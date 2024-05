Tại sao một số người đỏ mặt trong khi những người khác tái mặt sau cùng một bài tập? Cho dù khuôn mặt của bạn đỏ bừng hay xanh xao, điều đó thường không phải là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe. Nếu bạn có biểu hiện đổ mồ hôi nhiều, sắc mặt tái nhợt, buồn nôn và nôn mửa thì mới cần chú ý.



Người có khuôn mặt xanh xao hay đỏ bừng sau khi tập thể dục mới khỏe mạnh?

1. Đỏ mặt sau khi tập thể dục

Đỏ mặt không nhất thiết có nghĩa là cơ thể không thích hợp để tập thể dục. (Ảnh minh họa)

Đỏ mặt sau khi tập thể dục thường do sự giãn nở của các mao mạch ở mặt. Tập thể dục khiến hệ thần kinh giao cảm kích hoạt, giải phóng các hormone như epinephrine và norepinephrine.

Những hormone này hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh và liên kết với các thụ thể khác nhau, khiến mạch máu giãn ra, lưu lượng máu tăng lên, giúp da có màu hồng hào.

Đỏ mặt không nhất thiết là cơ thể không thích hợp để tập thể dục. Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể và thường không có gì phải lo lắng.

2. Mặt xanh xao sau khi tập thể dục

Xanh xao không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn yếu đuối. (Ảnh minh họa)

Xanh xao sau khi tập thể dục có thể là do mạch máu bị co thắt hoặc do lưu lượng máu đến các bộ phận khác của cơ thể cần nhiều oxy, năng lượng hơn. Điều này làm giảm lưu lượng máu đến mặt, khiến khuôn mặt trở nên nhợt nhạt.

Xanh xao không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn yếu đuối. Mọi người đều thích nghi với việc tập thể dục một cách khác nhau, vì vậy mức độ thay đổi trên khuôn mặt cũng khác nhau tùy theo từng cá nhân.

Các phản ứng trên là cơ chế điều hòa tự nhiên của cơ thể, thường không phải là biểu hiện bất thường về sức khỏe.

4 thay đổi bất thường khi tập thể dục cần chú ý

1. Đổ mồ hôi nhiều + chóng mặt

Đổ mồ hôi khi tập luyện là điều bình thường, nhưng nếu đổ mồ hôi quá nhiều kèm theo chóng mặt và suy nhược thì bạn cần cảnh giác vì điều này có thể là dấu hiệu của tình trạng mất nước.

Khi thời tiết nắng nóng, bạn không nên tập trong môi trường quá nóng, kín gió, nên đến nơi mát mẻ để có thể thư giãn, bổ sung thêm nước. Lưu ý không uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, để tránh tình trạng hạ natri máu (thường gọi là ngộ độc nước) trong tập luyện.

Đổ mồ hôi khi tập luyện là điều bình thường, nhưng nếu đổ mồ hôi quá nhiều kèm theo chóng mặt và suy nhược thì bạn cần cảnh giác. (Ánh minh họa)

2. Mặt tái nhợt + hồi hộp

Việc khuôn mặt tái nhợt khi tập thể dục là điều bình thường, nhưng nếu sự tái nhợt đi kèm với khó chịu ở tim, khó thở và chóng mặt thì đó có thể là triệu chứng của hạ đường huyết.

Trong trường hợp này, nên ngừng tập luyện để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn.

3. Buồn nôn và nôn

Trong quá trình tập luyện, cơ thể sẽ giảm lưu lượng máu đến cơ quan tiêu hóa để đảm bảo cung cấp máu cho cơ bắp. Đặc biệt nếu bạn ăn quá nhiều trước khi tập, thức ăn không tiêu hóa được có thể gây buồn nôn.

Ngoài ra, một số động tác nhất định (chẳng hạn như squat) có thể nén bụng và làm tăng cảm giác khó chịu.

Nếu cảm thấy buồn nôn hoặc muốn nôn trong khi tập, bạn nên dừng lại ngay và nghỉ ngơi. Thông thường cảm giác khó chịu sẽ thuyên giảm nhanh chóng sau khi ngừng tập.

Để ngăn ngừa buồn nôn hoặc nôn, bạn nên tránh tập thể dục gắng sức ngay sau bữa ăn. (Ảnh minh họa)

Lưu ý, bạn cũng có thể bị buồn nôn hoặc nôn sau khi mất nước. Nếu đổ mồ hôi nhiều sau khi tập thể dục trong thời tiết nắng nóng, bạn có thể bị say nắng, nên tìm ngay bóng râm và bổ sung nước để hạ nhiệt.

Để ngăn ngừa buồn nôn hoặc nôn, bạn nên tránh tập thể dục gắng sức ngay sau bữa ăn. Nên tập thể dục sau ăn 2 giờ, không ăn quá nhiều trước khi tập luyện vất vả, đặc biệt là thực phẩm giàu chất xơ và chất béo.

4. Ngất xỉu

Sau khi tập luyện vất vả, đừng bao giờ ngồi xuống hoặc nằm xuống để nghỉ ngơi ngay.

Trong quá trình tập luyện, máu chủ yếu cung cấp cho cơ bắp, hoạt động của cơ giúp máu quay về tim. Nếu ngừng đột ngột, lượng máu từ tim về sẽ giảm, có thể dẫn đến chóng mặt hoặc ngất xỉu, trường hợp nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, bạn nên giảm tốc độ dần dần sau khi tập luyện và tránh dừng hẳn ngay lập tức để ổn định cơ thể.