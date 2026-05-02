Ai có quyền giải thể trường đại học?

Theo thông tin từ Trung tâm Truyền thông và Sự kiện, Thủ tướng Lê Min h Hưng đã làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Min h Hưng đã đưa ra những yêu cầu cụ thể về việc tái cấu trúc ngành giáo dục. Thủ tướng nhấn mạnh phương châm "một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì", đồng thời yêu cầu rà soát, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lí.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo ngành giáo dục phải chuyển mình theo hướng gắn kết chặt chẽ với công nghệ chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây thông qua mô hình hợp tác "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp".

"Cởi trói" thẩm quyền cho Bộ trưởng và địa phương

Đáp lại yêu cầu khẩn trương đó, ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lí của Bộ GD&ĐT.

Theo nội dung Nghị quyết, một loạt thẩm quyền trước đây vốn thuộc về Thủ tướng Chính phủ nay đã được phân cấp trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bao gồm:

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu của các cơ sở giáo dục đại học (cả công lập và tư thục).

Quyết định giải thể các cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu trực thuộc theo thẩm quyền.

Sự thay đổi này được đánh giá là bước đi đột phá so với quy định cũ tại Nghị định 46/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giúp giảm bớt các tầng nấc trung gian, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư giáo dục.

Xóa bỏ cơ chế "xin cho" sau đình chỉ

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc đơn giản hóa thủ tục đối với các cơ sở giáo dục sau khi bị đình chỉ hoạt động. Theo quy định mới, thay vì phải chờ cơ quan quản lí ra văn bản "cho phép" hoạt động trở lại, các trường sẽ: Tự tổ chức hoạt động trở lại sau khi đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc đáp ứng các điều kiện quy định; chỉ cần thông báo bằng văn bản và công khai trên trang điện tử của trường trước 5 ngày làm việc.

Cơ quan quản lí sẽ chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bộ GD&ĐT sẽ đóng vai trò giám sát, kiểm tra và xử lí nghiêm nếu phát hiện cơ sở vẫn không đảm bảo điều kiện nhưng đã tự ý hoạt động lại.

Như vậy, Nghị quyết 23 không chỉ đơn thuần là cắt giảm giấy tờ, mà là sự thay đổi tư duy quản lí, chuyển từ "kiểm soát" sang "phục vụ và giám sát". Việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương và tăng tính chủ động cho các trường được kì vọng sẽ tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút nguồn lực xã hội hóa và giúp ngành giáo dục linh hoạt hơn trước những yêu cầu từ thị trường lao động thời đại số.