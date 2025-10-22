Thông tin đang nhận về nhiều sự chú ý từ dư luận là Đào Quang Hà (Hà đạp xe, sinh năm 2001, Hưng Yên) - chủ tài khoản Hà và Việt Nam bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Theo báo Thanh Hoá Online, nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" sau va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một công dân tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình điều tra và mở rộng về vụ án, lực lượng chức năng phát hiện hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện của Đào Quang Hà.

Cụ thể, sáng 11/10, Quang Hà đăng tải lại video của đoàn thiện nguyện về vụ va chạm, nhiều mạnh thường quân bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện, hỗ trợ khắc phục số tiền 100 triệu để đền bù. Vì vậy Quang Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa)

Trong số người ủng hộ có tài khoản Facebook tên T.T.H.B chuyển 43 triệu đồng ủng hộ cho Hà, nhưng không muốn công khai danh tính. Theo clip ghi nhận sự việc trên tài khoản TikTok Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, người này biết đoàn thiện nguyện của Hà còn thiếu 43 triệu để đền bù nên đã nhắn tin cho Hà, chuyển đúng số tiền này.

"Em nhận được chưa? Cảm ơn em và mọi người nhé! Chị ngại mọi người biết" - là tin nhắn từ tài khoản tên T.T.H.B.

Về phần Hà, khi nhận được tiền ủng hộ cũng liên tục nhắn tin cảm ơn: "Nhưng tụi em biết làm sao để có thể cảm ơn chị bây giờ ạ. Cảm ơn những mạnh thường quân giấu tên như chị sao khó quá".

Tin nhắn của tài khoản Facebook tên T.T.H.B và Đào Quang Hà (Ảnh chụp màn hình/ TTV)

Đến tối 11/10, Quang Hà thông báo ngừng nhận tiền hỗ trợ: "Em ngưng nhận tiền hỗ trợ nhà xe ạ. Em cảm ơn mọi người đồng hành cùng nhà xe ạ. Nhà xe nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người và em sẽ thay mặt mọi người chuyển đến chủ xe ạ. Biết ơn các cô chú anh chị nhiều lắm ạ".

Lịch sử chỉnh sửa bài đăng của Đào Quang Hà có thông báo ngừng nhận hỗ trợ (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hoá, sau khi nhận được số tiền ủng hộ trị giá khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Quang Hà chỉ chuyển cho chủ xe 43.148.000 đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng đối tượng này đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Toàn bộ thông tin này được phía cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình điều tra, mở rộng về vụ án. Tại cơ quan Công an, Đào Quang Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội này.

Đào Quang Hà tại cơ quan chức năng

Trước đó, Quang Hà gây thiện cảm với mọi người nhờ hành trình đạp xe từ Bắc vào Nam và ngược lại từ Nam ra Bắc trong các dịp lễ lớn trong năm 2025. Hà cũng thường xuyên cập nhật các hoạt động, hình ảnh đi thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa, khu vực gặp thiên tai.

Vì vậy sự việc của Đào Quang Hà khiến những người theo dõi Hà cũng như cộng đồng mạng vô cùng thất vọng, để lại nhiều bình luận ngỡ ngàng.

