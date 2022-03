Ai chê ức gà bở, chán thì chẳng qua là chưa biết cách làm, thử kiểu này đảm bảo ăn bao nhiêu cũng hết!

Các bước làm 1. Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế nguyên liệu 2. Tạo hình và chiên chả Chuẩn bị nguyên liệu 1. Thịt ức gà 1 miếng 300g

2. Súp lơ 3 bông nhỏ

3. Cà rốt 50g

4. Gia vị: 15ml dầu hào, 1 thìa tinh bột, muối, bột tiêu, dầu ăn

Giảm cân có thể nói là sự nghiệp cả đời của người phụ nữ, nhất là sau mùa đông béo ú, nhiều người tăng cân thì việc giảm cân lại được đưa lên hàng đầu. Nếu không có nhiều thời gian tập thể dục, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho chế độ ăn kiêng. Thịt ức gà ít chất béo, ít calo chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo. Ăn ức gà luộc thường bị khô bở không ngon miệng. Vì thế hãy thử món chả ức gà với súp lơ xanh, cà rốt ít calo này!

Món ăn giảm béo này chủ yếu bao gồm ức gà, cà rốt và súp lơ xanh. Ức gà là phần có hàm lượng chất béo và lượng calo thấp nhất trong các bộ phận của gà. Lượng calo trên 100g ức gà khoảng 105 kcal, phù hợp với mục đích giảm mỡ và tăng cơ. Thành phần khoáng chất trong súp lơ xanh toàn diện hơn các loại rau khác, hàm lượng vitamin C rất cao, tạo cảm giác no rất nhanh. Ăn một bông cải xanh có thể khiến bạn rất no. Hàm lượng calo trong cà rốt cũng rất thấp. Chả ức gà làm từ nguyên liệu băm nhỏ là món ăn nên làm cho những ai muốn giảm cân, khi ăn sáng hay trưa chiều sẽ không cảm thấy đói.

Cách làm chả ức gà

1 Sơ chế nguyên liệu Súp lơ xanh rửa sạch, cà rốt gọt vỏ rồi cắt miếng nhỏ. Cho cà rốt, súp lơ xanh chần qua nước sôi khoảng 2 phút sau đó vớt ra để ráo nước.

Cho cà rốt, súp lơ xanh vào máy xay sinh tố rồi xay nhỏ. Đổ cà rốt súp lơ đã xay ra bát. Thịt gà rửa sạch băm nhỏ hoặc xay nhuyễn. Cho thịt gà vào bát cà rốt súp lơ. Nêm thêm chút muối, dầu hào, bột tiêu và tinh bột vào.



2 Tạo hình và chiên chả Trộn đều nguyên liệu, ướp khoảng 15 phút. Viên thịt thành từng viên tròn nhỏ rồi ấn dẹt.

Quét một lớp mỏng dầu ăn vào chảo chống dính, đun nhỏ lửa. Cho chả gà vào chiên chín vàng một mặt sau đó lật mặt, chiên chín mặt còn lại là được.



Thành phẩm:

Từng miếng chả gà rau củ mềm ngọt, khi ăn chấm cùng chút tương ớt hay tương cà đều rất ngon. Món ăn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đặc biệt lại giúp giảm cân. Ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.

Để làm được món chả ức gà rau củ như trên thì bạn sẽ chi phí khoảng 35.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 30 phút.

Lưu ý: Bạn có thể chiên chả ức gà trong nồi chiên không dầu cũng rất ngon và tiện lợi đấy.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả ức gà này nhé!

