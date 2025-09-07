Sau 3 tháng kể từ bài xin lỗi lần 3, những tưởng các lùm xùm về đời tư và công việc của Thạch Trang (SN 1998) tưởng như đã lắng xuống thì nay lại “nổi sóng” khi YouTuber Yo Bae đăng clip dài 48 phút 24 giây, với tiêu đề: "Thạch Trang my20s: Bộ Mặt Thật...".

Yo Bae trong video gây dậy sóng

Yo Bae (tên thật là Hải Anh, SN 2000, tại Hà Nội) là du học sinh Đức, nổi tiếng với các nội dung chia sẻ về cuộc sống, học tập. Cô nàng hiện sở hữu kênh YouTube cá nhân với hơn 366 nghìn người theo dõi.

Lượt xem và lượt share nội dung ở clip nêu trên đang tăng với tốc độ chóng mặt, trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội, đặc biệt là ở "Thờ rét City".

Chắc hẳn nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là với những ai đã theo dõi Thạch Trang đều đã biết về drama tình bạn, đạo nhái, trả thù lao tình nguyện viên,... vào hồi tháng 6 vừa qua. Thạch Trang đã lên tiếng xin lỗi về những vấn đề trên ở thời điểm bị "bóc phốt".

Và YouTuber Yo Bae cũng nhắc đến những lùm xùm nêu trên của Thạch Trang trong video mới nhất của mình.

Phải nhấn mạnh rằng nội dung clip bên cạnh các vụ việc lùm xùm được Thạch Trang xác nhận và xin lỗi công khai, thì phần còn lại là lập luận mang tính chủ quan, từ 1 phía của Yo Bae hoặc nghe từ bên thứ 3 nhưng chưa thể xác minh.

Cô bạn cho biết bản thân không phải fans của chị Thạch Trang, cũng chẳng phải bạn bè nhưng ít nhiều biết được những câu chuyện về nữ YouTuber thông qua lời kể của bạn bè - đều là du học sinh Đức. Cô cũng phủ nhận chuyện làm clip vì ganh ghét hay "dìm" người khác.

Nội dung video của Yo Bae được chia ra làm 15 phần nhỏ, và 6 phần chính, gồm:

- Giới thiệu về Thạch Trang, mở đầu scandal và tên Kênh Youtube: Drama bắt đầu từ tháng 6 khi cộng đồng mạng phát hiện YouTuber Hà Thi unfollow Thạch Trang và Buby, làm rộ lên nghi vấn Thạch Trang chen vào mối quan hệ của họ. Drama tình ái này vô tình kéo theo hàng loạt scandal cũ bị đào lại mà theo lời Yo Bae là do Thạch Trang đã "ém" bằng cách xóa bình luận.

Yo Bae cũng show ảnh chụp màn hình tình nhắn của Thạch Trang với một người tên là V.P. - được cho là người từng đồng sáng lập kênh Our 20s. Nói rằng Thạch Trang đã không minh bạch trong chuyện tên kênh và hợp tác.

Yo Bae công khai tin nhắn được cho là giữa Thạch Trang cùng V.P.

Bức ảnh so sánh chuyện Thạch Trang hay sửa bài khi có người bình luận. Với bức ảnh nêu trên, Yo Bae nói rằng đây là lúc Thạch Trang đăng ảnh mặc sườn xám mà viết thành áo dài, fans nhắc nên sửa lại như hình trên.

- Tranh cãi quanh sự kiện Meet & Greet: Yo Bae nhắc lại lùm xùm tình nguyện viên làm việc ở Meet and Greet của Thạch Trang vào tháng 5/2025 được trả 250 nghìn/12 tiếng gửi thêm quà. Yo Bae cho rằng Thạch Trang lợi dụng tình cảm fan, không chuyên nghiệp. Cô cũng đăng ảnh chụp màn hình bình luận fans nói về việc thiếu đồ, đồ không giống ảnh ở Giveaway.

Ngoài ra còn có câu chuyện nhân viên tố Thạch Trang làm việc không chuyên nghiệp.

- Tranh luận công khai về lối sống ở nước ngoài và tác động đến fan trẻ: Yo Bae nhắc lại vụn Thạch Trang từng làm quen với một chàng trai Nhật Bản tên Hayato vào năm 2024, khi cả 2 gặp nhau lần thứ 3 đã có thể đi chơi chung, thể hiện những cử chỉ tình cảm, về nhà đối phương,... Ảnh hưởng đến fans.

- Phân tích về việc Thạch Trang đạo nhái nhiều tác phẩm nghệ thuật, bán hàng không giống quản cáo: Ở phần này, Yo Bae cũng nhắc lại vụ netizen phát hiện một số thiết kế (bưu thiếp, áo, tất...) được Thạch Trang sử dụng trong các sản phẩm merch và sự kiện có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm của họa sĩ Nhật Bản Kurahashi Rei,...

- Lời xin lỗi thiếu thành ý, chỉ thừa nhận sai sau khi bị phát hiện: Điểm qua các lời xin lỗi của Thạch Trang. Yo Bae cho rằng Thạch Trang xin lỗi thiếu thành ý, không nhận lỗi...

- Hình tượng “nàng thơ” sụp đổ: Yo Bae cho rằng Thạch Trang chỉ phô bày những gì đẹp đẽ và hoàn hảo, nên khi các mặt trái bị lộ ra công chúng cảm thấy như bị lừa dối, vỡ mộng là điều dễ hiểu. Hay còn gọi là parasocial relationship (là mối quan hệ trong tưởng tượng của một người với một người khác mà họ không thực sự quen biết).

Hầu hết, những chi tiết Yo Bae đề cập đều là những vấn đề netizen đã biết nhưng cô đã thêm thắt ở phần giọng kể, kết nối câu chuyện mang tính tổng quan, show ra những tinh nhắn riêng tư (chưa kiểm chứng), khiến người xem bị thu hút, quan tâm và bàn tán.

Chúng tôi đang liên hệ phía Thạch Trang, chờ phản hồi từ phía ê-kíp của cô nàng về vụ việc lần này.

Kể từ lùm xùm đó đến nay - từ ngày 27/6, Thạch Trang không có thêm bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội.

Thạch Trang (Thạch Nguyễn Phương Trang, SN 1998) là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn trẻ. Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok cá nhân với 468K người theo dõi, YouTube có gần 585 nghìn người đăng ký.