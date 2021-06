Á hậu Thúy Vân bắn tiếng Anh như "nuốt mic", chia sẻ phương pháp học hiệu quả ngay trên livestream

Á hậu Thúy Vân chắc hẳn là nhân vật chẳng còn xa lạ với khán giả trong vai trò người mẫu, MC, host TV, giám khảo nhiều chương trình truyền hình. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, thần thái tự tin mà trình độ học vấn vô cùng ấn tượng, khả năng nói tiếng Anh siêu đỉnh.

Trong một buổi livestream trên fanpage chính thức, nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan tới chủ đề học thuật, Á hậu Thúy Vân đã chỉ ra bí kíp học tiếng Anh hiệu quả. Những phương pháp này thu hút đông đảo sự chú ý của fan hâm mộ, nhiều người còn bày tỏ mong muốn nàng Á hậu sẽ chia sẻ thêm các tips học tập hữu ích dành cho học sinh, sinh viên.

Á hậu Thúy Vân chia sẻ tips học tiếng Anh hiệu quả



Á hậu Thúy Vân cho biết: "Ngoài việc học trên trường, trung tâm tiếng Anh thì cách để mình có thể nói tiếng Anh như bây giờ là phải nghĩ bằng tiếng Anh và tự phản biện bản thân bằng tiếng Anh. Vân đã tự có những cuộc hội thoại với chính mình, tập thói quen suy nghĩ bằng tiếng Anh để nâng cao khả năng tư duy phản biện...

Vân thích nghe và hát theo nhạc tiếng Anh nhưng không có google để tìm kiếm như bây giờ. Vân nghe bằng đĩa CD sau đó chép các câu lyrics ra vở và mình hát theo, mình cũng sẽ ghi nhớ được lời bài hát dù có thể chưa chính xác".



"Ngày xưa, mình học tiếng Anh bắt đầu từ sở thích như nghe nhạc, xem phim. Mình rất thích nghe nhạc tiếng Anh nhưng không hiểu người ta hát gì, thậm chí tựa bài cũng đoán già đoán non. Vì vậy mình học tiếng Anh để hiểu bài hát đó, dần dần việc học xuất phát từ sở thích", doanh nhân Nhật Vũ - chồng Á hậu Thúy Vân chia sẻ thêm.

Vốn tiếng Anh khá sâu rộng, tự tin trở thành một lợi thế to lớn để Thúy Vân rinh về những thành tích xuất sắc như: Á hậu 3 Hoa Hậu Quốc tế 2015; Á hậu 2 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019; Á khôi 1 Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2015; Top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Của Diễn Đàn Nữ Lãnh Đạo 2016, Top Hoa hậu ứng xử hay nhất do trang Missosology bình chọn, Top 10 và Giải Ngôi sao Người mẫu Phong cách tại Ngôi Sao Người mẫu 2014, Giải Nhì cuộc thi English Songs Festival, Giải MC của năm Her World Young Achiever 2018,..;

Tại các đấu trường nhan sắc, Thúy Vân luôn là ứng cử viên sáng giá, khiến người hâm mộ vô cùng tự hào bởi những màn trình diễn đầy ấn tượng, trình độ giao tiếp tiếng Anh thuần thục, lối ứng xử thông minh, khéo léo, quan điểm sống sâu sắc.

Được biết, cô từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM chuyên ngành Thanh nhạc. Năm 2018, Á hậu bắt đầu theo học chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại trường RMIT Việt Nam.

Năm 2020, nàng Á hậu chính thức về chung một nhà với doanh nhân Nhật Vũ - nhà đầu tư trong lĩnh vực phim ảnh và bất động sản. Có thể nói, đây là cặp trai tài gái sắc của showbiz, hội tụ đủ combo đẹp - giỏi - tài năng, cả hai cùng đón bé trai đầu lòng cuối năm 2020. Song song với đó, Á hậu Thúy Vân vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành tại RMIT Việt Nam. Cô kỳ vọng việc học tập chuyên môn giúp cô làm dày kiến thức lĩnh vực truyền thông, phát triển thêm công việc. Đồng thời mong sẽ khám phá thêm tiềm năng khác của bản thân thông qua các môn học, ngoại khoá khác nhau.

Nàng Á hậu chính thức về chung một nhà với doanh nhân Nhật Vũ

Cả hai cùng đón bé trai đầu lòng cuối năm 2020

Nàng Á hậu sáng lên giảng đường, tối về làm mẹ bỉm

Nguồn: FBNV