Những ngày qua, những chủ đề xoay quanh cuộc sống của các thành viên thuộc gia tộc trùm sòng bạc Macau đang là tâm điểm của cả xứ tỷ dân. Giữa lúc thiếu gia Hà Du Quân dính nghi vấn ngoại tình đến có con riêng sau lưng vợ siêu mẫu, nam diễn viên Trần Tử Thông - chồng ái nữ Hà Siêu Nghi lại được thông báo lâm bệnh nặng, phải sang Mỹ phẫu thuật. Theo tờ Sohu, những năm tháng làm rể nhà giàu của Trần Tử Thông không hề dễ dàng, phải tuân thủ nguyên tắc "tam tòng tứ đức".

Trần Tử Thông là chàng rể ngôi sao nổi danh của nhà trùm sòng bạc Macau

Phải hoại hủy visual vì 1 câu nói của vợ tiểu thư

Trần Tử Thông từng được mệnh danh là "Kimura Takuya xứ Cảng", với visual đẹp trai như tượng tạc, lãng tử cuốn hút. Anh từng được diva Mai Diễm Phương mới đóng nam chính trong MV của cô. Năm 2003, Trần Tử Thông qua mai mối quen biết và hẹn hò với Hà Siêu Nghi - con gái của tỷ phú Hà Hồng Sân với vợ hai Lam Quỳnh Anh. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân phản đối, cấm cản gay gắt. Nguyên nhân là Trần Tử Thông có xuất thân bình thường và từng là người mẫu hộp đêm vào năm 19 tuổi trước khi nổi tiếng.

Về sau, do con gái kiên quyết cưới Trần Tử Thông, Hà Hồng Sân đành miễn cưỡng chấp nhận chàng rể có xuất thân bình dân này. Tại đám cưới diễn ra ở Australia, ông trùm sòng bạc răn đe con rể rằng: "Một khi cưới con gái tôi, anh phải biết tam tòng tứ đức, nghe lời vợ vô điều kiện".

Trần Tử Thông bên nữ danh ca huyền thoại Mai Diễm Phương

Để có thể sống yên ổn, sau khi kết hôn, Trần Tử Thông ngoan ngoãn nghe lời, xem Hà Siêu Nghi như "cái rốn của vũ trụ". Khi Hà Siêu Nghi không muốn sinh con, Trần Tử Thông cũng chấp nhận. Anh thậm chí còn phải ăn nhiều cho "phát tướng", bỏ bê việc chăm sóc bản thân chỉ vì bà xã than thở rằng Trần Tử Thông quá đẹp trai khiến cô không có cảm giác an toàn. Vẻ ngoài sa sút, béo phì của nam diễn viên hậu làm rể hào môn từng khiến dân tình vô cùng tiếc nuối.

Theo tờ On, Trần Tử Thông từng có giai đoạn nổi loạn, nhưng nhanh chóng bị bà xã và nhà vợ tài phiệt "uốn nắn". Hà Siêu Nghi từng đuổi Trần Tử Thông ra khỏi nhà không thương tiếc sau khi phát hiện anh nhắn tin với gái lạ. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lên truyền thông cảnh cáo "ong bướm" xung quanh chồng với tuyên bố: "Ai dám đụng tới người đàn ông của tôi là rước lấy tai hoạ. Về sau còn ai dám léng phéng với chồng tôi, tôi sẽ đốt hết tóc cô ta". Sau vụ việc, Trần Tử Thông yên phận làm chồng hiền, rể thảo trong gia tộc sòng bạc. Còn các mỹ nhân trong showbiz cũng không ai dám vây vào nam diễn viên này vì sợ Hà Siêu Nghi và gia tộc trùm sòng bạc Macau "xử đẹp".

Trần Tử Thông phải tự hủy visual sau khi vợ cho rằng anh quá đẹp trai

3 lần "thập tử nhất sinh", tính mạng giờ nghìn cân treo sợ tóc

Theo tờ HK01, chục năm qua, sức khỏe của Trần Tử Thông lao dốc. Năm 2016, nam diễn viễn gầy rộc, tính mạng bị đe dọa vì mắc viêm trực tràng, xơ gan. Đến năm 2022, Trần Tử Thông 1 lần nữa mắc bạo bệnh. Anh bị vỡ mạch máu nội tạng, xuất huyết trong nghiêm trọng. Trần Tử Thông rơi vào hôn mê 40 ngày. Trong thời gian đó, anh phải trải qua 3 ca phẫu thuật. Hà Siêu Nghi dừng mọi công việc bay sang Australia chăm chồng.

"Động mạch bụng của anh ấy bị đứt, bác sĩ phải làm mọi thứ để cứu anh ấy. Những ngày sau ca mổ, bụng Tử Thông phình to như bà bầu 9 tháng, còn người lại gầy như que củi, xuất huyết vẫn diễn ra âm ỉ, lòng bàn chân anh ấy lúc nào cũng lạnh cóng, tím tái. Tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện không may đến mức phát khóc, không ngừng gào thét", Hà Siêu Nghi kể lại tình trạng nguy kịch của chồng tài tử.

Trần Tử Thông lâm bệnh nặng nhiều năm qua

May mắn, Trần Tử Thông vượt qua được "cửa tử" và tỉnh lại. Hà Siêu Nghi lập tức thuê máy bay riêng đưa chồng trở về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc). Truyền thông xứ tỷ dân cho biết nữ ca sĩ đã phải thuê nhiều điều dưỡng túc trực 24/24 bên Trần Tử Thông, mời chuyên gia vật lý trị liệu giúp chồng lấy lại khả năng đi lại.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 7 vừa qua, Trần Tử Thông tiếp tục gặp nguy hiểm tính mạng lần 3. Hà Siêu Nghi đã thông báo hủy bỏ liveshow tại Đài Loan (Trung Quốc) để đưa chồng sang Mỹ phẫu thuật. Hiện, vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của nam diễn viên này.

Ái nữ trùm sòng bạc Macau bỏ việc, không tiếc chi tiền để cứu lấy mạng sống của chồng

Nguồn: Sina, HK01, On