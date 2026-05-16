Ai đi Cannes 2026 mà xem phim 18+ này thì vỗ mỏi tay: Nữ chính đỉnh hết nấc, điểm số tuyệt đối quá xứng đáng

Bộ phim 18+ Teenage Sex And Death At Camp Miasma được giới thiệu tại LHP Cannes 2026 và nhận tràng pháo tay dài tới 6 phút. Không chỉ vậy, tác phẩm này còn nhận điểm số tuyệt đối với 100% cà chua tươi trên trang Rotten Tomatoes. Rõ ràng, những điều này cho thấy đây là một tác phẩm điện ảnh rất đáng để mong chờ.

Được biết, Teenage Sex And Death At Camp Miasma là một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị có sự tham gia của các diễn viên Hannah Einbinder, Gillian Anderson và Patrick Fischler. Nội dung phim xoay quanh một tựa phim chém giết tên Camp Miasma. Từng rất nổi tiếng, thế nhưng Camp Miasma đã xuống cấp trầm trọng khi bị "vắt sữa" bằng những phần hậu truyện chẳng lấy gì làm ấn tượng. Thế rồi, một nhà làm phim độc lập trẻ tuổi tên Kris đã nhận nhiệm vụ hồi sinh thương hiệu phim này.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, cô đã tìm đến nữ diễn viên từng đóng trong bộ phim đầu tiên, Billy Presley. Từng góp phần tạo nên thành công cho Camp Miasma nhưng sau đó, Billy Presley lại rời khỏi ngành và giờ đang sống một cuộc đời kín tiếng, ẩn dật. Tuy nhiên, Kris không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khiến cả hai lâm vào một vòng xoáy dục vọng, đáng sợ và đẫm máu.

Teenage Sex And Death At Camp Miasma có những cảnh bạo lực và cả cảnh nóng, tuy nhiên chúng không được khai thác để câu view, mà được sử dụng như một công cụ để truyền tải một nội dung sâu sắc hơn. Phim khai thác sâu vào yếu tố tâm lý, bản dạng giới, cũng như là cả tâm lý tình dục.

Các nhà phê bình đánh giá cao chất lượng nghệ thuật mà bộ phim mang lại, cũng như màn trình diễn của dàn cast. Cây viết Peter Bradshaw khẳng định Gillian Anderson đã có màn trình diễn xuất sắc ngay trên tiêu đề bài đánh giá được đăng lên tờ The Guardian. Bên trong bài, anh đã miêu tả cách cô thể hiện vai Billy Presley như sau: "Cô ấy là Billy Presley, một người sành sỏi về đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ và cả những tưởng tượng tình dục. Vai diễn này đã được Gillian Anderson khắc họa một phong cách hài hước và vẻ gợi cảm tinh tế".

nguồn: The Guardian, Variety