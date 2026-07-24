Á hậu thừa nhận ném đá vào nhà bạn tham gia cuộc thi Hoa hậu gì?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái cầm gạch ném vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Ngay sau khi đoạn video xuất hiện, nhiều cư dân mạng cho rằng nhân vật trong clip là Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên, khiến tên tuổi của cô trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Đến trưa 24/7, Bùi Thị Mỹ Duyên chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, thừa nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền. Động thái này càng khiến sự việc nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Khoảnh khắc Mỹ Duyên cầm gạch ném vào một nhà người dân trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), gây xôn xao. Nguồn: MXH

Sau khi vụ việc được bàn tán, thông tin về cô cũng được cư dân mạng quan tâm. Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, quê Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Năm 2022, người đẹp tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu và giành danh hiệu Á hậu 2, từ đó được nhiều khán giả biết đến. Sau cuộc thi, Mỹ Duyên hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện và chương trình thời trang.

Đến năm 2024, cô tiếp tục thử sức tại Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024. Trong đêm chung kết, Bùi Thị Mỹ Duyên một lần nữa được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2, đồng thời giành thêm giải thưởng phụ Người đẹp dạ hội, nối dài thành tích tại các đấu trường nhan sắc.

Bùi Thị Mỹ Duyên đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024. Ảnh: FBNV

Trưa 24/7, trên trang cá nhân, Bùi Thị Mỹ Duyên - Á hậu 2 Miss Celebrity Vietnam 2024 - chính thức lên tiếng sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cô cầm gạch ném vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM) lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bài đăng, người đẹp thừa nhận mình là nhân vật xuất hiện trong đoạn video và gửi lời xin lỗi vì hành động thiếu kiểm soát. Cô viết: "Mình xin nhận lỗi về những hành động chưa phù hợp trong video. Hôm đó mình có sử dụng một chút đồ uống có cồn và trong lúc đùa giỡn với bạn nên đã cư xử thiếu kiểm soát. Tôi khẳng định mình không sử dụng bất kỳ chất cấm nào như một số thông tin đang lan truyền".

Bùi Thị Mỹ Duyên cho biết cô đã chủ động nhận sai và gửi lời xin lỗi đến những người liên quan. Theo chia sẻ của Á hậu, người bạn trong sự việc không trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua. Cuối bài viết, Mỹ Duyên bày tỏ mong muốn khép lại ồn ào để tập trung cho cuộc sống và công việc. Cô chia sẻ: "Hiện tại mình chỉ mong được yên ổn để tiếp tục cuộc sống và công việc. Tôi rất mong mọi người có thể dừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc suy diễn thêm về sự việc".

Đến trưa 24/7, Bùi Thị Mỹ Duyên chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, thừa nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip. Ảnh: FBNV