Á khoa Bác sĩ nội trú Răng Hàm Mặt ĐH Y Hà Nội học 12-14 tiếng/ngày suốt 3 tháng cuối để chạm tới mốc 26,74/30

Chiều 9/9, tại Hội trường Lớn Trường Đại học Y Hà Nội, cái tên Nguyễn Đức Phong xuất hiện ở vị trí số 02 trong danh sách thí sinh nhóm Răng Hàm Mặt tại Match Day 2026. Phong đạt 26,74 điểm, chỉ đứng sau Phạm Quang Minh và là Á khoa bác sĩ nội trú của chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội có 444 chỉ tiêu Bác sĩ nội trú thuộc 37 chương trình đào tạo; 1.114 thí sinh từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đăng ký dự thi và 780 người đạt ngưỡng để bước vào Match Day.

Nguyễn Đức Phong sinh là thí sinh mang số thứ tự 02 nhóm Răng Hàm Mặt tại Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội

Với Phong, 26,74/30 là kết quả khiến chính nam sinh bất ngờ. Trước kỳ thi, Phong chỉ đặt ra muc tiêu là đỗ Bác sĩ nội trú và tiếp tục con đường chuyên môn mình đã lựa chọn sau 6 năm học tập tại Đại học Y Hà Nội.

“Lúc biết điểm thi, mình rất vui, hạnh phúc và cũng khá bất ngờ. Sau khi hoàn thành bài thi, mình cảm nhận được mình làm khá tốt nhưng không nghĩ kết quả lại cao hơn mong đợi như vậy”, Phong chia sẻ.

Với sinh viên Y khoa, Bác sĩ nội trú vốn là một mục tiêu lớn và cũng là một cuộc cạnh tranh mà không ai có thể chắc chắn mình có thể vượt qua hay không. Với riêng Phong cũng vậy, thay vì đặt nặng thứ hạng, cậu chỉ mong trở thành một bác sĩ nội trú tốt, tiếp tục học hỏi từ các thầy cô và những thế hệ đi trước.

Với Phong, 26,74/30 với vị trí Á khoa là kết quả khiến chính nam sinh bất ngờ

“Cái duyên” với ngành Y và những tháng ngày ôn thi 12-14 tiếng

Hành trình của Phong với ngành Y bắt đầu khá tự nhiên. Không có một khoảnh khắc hay lý do cụ thể nào khiến cậu quyết định theo nghề, Phong cho rằng Y khoa đến với mình như một cái duyên. Mong muốn có thể giúp đỡ người khác, tạo ra một phần giá trị cho xã hội cùng sự ủng hộ của gia đình và thầy cô đã khiến Phong hình thành quyết định chọn Y khoa.

Sau 6 năm học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội, Phong tiếp tục lựa chọn dự thi Bác sĩ nội trú, với Răng Hàm Mặt là chuyên ngành cậu theo đuổi. Để có được vị trí số 02 của chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Match Day, phía sau số điểm 26,74/30 là một giai đoạn ôn tập mà Phong mô tả là đặc biệt áp lực, nhất là những tháng cuối cùng.

Khó khăn lớn nhất đến vào vài tháng trước kỳ thi, khi lượng kiến thức cần học và ôn tập rất lớn nhưng thời gian ngày càng ngắn. Trong khi đó, trước khi kết thúc chương trình bác sĩ, Phong vẫn phải học lâm sàng tại trường và bệnh viện. Lịch học vì thế không cố định, thời gian ôn thi chủ yếu được tranh thủ vào những khoảng thời gian ở nhà.

Mong muốn có thể giúp đỡ người khác, tạo ra một phần giá trị cho xã hội cùng sự ủng hộ của gia đình và thầy cô đã khiến Phong hình thành quyết định chọn Y khoa

Cách Phong xử lý áp lực là không cố gắng ôm toàn bộ kiến thức cùng một lúc mà tập trung vào những nội dung trọng tâm, đặc biệt là các mảng mình chưa thực sự nắm chắc. Cùng với đó, cậu cố gắng sắp xếp thời gian học, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, bởi quá trình ôn thi kéo dài đòi hỏi sức bền chứ không chỉ là khả năng học trong một vài ngày.

Bước ngoặt nằm ở khoảng 3 tháng cuối. Khi đã hoàn thành việc học tại trường và thi tốt nghiệp bác sĩ, Phong bước vào giai đoạn tập trung cao độ nhất, trung bình học 12-14 tiếng mỗi ngày. Những việc khác như ăn uống hay các công việc cá nhân đều được tối ưu để dành nhiều thời gian nhất cho việc ôn tập.

“Trong vài tháng cuối, lượng kiến thức cần học và ôn tập rất lớn, trong khi thời gian lại ngày càng ngắn. Mình tập trung vào kiến thức chính và những phần mình chưa nắm chắc, đồng thời cố gắng cân bằng giữa học, nghỉ ngơi và ăn uống vì đây là một quá trình ôn thi kéo dài”, Phong nói.

Dù áp lực, Phong cho biết mình chưa từng có ý định bỏ cuộc. Một khi đã xác định phải thi đỗ Bác sĩ nội trú, cậu cố gắng duy trì mục tiêu đến cùng. Những lúc học quá tải hoặc mệt, Phong thường cho phép bản thân nghỉ ngắn khoảng 15-20 phút, thậm chí tranh thủ ngủ một giấc để khi tỉnh dậy có cảm giác tỉnh táo và nhẹ đầu hơn rồi tiếp tục học.

Sau 6 năm học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội, Phong tiếp tục lựa chọn dự thi Bác sĩ nội trú, với Răng Hàm Mặt là chuyên ngành cậu theo đuổi

26,74/30 mới chỉ là điểm bắt đầu

Tại Match Day 2026, Phong chỉ xếp ngay sau Phạm Quang Minh trong nhóm Răng Hàm Mặt, Minh đạt 27/30, Phong là người tiếp theo. Sau những năm học tập và ôn thi, đây là thời điểm kết quả trên bảng điểm được chuyển thành một lựa chọn chuyên môn cụ thể.

Nếu kỳ thi vừa qua là phép thử về nền tảng kiến thức sau 6 năm học Y, thì chương trình nội trú sắp tới sẽ là giai đoạn Phong phải tiếp tục biến nền tảng đó thành năng lực chuyên môn thực tế. Trong 3 năm tới, mục tiêu đầu tiên của Phong không phải một danh xưng, mà là xây dựng một nền tảng chuyên môn đủ vững.

Tại Match Day 2026, Phong là Á khoa Bác sĩ nội trú nhóm Răng Hàm Mặt

“Trước hết, mình mong muốn trở thành một bác sĩ có nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, thao tác cẩn trọng và biết đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh cụ thể của từng người bệnh. Xa hơn, mình mong muốn trở thành một trong những bác sĩ giỏi đầu ngành Răng Hàm Mặt”, Phong chia sẻ.

Match Day 2026 khép lại với việc mỗi bác sĩ trẻ tìm được chuyên ngành mình sẽ theo đuổi trong 3 năm tới. Còn với riêng Nguyễn Đức Phong, vị trí hiện là một cột mốc đáng nhớ sau sáu năm học Y, nhưng từ thời điểm bước ra khỏi Hội trường Lớn với lựa chọn Răng Hàm Mặt, một hành trình nữa mới thực sự bắt đầu.

Ảnh: NVCC