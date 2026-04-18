Acecook Việt Nam có 3 sản phẩm thuộc Top 10 và Top 50"Hàng hóa – dịch vụ người tiêu dùng tin cậy 2025"

Kết quả này được công bố tại chương trình bình chọn "Hàng hóa – Dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025" do Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức, toàn bộ đều dựa trên khảo sát, đánh giá trực tiếp từ người tiêu dùng. Đây được xem là một trong những thước đo uy tín phản ánh mức độ tin cậy cũng như chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thực tế của khách hàng mà doanh nghiệp mang lại trên thị trường.

Nỗ lực nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín thương hiệu

Hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Acecook Việt Nam không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và minh bạch trong mọi hoạt động. Những nỗ lực này đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, trở thành minh chứng cho cam kết phát triển bền vững và đặt người tiêu dùng làm trung tâm. Điển hình là vừa qua, doanh nghiệp vinh dự đón nhận giải thưởng Hàng Việt Nam Chất lượng cao, nối dài hành trình 28 năm liên tiếp nhận giải.

Tại chương trình khảo sát "Hàng hóa – Dịch vụ người tiêu dùng tin cậy 2025", Acecook Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với 3 sản phẩm được vinh danh:

- Muối Hảo Hảo lọt Top 10 Hàng hóa – Dịch vụ người tiêu dùng tin cậy 2025

- Miến Phú Hương và Phở Đệ Nhất cùng nằm trong Top 50

Đại diện Acecook Việt Nam nhận giải tại chương trình "Hàng hóa – Dịch vụ người tiêu dùng tin cậy"

Việc nhiều sản phẩm cùng lúc được xướng tên không chỉ cho thấy mức độ nhận diện rộng rãi, mà còn phản ánh niềm tin bền vững mà người tiêu dùng dành cho các thương hiệu thuộc Acecook Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển danh mục sản phẩm đa dạng, từ gia vị đến thực phẩm tiện lợi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường.

Đặc biệt, kết quả này càng trở nên ý nghĩa khi đến từ chính đánh giá của người tiêu dùng, là những người trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trong đời sống hằng ngày. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc và sự gắn bó lâu dài của Acecook Việt Nam trong hành trình phục vụ hàng triệu gia đình Việt.

Người tiêu dùng trực tiếp "chấm điểm" chất lượng sản phẩm

Chương trình khảo sát "Hàng hóa – Dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025" được tổ chức với mục tiêu tôn vinh những thương hiệu, sản phẩm có chất lượng tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao thông qua quá trình sử dụng thực tế.

Theo thông tin từ các đơn vị tổ chức, kết quả bình chọn được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí như: mức độ nhận diện thương hiệu, chất lượng sản phẩm, độ an toàn, giá trị sử dụng và sự hài lòng của người tiêu dùng. Đây không chỉ là danh sách vinh danh mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng, nơi người mua ngày càng đóng vai trò chủ động trong việc "chấm điểm" và lựa chọn sản phẩm.

Năm 2025, danh sách Top hàng hóa – dịch vụ người tiêu dùng tin cậy ghi nhận nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó ngành hàng thực phẩm tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn nhờ gắn liền với nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để Acecook Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến, nâng cao quy trình sản xuất nhằm mang đến những sản phẩm an toàn, an tâm và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong tương lai.