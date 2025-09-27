AEON Tân An đón hàng ngàn lượt khách sau khi mở cửa

Tọa độ "hẹn hò" tiện nghi, tất cả trong một đầy ấn tượng

Tọa lạc tại vị trí đắc địa: Số 84 Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh. AEON Tân An là "tọa độ" mua sắm, vui chơi, giải trí và ẩm thực AEON đầu tiên tại Tây Ninh, hứa hẹn mang đến một làn gió mới, nâng tầm cuộc sống cho người dân nơi đây.

Với mô hình "Một-điểm-đến", AEON Tân An quy tụ hơn 30 thương hiệu trên 4 tầng rộng lớn, trong đó có Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Từ mua sắm, ăn uống, giải trí đến thư giãn, tất cả đều được gói gọn trong một không gian duy nhất, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và có những trải nghiệm trọn vẹn.

Không gian mua sắm thoải mái, rộng rãi với diện tích lên đến 27.000m2 của AEON Tân An

Sơ đồ AEON Tân An:

Tầng trệt (GF): Khu siêu thị bách hóa tổng hợp, Khu sự kiện, Ẩm thực & đồ uống (F&B)

Tầng 1 (1F): Thời trang, Phụ kiện, Trang sức, Du lịch, Đồ gia dụng, và Ẩm thực nhẹ

Tầng 2 (2F): Nhà sách, Khu vui chơi trẻ em, Khu ẩm thực, Giải trí

Tầng 3 (3F): Rạp chiếu phim Galaxy

Trung tâm thương mại "chuẩn Nhật" tiên phong xuất hiện tại Tây Ninh

AEON Tân An quy tụ đa dạng các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, từ thời trang, ẩm thực, phong cách sống đến giải trí.

Khi đến đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm có 1-0-2 với ý tưởng thiết kế "Công viên cộng đồng hằng ngày". Với nhiều không gian mở thoáng đãng, nhiều mảng xanh được bố trí trong khắp TTTM, AEON Tân An là điểm đến lý tưởng cho cả gia đình.

Nơi đây không chỉ hội tụ đa dạng dịch vụ và phong cách sống xanh, mà còn tinh tế hòa quyện nét phóng khoáng, hào sảng của vùng đồng bằng sông nước với hơi thở tươi mới, hiện đại.

AEON Tân An hướng tới trở thành trung tâm giải trí hàng đầu khu vực, nổi bật với các hoạt động trong nhà sôi động tại khu vui chơi AEON Fantasy và một trong những rạp chiếu phim lớn nhất khu vực là Galaxy Cinema, cùng nhiều không gian hấp dẫn khác đang chờ được khám phá.

Thiên đường mua sắm và ẩm thực phong phú

AEON Tân An mang đến hệ thống cửa hàng mua sắm phong phú, từ thời trang và phụ kiện, sản phẩm nhà cửa – phong cách sống đến sách và văn phòng phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Khu vực siêu thị tại AEON Tân An mang đến những thực phẩm tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm đạt "chuẩn AEON". Từ các sản phẩm hữu cơ, thịt cá tươi và trái cây theo mùa có chứng nhận GlobalGAP, đến các sản phẩm sơ chế sẵn (RTC) và chế biến sẵn (RTE), giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn có bữa ăn chất lượng.

Khu vực siêu thị của AEON Tân An nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Tại AEON Tân An, không gian ẩm thực đa sắc màu, quy tụ từ các chuỗi cà phê và đồ uống, ẩm thực nhanh và món ăn thường ngày, đến hương vị Việt Nam và quốc tế đậm đà, cùng những món ăn vặt độc đáo — đáp ứng trọn vẹn mọi khẩu vị và trải nghiệm ẩm thực của khách hàng.

Trong đó, khu ẩm thực Delica tầng trệt với diện tích 750m² với sức chứa lên đến 188 chỗ ngồi là điểm đến lý tưởng cho mọi tín đồ ẩm thực. Delica chiều lòng mọi thực khách sành ăn với đa dạng các món ăn từ Việt Nam đến Nhật Bản. Từ những set sushi tươi ngon, cơm hộp bento, cho đến các món truyền thống như phở, bún riêu hay các món lẩu hấp dẫn mang đặc trưng hương vị của Việt Nam, đều có mặt tại Delica.

AEON Tân An tạo dấu ấn với không gian mua sắm hiện đại, kết hợp công nghệ tiện ích và dịch vụ tận tâm. Những trải nghiệm số như hệ thống đỗ xe tự động, tủ khóa thông minh nhận diện khuôn mặt, bảng chỉ dẫn điện tử tại sảnh giúp hành trình mua sắm trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Bên cạnh đó, các tiện ích như phòng chăm sóc trẻ em, xe đẩy cho bé và xe lăn cũng được trang bị đầy đủ, bảo đảm sự tiện nghi cho mọi đối tượng khách hàng.

AEON mang đến những tiện ích hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Cùng gia đình đến ngay AEON Tân An để trải nghiệm mua sắm, dịch vụ chuẩn Nhật và nhận về những ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong giai đoạn khai trương nhé!