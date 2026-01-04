Ai được miễn giảm phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế?

HĐND TP. Huế vừa thông qua Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức phí tham quan từng điểm di tích cũng như các tuyến gộp 2 điểm, 3 điểm tiếp tục được giữ nguyên.

Riêng tuyến gộp 4 điểm gồm Đại Nội Huế - lăng Minh Mạng - lăng Tự Đức - lăng Khải Định có mức giá 530.000 đồng/người lớn/lượt và 100.000 đồng/trẻ em (từ 7 đến 12 tuổi). Tuyến gộp tham quan tất cả các điểm di tích có giá 600.000 đồng/người lớn/lượt và 120.000 đồng/trẻ em/lượt; vé có giá trị sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua.

Du khách tham quan quần thể di tích Cố đô Huế.

Bên cạnh các đối tượng đã được miễn, giảm phí theo các nghị quyết trước đây của HĐND TP. Huế, Nghị quyết lần này mở rộng thêm nhiều nhóm thụ hưởng. Cụ thể, giảm phí tham quan cho người cao tuổi, hộ nghèo; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Huế; sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục trên toàn quốc tham gia các chương trình tham quan ngoại khóa hàng năm do nhà trường tổ chức và có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Mở rộng diện miễn phí tham quan đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc tham gia hoạt động ngoại khóa; miễn phí cho các tổ chức, cá nhân là đối tác, đoàn công tác, đơn vị báo chí - truyền thông đến làm việc, nghiên cứu, đào tạo, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích.

Ngoài ra, tùy từng dịp tổ chức chương trình kích cầu du lịch , Festival, lễ hội, TP. Huế sẽ xem xét điều chỉnh giảm phí tham quan tại một số điểm, tuyến tham quan dành cho khách trong nước và quốc tế, với mức giảm tối đa không quá 50% so với mức thu đã quy định.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ phí tham quan di tích. Theo đó, với tổng thu từ 500 tỷ đồng/năm trở xuống, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được để lại 45% để phục vụ hoạt động chuyên môn, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp tổng thu vượt 500 tỷ đồng/năm, toàn bộ phần chênh lệch vượt mức này được nộp ngân sách.