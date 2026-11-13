AEONUS ra mắt "Tình Yêu Rewind": bản R&B ngọt ngào muốn tua lại những khoảnh khắc đang yêu

Có những khoảnh khắc trong tình yêu đẹp đến mức người ta chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Một ánh nhìn vô tình chạm nhau, một nụ cười bất chợt hay những phút giây bình dị bên người thương bỗng trở nên lấp lánh theo cách khó gọi thành tên. Khi trái tim đang ngập tràn hạnh phúc, điều người ta mong không phải điều gì mới mẻ, mà chỉ là được sống lại những giây phút ngọt ngào ấy thêm một lần nữa.

Từ cảm xúc đó, AEONUS chính thức phát hành single "Tình Yêu Rewind" vào ngày 11/11/2026. Ca khúc do PAT (Nguyễn Thành Phát) sáng tác, mang màu R&B tươi sáng, hiện đại, như một lời thủ thỉ gửi đến những trái tim đang say đắm trong tình yêu. Không tìm đến những cung bậc bi lụy hay chuyện tình nhiều trắc trở, "Tình Yêu Rewind" chọn tôn vinh vẻ đẹp của hạnh phúc hiện tại, nơi mỗi khoảnh khắc được sẻ chia đều trở thành một lý do để yêu nhiều hơn.

AEONUS chính thức phát hành single "Tình Yêu Rewind" ngày 11/11/2026. Ảnh: NVCC

Năm cá tính, một giấc mơ âm nhạc

AEONUS là dự án âm nhạc quy tụ 5 gương mặt trẻ: Gavin, Kwaii, Yang TD, Wang và PAT. Nhóm được hình thành từ niềm đam mê ca hát và mong muốn thể hiện bản thân qua những giai điệu.

Mỗi thành viên mang đến một màu sắc, một cách cảm nhận và một nguồn cảm hứng khác nhau. Như những thanh âm độc lập tìm thấy sự đồng điệu trong một bản hòa âm, 5 cá tính ấy gặp nhau ở tình yêu với âm nhạc và mong muốn cùng làm ra những sản phẩm giàu cảm xúc.

AEONUS gồm 5 thành viên Gavin, Kwaii, Yang TD, Wang và PAT. Ảnh: NVCC

AEONUS không đóng khung mình trong một công thức cố định mà hướng đến hành trình sáng tạo cởi mở, nơi ý tưởng mới được nuôi dưỡng, giới hạn được khám phá và mỗi cá nhân đều có không gian để lưu dấu bản sắc riêng. Tinh thần trẻ trung, năng động, hiện đại không chỉ nằm ở định hướng âm nhạc mà còn là cách nhóm nhìn thế giới: nhiệt thành, chân thật và tin vào sức mạnh kết nối của nghệ thuật.

Với AEONUS, mỗi sản phẩm không chỉ là một giai điệu được cất lên, mà còn là một câu chuyện được kể và một dấu mốc trên hành trình trưởng thành trong âm nhạc. "Tình Yêu Rewind" tiếp tục mở rộng bức tranh ấy bằng một gam màu tươi tắn, ngọt ngào, mang hơi thở của tuổi trẻ đang yêu.

Mỗi thành viên mang đến một màu sắc riêng cho nhóm. Ảnh: NVCC

Khi từng giây phút đều xứng đáng được phát lại

Giữa vô vàn cảm xúc mà tình yêu mang lại, có một niềm hạnh phúc rất dịu dàng: được ở cạnh người mình thương và nhận ra ngay cả những điều giản đơn nhất cũng có thể trở nên đặc biệt. Đó là nguồn cảm hứng làm nên "Tình Yêu Rewind".

Ca khúc khơi nguồn từ những lát cắt gần gũi của tình yêu tuổi trẻ: niềm vui trong những cuộc hẹn, sự háo hức khi được gặp nhau, cảm giác xao xuyến vẫn vẹn nguyên sau bao lần nhìn nhau trìu mến. Không cần lời hứa lớn lao hay khoảnh khắc phi thường, tình yêu đôi khi đẹp nhất khi hai người tìm thấy niềm vui trong chính sự hiện diện của nhau. Một ngày bình thường cũng có thể thành ngày đáng nhớ, chỉ vì có một người khiến mọi thứ xung quanh dịu dàng hơn.

"Tình Yêu Rewind" mang tinh thần "Youthful - Catchy - Lovely". Ảnh: NVCC

"Rewind" nghĩa là tua ngược, nhưng trong thế giới âm nhạc của AEONUS, đó không phải mong muốn quay về để sửa chữa hay níu giữ điều gì. Nút "rewind" trở thành một ẩn dụ đáng yêu cho khát khao được tận hưởng những điều đẹp đẽ thêm nhiều lần nữa, ngay khi câu chuyện tình yêu vẫn đang ngọt ngào tiếp diễn.

Vì thế, "Tình Yêu Rewind" không chỉ kể về những rung động lãng mạn mà còn là lời ngợi ca dành cho hạnh phúc đang hiện hữu, tinh thần sống trọn vẹn với yêu thương, tận hưởng những điều bình dị và biến mỗi ngày bên nhau thành một chương mới đầy sắc màu.

R&B khoác lên tình yêu sắc màu tươi sáng

Nếu tình yêu là nguồn cảm hứng thì R&B là chất liệu AEONUS chọn để truyền tải cảm xúc trong "Tình Yêu Rewind". Mềm mại, phóng khoáng và giàu khả năng biểu đạt, R&B mở ra một không gian vừa thân mật vừa mang nhịp đập hiện đại, nơi những rung động lãng mạn được kể lại tự nhiên, không phô trương mà vẫn chạm đến người nghe.

Ca khúc kể về những rung động giản dị của tình yêu tuổi trẻ. Ảnh: NVCC

Ở ca khúc này, nhóm hướng đến sự hòa quyện giữa giai điệu bắt tai, tinh thần tươi vui và nét ngọt ngào riêng của tình yêu tuổi trẻ. Ba từ khóa "Youthful - Catchy - Lovely" là phác họa cô đọng nhất cho tinh thần sản phẩm. Youthful là sức sống tươi mới và những rung động nhiệt thành của tuổi trẻ. Catchy là mong muốn có những giai điệu dễ nhớ, dễ tạo đồng điệu với người nghe. Còn Lovely là sắc thái ngọt ngào, dễ thương bao trùm câu chuyện tình yêu mà bài hát muốn kể.

Lựa chọn này cũng phản ánh định hướng nghệ thuật của AEONUS: không ngừng tìm cách thể hiện mới, nhưng vẫn đặt cảm xúc chân thành và sự gần gũi với khán giả làm trọng tâm.

Sáng tác đầu tay của thành viên mới PAT

"Tình Yêu Rewind" còn mang ý nghĩa đặc biệt với AEONUS khi đánh dấu sáng tác đầu tiên của thành viên mới PAT (Nguyễn Thành Phát) cho nhóm. Chọn những cảm xúc bình dị trong tình yêu làm điểm khởi đầu, PAT mang đến một góc nhìn gần gũi mà lãng mạn: hạnh phúc không nhất thiết phải là điều lớn lao, đôi khi chỉ cần được cùng một người đi qua những ngày bình thường cũng đã là điều tuyệt đẹp.

"Tình Yêu Rewind" là sáng tác đầu tiên của PAT cho AEONUS. Ảnh: NVCC

Sự tham gia sáng tác của PAT không chỉ tạo dấu ấn cá nhân cho sản phẩm mà còn mở ra một sắc thái sáng tạo mới cho nhóm. Phía sau ca khúc là quá trình trao đổi ý tưởng, tập luyện và cùng nhau hoàn thiện, mỗi thành viên góp một phần riêng để từ những góc nhìn khác biệt, sản phẩm dần thành hình bằng sự đồng điệu chung. Với AEONUS, đây vừa là dịp phát huy thế mạnh sẵn có, vừa là bước thử nghiệm để khám phá thêm những cách kể chuyện bằng âm nhạc.

Cả nhóm cùng trao đổi, tập luyện để hoàn thiện ca khúc. Ảnh: NVCC

Đưa giai điệu hạnh phúc đến gần khán giả

Sau khi phát hành, AEONUS dự kiến tiếp tục đưa "Tình Yêu Rewind" đến gần công chúng qua các nền tảng nhạc số, sân khấu biểu diễn, video vũ đạo và những thử thách cover trên mạng xã hội. Đây cũng là cách để khán giả cùng hòa mình vào thế giới âm nhạc của nhóm, biến giai điệu thành cảm hứng cho những khoảnh khắc sáng tạo của riêng mình.

Trên chặng đường phía trước, AEONUS tiếp tục theo đuổi hình ảnh trẻ trung, hiện đại, đa dạng và không ngừng tìm tòi màu sắc mới cho bản sắc nghệ thuật của mình. Với "Tình Yêu Rewind", nhóm mong gửi đến khán giả một giai điệu đủ ngọt để ngân nga, đủ tươi vui để mỉm cười và đủ đáng yêu để người nghe muốn nhấn nút "rewind" thêm nhiều lần nữa.