏ, đều cần chuẩn bị một tủ thuốc với những loại thuốc và vật dụng y tế thiết yếu. Đây không chỉ là cách xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp mà còn là cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thường nhật cho các thành viên.

Trong bối cảnh hiện nay, dù người dân có thể dễ dàng mua thuốc không kê toa tại các nhà thuốc, nhưng việc dự trữ một tủ thuốc gia đình vẫn rất cần thiết, giúp chủ động ứng phó trước các sự cố không lường trước.

Tủ thuốc gia đình - Tuyến phòng thủ đầu tiên cho sức khỏe. Hình ảnh từ chương trình Alo Doctor, phát sóng hàng ngày lúc 11h50-12h00 trên VTV9.

Đối với bà Nguyễn Thị Lan (Quận 3, TP.HCM), chiếc tủ thuốc nhỏ gọn trong nhà luôn được bà chăm chút cẩn thận. Bà chia sẻ: "Tủ thuốc rất quan trọng, vì tuổi già sức yếu có thể đến bất cứ lúc nào. Trong nhà nhất định phải có tủ thuốc, để khi sự cố xảy ra thì có sẵn thuốc dùng, xử trí kịp thời." Chiếc tủ thuốc của bà tuy nhỏ nhưng thực sự "có võ" vì chứa đủ các loại thuốc thiết yếu, sẵn sàng ứng phó với những cơn đau đầu, cảm sốt bất ngờ.

Các chuyên gia y tế cho biết, trong tủ thuốc của nhiều gia đình, bên cạnh bông băng, cồn y tế, nước muối sinh lý, những loại thuốc thường được mua và tích trữ nhiều nhất gồm thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc cảm cúm, thuốc tiêu hóa và một số thuốc chống dị ứng. Trong đó, thuốc có thành phần paracetamol được xem là loại thuốc thiết yếu, có tác dụng hạ sốt và giảm đau hiệu quả, phù hợp với mọi lứa tuổi nếu được dùng đúng liều.

Để sử dụng paracetamol an toàn và hiệu quả, cần tuân thủ một số nguyên tắc: liều dùng từ 10–15mg cho mỗi kg cân nặng; với thể trạng người lớn Việt Nam, hàm lượng 650mg thường được xem là phù hợp. Người dùng không nên vượt quá 4g paracetamol trong một ngày và cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu 4 giờ giữa hai lần uống để cơ thể có đủ thời gian chuyển hóa thuốc.

Việc bố trí tủ thuốc cũng rất quan trọng: cần đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tuyệt đối để xa tầm với của trẻ nhỏ. Gia đình nên thường xuyên kiểm tra hạn dùng, loại bỏ thuốc đã quá hạn và bổ sung các vật dụng còn thiếu.

Một tủ thuốc được chuẩn bị đúng và đủ không chỉ là "vệ sĩ" 24/7 cho cả gia đình mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Điều quan trọng là mỗi thành viên phải biết sử dụng thuốc đúng liều, đúng cách, không chủ quan và luôn sẵn sàng liên hệ với bác sĩ khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường.