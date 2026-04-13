AI sẽ lấy đi hàng tỷ USD của nghệ sĩ như thế nào?

Chỉ cần vài dòng mô tả, một bài hát hoàn chỉnh có thể ra đời trong vài chục giây. Điều từng là "đặc quyền" của phòng thu, của kỹ năng và thời gian, giờ đang bị nén lại thành một thao tác đơn giản. Âm nhạc chưa bao giờ dễ tạo ra đến thế. Nhưng chính sự dễ dàng đó lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn: khi ai cũng có thể làm nhạc, thì điều gì còn khiến một bài hát trở nên có giá trị?

Nhạc AI cạnh tranh với con người nhưng không thay thế hẳn.

Nhạc AI đang chi phối toàn cầu

Chỉ trong chưa đầy hai năm, những cái tên như Suno AI hay Udio AI đã biến việc sản xuất âm nhạc từ một quá trình phức tạp thành thao tác gõ vài dòng chữ cho một prompt (lệnh sản xuất). Một bài hát hoàn chỉnh từ giai điệu, ca từ đến giọng hát giờ có thể được tạo ra trong vài chục giây. Công nghệ không còn hỗ trợ sáng tạo, mà đang dần thay thế chính quá trình sáng tạo. Và điều đó đang tạo ra một cơn sốt, lẫn cú sốc thực sự cho thị trường âm nhạc toàn cầu.

Tốc độ phát triển của nhạc AI là điều khiến giới chuyên môn lo ngại nhất. Không còn rào cản về kỹ năng, phòng thu hay chi phí sản xuất, bất kỳ ai cũng có thể thành nghệ sĩ. Kết quả là nguồn cung âm nhạc tăng theo cấp số nhân. Một số báo cáo cho thấy mỗi ngày có thể có tới hàng triệu bài hát AI được tạo ra và tải lên các nền tảng. Lượng nghe của các sản phẩm này chưa chiếm tỷ trọng lớn, nhưng chúng dần làm ngập tràn hệ sinh thái nội dung và khiến các thuật toán phân phối dần trở nên hỗn loạn.

Khi nguồn cung tăng vô hạn, giá trị sẽ bị bào mòn. Đây chính là vấn đề cốt lõi mà ngành công nghiệp âm nhạc đang đối mặt. Theo báo cáo của CISAC, tổ chức đại diện cho các tác giả và nhạc sĩ toàn cầu, thu nhập của nghệ sĩ có thể giảm khoảng 20-25% trong vòng 4 đến 5 năm tới vì tác động của AI. Tổng thiệt hại của ngành nhạc được dự báo lên tới hàng tỷ USD, thậm chí chạm mốc hơn 10 tỷ USD trong giai đoạn trước năm 2028. Những con số này không còn là cảnh báo xa vời, mà đang dần trở thành kịch bản xảy ra trong tương lai gần.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này không nằm ở việc khán giả quay lưng với âm nhạc thật, mà đến từ cách tiền được phân bổ. Trong kỷ nguyên streaming, doanh thu được chia dựa trên tổng lượt nghe. Khi số lượng bài hát tăng đột biến, miếng bánh bản quyền bị chia nhỏ hơn bao giờ hết. Một nghệ sĩ có thể vẫn giữ nguyên lượng fan, nhưng thu nhập lại giảm vì phải cạnh tranh với hàng triệu sản phẩm khác, kể cả những sản phẩm được tạo ra bởi máy móc.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề kinh tế, AI còn đặt ra thách thức về bản quyền và danh tính nghệ sĩ. Các công cụ như Suno có khả năng tái tạo phong cách, thậm chí là giọng hát gần giống với người thật. Điều này làm mờ ranh giới giữa sáng tạo và sao chép. Các hãng thu âm lớn như Universal Music Group hay Sony Music Entertainment đã bắt đầu có những động thái pháp lý nhằm kiểm soát việc sử dụng dữ liệu âm nhạc để huấn luyện AI. Cuộc đối đầu này được dự báo sẽ còn kéo dài, giống như cách ngành điện ảnh từng vật lộn với sự trỗi dậy của streaming.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là viễn cảnh tiêu cực. AI cũng mở ra một hướng đi mới cho sáng tạo, giúp nhiều người tiếp cận âm nhạc dễ dàng hơn, thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn và rút ngắn thời gian sản xuất. Vấn đề nằm ở chỗ: khi mọi thứ trở nên quá dễ dàng, giá trị của sản phẩm sẽ được định nghĩa lại. Âm nhạc có thể không biến mất, nhưng cách chúng ta kiếm tiền từ nó chắc chắn sẽ thay đổi.

Trong tương lai gần, ngành công nghiệp âm nhạc có thể sẽ không còn xoay quanh việc "ai tạo ra bài hát hay nhất", mà là "ai tạo ra được sự khác biệt đủ lớn giữa một thế giới tràn ngập âm thanh". AI không giết chết âm nhạc. Nhưng nó đang biến âm nhạc thành một thứ tài nguyên vô hạn, và chính sự vô hạn đó mới là điều khiến hàng tỷ USD có nguy cơ biến mất khỏi túi của những nghệ sĩ thật.

Nghệ sĩ tiến lên hoặc bị thay thế

Nếu nhìn ở một góc độ khác, làn sóng nhạc AI không hẳn là mối đe dọa, mà giống như một cú hích buộc nghệ sĩ phải phát triển không ngừng. AI không cướp việc của nghệ sĩ. Nó chỉ đang tái định nghĩa lại tiêu chuẩn tối thiểu của sáng tạo. Khi một công cụ như Suno AI có thể tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh trong vài chục giây, những thứ từng được xem là đủ tốt giờ đây không còn đủ nữa.

Những nghệ sĩ chỉ làm nhạc ở mức cơ bản, phụ thuộc vào công thức chung sẽ bị hòa tan trong dòng chảy AI. Điển hình là những ca khúc có nội dung kém chiều sâu hay một bản phối thiếu lớp lang (thuần dùng nhạc cụ ảo, vay mượn ý tưởng từ đồng nghiệp đi trước).

AI sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh là vậy. Nó đẩy nghệ sĩ ra khỏi vùng an toàn và buộc họ phải tìm kiếm thứ mà máy móc chưa thể làm được. Trong bối cảnh ai cũng có thể tạo nhạc, điều khiến khán giả ở lại không còn là việc nghệ sĩ sản xuất ra và phát hành một ca khúc, mà là nghệ sĩ đó sẽ mang lại điều gì khác biệt trong sản phẩm đó.

Thực tế, nhiều chuyên gia trong ngành đã chỉ ra rằng âm nhạc do AI tạo ra vẫn tồn tại những giới hạn nhất định. Theo nhận định của The Guardian , các sản phẩm âm nhạc AI hiện nay có thể bắt chước cấu trúc và phong cách, nhưng thường thiếu chiều sâu cảm xúc và trải nghiệm sống - những yếu tố tạo nên sự kết nối với người nghe. Tương tự, một bài phân tích trên The Verge cũng cho rằng AI rất giỏi trong việc tổng hợp, nhưng chưa thể tái tạo cảm giác chân thật đến từ những câu chuyện cá nhân của nghệ sĩ.

Vẫn có nhiều yếu tố mà giá trị con người nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Âm nhạc không chỉ là âm thanh. Nó là hơi thở, là cảm xúc, là những thứ không thể đo đếm. Một nghệ sĩ thổi kèn mang theo nhịp thở thật của mình, một guitarist chạm vào dây đàn với lực tay và cảm xúc riêng, hay một ca sĩ truyền tải nỗi đau, niềm vui qua giọng hát, tất cả đều là những chi tiết mà AI chưa thể sao chép một cách trọn vẹn.

Hơn thế nữa, âm nhạc ngày nay không còn tồn tại độc lập. Nó gắn liền với hình ảnh, với sân khấu, với câu chuyện. Một màn trình diễn live, nơi nghệ sĩ kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tạo ra trải nghiệm đa chiều mà AI khó có thể thay thế. Những tour diễn, những khoảnh khắc tương tác trực tiếp với khán giả, đó là nơi giá trị con người được đẩy lên cao nhất.

Chính vì vậy, AI có thể sẽ thay thế những phần cơ bản” của ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng lại đồng thời nâng tầm những giá trị cốt lõi. Nó khiến thị trường phân hóa rõ rệt hơn: một bên là nội dung đại trà, được sản xuất hàng loạt; một bên là những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, có chiều sâu và trải nghiệm thật.