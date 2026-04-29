Những ngày cuối tháng 4, khi không khí kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp nơi, Đinh Thị Phương Anh lựa chọn thực hiện một bộ ảnh đặc biệt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Không cầu kỳ về bối cảnh hay trang phục, người đẹp gây ấn tượng bằng hình ảnh áo dài trắng tinh khôi kết hợp cùng nón lá – biểu tượng quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam.

Giữa không gian trưng bày mang đậm dấu ấn lịch sử, tà áo dài nhẹ nhàng của Phương Anh tạo nên sự đối lập giàu cảm xúc. Vẻ đẹp dịu dàng, trang nghiêm hòa quyện cùng những hiện vật chiến tranh, khiến từng khung hình mang đến cảm giác lắng đọng, gợi nhắc về một thời kỳ đã qua nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh, Phương Anh còn dành thời gian tham quan, lắng nghe thuyết minh về các hiện vật. Tại đây, cô đặc biệt chú ý đến chiếc xe tăng T-54B số hiệu 843 hiện vật gắn liền với thời khắc lịch sử trưa ngày 30/4/1975, khi quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. Những câu chuyện về hành trình chiến đấu và khoảnh khắc quyết định của dân tộc khiến người đẹp không giấu được sự xúc động.

Rời khu trưng bày trong nhà, Phương Anh tiếp tục ghi lại hình ảnh tại khuôn viên ngoài trời, nơi lưu giữ nhiều khí tài quân sự qua các thời kỳ. Trong khung cảnh rộng mở, sắc trắng của tà áo dài, màu đỏ của lá cờ Tổ quốc cùng những dấu tích chiến tranh tạo nên một tổng thể vừa tương phản, vừa hòa quyện, làm nổi bật thông điệp mà cô muốn truyền tải: sự tri ân và niềm tự hào dân tộc.

Chia sẻ về bộ ảnh, Phương Anh cho biết mỗi lần tìm hiểu về lịch sử, cô đều cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay. “Khi đứng giữa những hiện vật chiến tranh, tôi không chỉ nhìn thấy quá khứ mà còn ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy”, người đẹp nói.

Theo cô, tinh thần yêu nước không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những hành động giản dị trong đời sống hằng ngày như trân trọng văn hóa truyền thống, tìm hiểu lịch sử hay sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Đinh Thị Phương Anh sinh năm 2005, quê Ninh Bình. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, cô từng là sinh viên Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Sở hữu gương mặt trong trẻo, phong thái tự tin, Phương Anh có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như người mẫu ảnh, trợ giảng tiếng Anh, MC và ca sĩ phòng trà.

Sau khi đạt danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025, người đẹp cho biết sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh áo dài như một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: Dịu dàng nhưng bản lĩnh, truyền thống nhưng vẫn hòa nhập.