Ai mà ngờ “mỹ nam không tuổi” Mario Maurer lại có ngày đánh nhau đến suýt nhập viện thế này

Tiếp nối thành công của thương hiệu Khun Pan, Tứ Hổ Đại Náo được xem là phần ngoại truyện đáng chú ý, đồng thời là dấu mốc quan trọng khi Mario Maurer lần đầu thử sức với một hình tượng khắc nghiệt, bạo liệt hơn hẳn những vai diễn trước đây. Trong phim, anh vào vai Sorn – một nhân vật phức tạp, vừa thông minh, vừa nguy hiểm, bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của xã hội.

Không còn là chàng trai lãng mạn quen thuộc, Mario Maurer buộc phải “lột xác” hoàn toàn khi đối mặt với loạt cảnh hành động dày đặc và chân thực. Đạo diễn Kongkiat Komesiri đã áp dụng nhiều kỹ thuật quay mới, kết hợp hiệu ứng đặc biệt để tạo nên những phân đoạn đối đầu kịch tính, đòi hỏi diễn viên phải có nền tảng thể lực vững chắc.

Nam diễn viên chia sẻ, anh đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt cùng cascadeur để thực hiện các cảnh bắn súng, đánh đấm và rượt đuổi liên tục. Một trong những thử thách lớn nhất là phân cảnh nhân vật vừa chạy truy đuổi vừa né “đạn cong”. Để hoàn thành, Mario phải chạy trên máy chạy bộ được kéo ngoài đường, trong khi máy quay bám sát với tốc độ cao.

“Tôi chạy suốt ngày, thậm chí phải chạy nghiêng gần 90 độ để tạo hiệu ứng né đạn. Đó là lần chạy nhiều nhất trong sự nghiệp, và tôi suýt trẹo chân vì nhịp độ quá nhanh”, anh kể lại. Không ít lần, nam diễn viên bị bong gân nhẹ và phải nhờ đội ngũ y tế hỗ trợ ngay tại phim trường.

Một tai nạn đáng nhớ khác xảy ra trong cảnh đánh nhau với nhân vật Rosarin do Linn Mashannoad Suvanamas thủ vai. Trong không gian chật hẹp của một chiếc xe cổ, Mario đã va đầu vào khung sắt khi né cú đá của bạn diễn. “Tôi tính sai khoảng cách vì chân Linn quá dài. Khi né, đầu tôi đập thẳng vào thanh sắt, suýt nữa là ‘toác đầu’. Phải chườm đá ngay lập tức, nhưng đó chắc chắn là kỷ niệm không thể quên”, anh chia sẻ.

Bên cạnh thử thách thể lực, Tứ Hổ Đại Náo còn mang đến cho Mario Maurer cơ hội hợp tác với nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh Thái Lan. Lần đầu làm việc cùng “quốc bảo diễn xuất” Weir Sukollawat, nam diễn viên không giấu được sự ngưỡng mộ khi gọi đàn anh là “sang trọng như tổng thống”, sở hữu phong thái đĩnh đạc và kỹ năng hành động điêu luyện.

Trong khi đó, những phân cảnh đối đầu với Pae Arak Amornsupasiri cũng được đánh giá cao về độ chân thực, thậm chí Mario thừa nhận từng “lỡ tay” khiến bạn diễn bị sưng mặt vì nhập vai quá sâu.

Với bạn diễn nữ Linn Mashannoad Suvanamas, nam tài tử có nhiều kỷ niệm thú vị khi làm việc chung. Anh hài hước tiết lộ bản thân bất ngờ khi biết nhân vật Rosarin sở hữu loạt trang phục lộng lẫy, chiếm gần một nửa ngân sách sản xuất của phim.

Sinh năm 1988, mang ba dòng máu Thái – Đức – Trung, Mario Maurer từng là biểu tượng của dòng phim tình cảm châu Á. Anh ghi dấu ấn với vai diễn trong Love of Siam, trước khi bùng nổ danh tiếng toàn khu vực nhờ A Little Thing Called Love và Pee Mak.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Mario Maurer chủ động làm mới hình ảnh, hướng đến các vai diễn có chiều sâu và góc cạnh hơn. Nhân vật Sorn trong Tứ Hổ Đại Náo chính là bước tiến rõ rệt nhất trong hành trình này.

Nhân vật được xây dựng như một “Vô Ảnh Tặc” – kẻ có khả năng né tránh siêu phàm, đồng thời là bậc thầy ngụy trang và chế tạo vũ khí ẩn. Không chỉ dựa vào thể lực, Sorn còn sử dụng trí tuệ để lập kế hoạch, tạo nên một hình tượng vừa nguy hiểm, vừa cuốn hút.

Được đánh giá là một trong những tác phẩm ăn khách nhất Thái Lan năm 2025, Tứ Hổ Đại Náo hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn với sự kết hợp giữa hành động, hài hước và yếu tố hình ảnh mãn nhãn.

Bộ phim không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của Mario Maurer, mà còn mở ra tham vọng xây dựng “vũ trụ anh hùng” kiểu Avengers phiên bản Thái, với những “anh hổ” chiến đấu trong bối cảnh xã hội đầy bất công.

Tứ Hổ Đại Náo (4 Tigers) dự kiến khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 27/03/2026.