Adele phải trị liệu 5 lần mỗi ngày sau ly hôn

Ngày 12/12, Nypost đưa tin Adele lần đầu chia sẻ rằng cô cần trị liệu năm lần mỗi ngày sau khi chia tay chồng cũ Simon Konecki vào năm 2019.

Cụ thể, chủ nhân Easy on me nói với người hâm mộ trong đêm diễn Weekend with Adele tại Las Vegas (Mỹ) rằng: "Tôi bắt đầu trị liệu trở lại sau vài năm tôi không cần dùng tới phương pháp này. Tôi đã phải trị liệu 5 lần mỗi ngày khi chuẩn bị ly hôn".

Ngoài ra, Adele cho biết cô quyết tâm trị liệu trở lại và nỗ lực làm chủ bản thân. Cô mong muốn mình chịu trách nhiệm với tất cả hành động và lời nói của mình.

Adele cho biết cô phải trị liệu 5 lần mỗi ngày. Ảnh: Nypost.

Adele tâm sự rằng trước khi biểu diễn tại các sự kiện lớn, cô đều cảm thấy sợ hãi. Cô không quên nói điều này với bác sĩ trị liệu của mình.

"Tôi luôn cảm thấy rất xúc động. Tôi thích sáng tác nhạc nhưng có điều gì đó về việc biểu diễn trực tiếp khiến tôi cảm thấy khiếp sợ", cô nói.

Adele cho rằng chứng bệnh này là điều khiến cô không thể trở thành nghệ sĩ thường xuyên biểu diễn hay có thể tổ chức những chuyến lưu diễn dài ngày.

"Tôi từng thử làm điều này ngày trước để cố chứng minh rằng tôi làm được. Tuy nhiên, khi đứng trong không gian rộng lớn, tôi nghĩ tôi chỉ có thể làm nghệ sĩ đơn thuần", Adele tâm sự.

Kể từ sau khi ly hôn chồng vào năm 2019, Adele trải qua nhiều trạng thái cảm xúc. Hồi tháng 1, Adele thông báo hủy show diễn tại Las Vegas. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy tuyệt vọng trong buổi tổng duyệt trước show diễn khi đứng hát trên sân khấu rộng lớn.

Quyết định này của chủ nhân Easy on me khiến khán giả bức xúc. Cô vướng phải chỉ trích trong thời gian dài. Đa số khán giả cho rằng lý do hủy show của Adele thiếu thuyết phục bởi người hâm mộ đã bỏ ra số tiền lớn để chờ đợi phần trình diễn của cô.

Theo Nypost