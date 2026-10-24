AEON Hải Dương: Điểm sáng thương mại gắn liền phát triển bền vững

Hướng tới các tiêu chuẩn bền vững trong thiết kế và vận hành

Nằm trong định hướng phát triển bền vững, trước ngày khai trương, AEON Hải Dương đã đạt chứng nhận tạm thời "LOTUS Gold cho công trình xây mới" từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), đồng thời đang hoàn thiện các bước cuối cùng để đạt chứng chỉ Chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE với cấp độ Advanced được cấp bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Đây là kết quả từ chuỗi giải pháp được tích hợp ngay từ khâu thiết kế, thi công cho đến vận hành. Công trình ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, tối ưu năng lượng nhờ hệ thống HVAC thế hệ mới, kết hợp cùng hệ thống năng lượng mặt trời. Công trình đồng thời giảm lượng bê tông xây dựng, lựa chọn màu sắc và vật liệu cách nhiệt, có khả năng giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, đặc biệt đối với các khu vực mái và bề mặt bên ngoài.

‎ Hệ thống năng lượng mặt trời được triển khai tại AEON Hải Dương





AEON Hải Dương chú trọng đảm bảo chất lượng không khí, chiếu sáng và nhiệt độ tối ưu. Việc phân loại rác thải, tái sử dụng vật liệu và giám sát chất lượng môi trường được thực hiện nghiêm ngặt trong suốt quá trình xây dựng và vận hành. Nhờ đó, không gian bên trong Trung tâm hướng tới mang lại trải nghiệm an toàn, thoải mái cho khách hàng.

‎ Không gian mua sắm tiện lợi tại AEON Hải Dương





Đồng hành cùng cộng đồng và khách hàng tại địa phương, AEON Việt Nam triển khai trồng quanh TTTM hơn 13.000 cây xanh, được lựa chọn kỹ lưỡng để thích nghi tốt nhất với thổ nhưỡng. Không chỉ góp phần phủ xanh không gian sống, hoạt động này còn thể hiện cam kết của AEON, cùng cộng đồng gieo những mầm xanh, để mỗi cây là một biểu tượng cho cam kết bền chặt của AEON với thiên nhiên và cộng đồng nơi đây.

‎ AEON Hải Dương được thiết kế và vận hành hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn đối với địa phương. Nguồn: AEON Việt Nam





Tại TTTM AEON Hải Dương, AEON Việt Nam cũng tích cực khuyến khích khách hàng tiêu dùng có trách nhiệm. Theo đó, tại khu vực Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON triển khai dịch vụ cho thuê túi môi trường, khách hàng có thể mượn từ 1-3 túi tại quầy, với phí cọc 5.000 đồng/túi (hoàn lại 100% khi trả túi). Từ tháng 12 năm nay, quầy thanh toán ưu tiên (Greenline) dành riêng cho khách hàng không sử dụng túi ni-lông, sẽ được triển khai tại trung tâm này, giúp người dân dễ dàng hình thành thói quen tiêu dùng xanh.

Đồng hành phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống Đồng hành phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống

Song hành với các tiêu chuẩn môi trường, TTTM AEON Hải Dương cũng góp phần vào sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội tại địa phương. Ông Tezuka Daisuke, Thành viên ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam kỳ vọng dự án sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương, tạo thêm khoảng 900 cơ hội việc làm, từ đó thúc đẩy kinh tế, đồng thời giới thiệu rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ông Tezuka Daisuke chia sẻ thêm: " Đặc sản vải thiều Hải Dương luôn là mặt hàng được ưa chuộng nhất tại "Tuần hàng Việt Nam" diễn ra thường niên tại Nhật Bản. Thông qua hệ thống bán lẻ toàn cầu của Tập đoàn AEON, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần đưa các sản phẩm địa phương vươn xa hơn nữa. "

Các sản phẩm địa phương được đưa vào hệ thống phân phối tại TTTM AEON Hải Dương. Nguồn: AEON Việt Nam

AEON Việt Nam cũng khẳng định vai trò cầu nối khi hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà cung cấp bản địa và sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Điểm nhấn nổi bật là hội thảo "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh" do AEON phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức, mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường cho hàng hóa địa phương.



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