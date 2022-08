Ai cần đóng lệ phí xét tuyển cho trường đại học, đóng khi nào?

Hướng dẫn thí sinh, phụ huynh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Vẫn lúng túng với xét tuyển đại học

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT), thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống của bộ đến 17h ngày 31-8. Còn đối với các nguyện vọng đăng ký theo phương thức xét tuyển khác, thí sinh thực hiện theo quy định của trường đại học, không nộp trên hệ thống của bộ.

Phần lớn phương thức tuyển sinh riêng, xét tuyển sớm của các trường đã thực hiện trong giai đoạn trước đây, thí sinh đã nộp lệ phí xét tuyển tại trường trước đó và không phải nộp lệ phí trong thời gian này. Nhưng hiện còn không ít trường xét tuyển phương thức riêng đồng thời với đợt xét tuyển chung của bộ nên thí sinh bắt buộc đăng ký xét tuyển và phải nộp lệ phí cho các trường này.

Thực tế những ngày qua nhiều thí sinh đăng nhập hệ thống của Bộ GD-ĐT để thanh toán lệ phí nhưng thất bại nên lo lắng. Có thí sinh đến nay mới biết mình thực hiện nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức xét tuyển sinh.

Bà Lê Hà (phụ huynh ở Lâm Đồng) cho biết con trai bà có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) nên vừa qua đã đăng ký trên hệ thống của bộ. Đến tối 28-8 vào thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo lịch của bộ nhưng không thực hiện được.

"Tìm hiểu lại mới biết phải có đăng ký lên trang web của trường và đóng phí cho trường luôn. Trường quy định thời gian đăng ký xét tuyển trước 17h ngày 20-8. Giờ không biết phải làm sao", bà Hà lo lắng.

Gia hạn đóng lệ phí xét tuyển

Năm 2022, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) lần đầu tiên xét tuyển tổng hợp gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM 2022, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả quá trình học tập THPT, năng lực khác, hoạt động xã hội).

Tất cả các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức này bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và đăng ký hồ sơ xét tuyển tại cổng đăng ký tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa (mybk.hcmut.edu.vn >> Mục 12. Đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ hoặc mybk.hcmut.edu.vn/tuyensinh).

Hướng dẫn xét tuyển tổng hợp tại đây.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo nhà trường, bộ phận tuyển sinh của trường những ngày qua liên tục nhận được thắc mắc về đăng ký xét tuyển phương thức xét tuyển tổng hợp (phương thức 5) và nộp lệ phí của thí sinh.

"Do vừa qua bộ chậm công bố quy định về nộp lệ phí đăng ký nguyện vọng xét tuyển và liên tục thay đổi nên nhiều thí sinh lúng túng. Để hỗ trợ thí sinh, trường gia hạn thời gian nộp lệ phí tuyển sinh đến hết ngày 31-8. Do vậy, các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa mà chưa thể hoàn thành lệ phí cũng đừng quá lo lắng", ông Thắng trấn an.

Liên quan tới thắc mắc của nhiều thí sinh về việc chưa đăng ký trên cổng tuyển sinh của trường, ông Thắng cho hay thí sinh đăng ký tại web của bộ, khi có thông tin cần bổ sung vào hồ sơ thì đăng ký thông tin tại cổng của trường (gồm thông tin cá nhân, các thành tích đạt được, các minh chứng hoạt động văn thể mỹ).

"Riêng việc thanh toán lệ phí tuyển sinh, thí sinh đăng ký vào cổng tuyển sinh ĐH Bách khoa sẽ được hỗ trợ tính toán phần lệ phí cần thanh toán thêm, sau khi đã khấu trừ phần lệ phí xét tuyển tại cổng đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Nếu số lệ phí lúc đăng ký xét tuyển tại cổng đánh giá năng lực đã đủ thì không cần thanh toán lệ phí gì thêm.

Thời gian thanh toán lệ phí được gia hạn đến hết ngày 31-8. Khuyến cáo thí sinh vào cổng tuyển sinh của trường để được hỗ trợ tính toán lệ phí để tránh sai sót", ông Thắng lưu ý.

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã thông báo về đóng lệ phí xét tuyển đại học. Theo ThS Lê Phan Quốc - phó trưởng phòng đào tạo nhà trường, đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 vào các ngành của trường, thí sinh đóng lệ phí theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT trên hệ thống chung.

Đối với các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh đã đăng ký nguyện vọng tại website của trường (đã kết thúc ngày 14-7), thí sinh không cần đóng bổ sung lệ phí. Riêng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (trừ ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất): thí sinh đóng lệ phí tại xettuyen.hcmue.edu.vn đến 17h ngày 31-8 với lệ phí 30.000 đồng/nguyện vọng.

Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại đây.