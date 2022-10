Á hậu Phương Nga: "Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác"

Đám cưới của cặp đôi Phương Nga - Bình An được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21/10, đúng tháng 9 âm lịch như lời hứa năm nào của chú rể. Dù đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại nhưng cô dâu Phương Nga đã dành thời gian chia sẻ chân thành với chúng tôi về chuyện tình yêu đẹp của cả hai.

Đám cưới là ngày đặc biệt của riêng mỗi người nên không nên so sánh giữa ai với ai cả

* Đến thời điểm này, Phương Nga và Bình An đã chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới ra sao?

- Sau khi Bình An cầu hôn thì chúng tôi đã bắt đầu bàn tính cho hôn lễ, cả hai đi tìm địa điểm, các đơn vị cung cấp dịch vụ và mất khoảng 3 tháng để hoàn thiện tất cả mọi thứ. Hiện tại, cả hai trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và đang gửi thiệp đến các khách mời.

* Trong giai đoạn cùng nhau sắp xếp mọi thứ cho hôn lễ, đâu là việc làm Bình An - Phương Nga thích nhất?

- Công việc đỡ áp lực nhất của chúng tôi trong thời gian qua là đi chụp ảnh cưới bởi đây cũng là một phần việc quen thuộc. Nhưng chúng tôi chụp đến 5 - 7 bộ ảnh cưới với nhiều phong cách nên cũng hơi "oải" một chút.

* Trước đây, Bình An - Phương Nga nhiều lần làm mẫu ảnh cho các thương hiệu áo cưới. Nhưng khoảnh khắc diện chiếc váy cô dâu và áo vest thuộc về chính mình, Phương Nga - Bình An có cảm xúc thế nào?

- Thật sự còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày cưới nhưng tôi vẫn chưa được thử chiếc váy của mình. Tôi đang rất tò mò và chắc có lẽ sẽ không tránh khỏi xúc động vì tôi rất mít ướt. Tôi nghĩ hôm đó chắc mình sẽ khóc rất nhiều.

* Nhiều người nhận ra ngày cả hai khoe giấy kết hôn trùng với ngày Phương Nga đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam. Đây có phải là sự cố tình của các bạn để cột mốc mới này thêm phần đặc biệt?

- Rất bất ngờ vì ngày công khai giấy kết hôn với mọi người là 16/9, trùng với ngày tôi đăng quang Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018. Thực ra ngày đi đăng kí và ngày chia sẻ thông tin với mọi người đều là những ngày đẹp mà bố mẹ chúng tôi đã chọn từ trước. Tôi cũng không để ý cho đến khi chị gái phát hiện 2 ngày trùng với nhau. Vậy là từ đó ngày 16/9 thêm một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Còn ngày 2 đứa chính thức đăng kí kết hôn thì tôi xin được phép không thông báo.

* Nguyên nhân gì khiến cả hai bạn nhất quyết chọn lựa tháng 9 âm lịch để về chung một nhà?

- Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt mà chỉ mong ngày cưới rơi vào mùa thu đông cho khí trời mát mẻ để khách mời thoải mái. Còn Bình An, anh ấy thường nói đùa với mọi người rằng sẽ kết hôn vào một ngày tháng 9 âm lịch nhưng chưa biết năm nào. Và năm nay anh ấy giữ đúng lời hứa.

* Trong tháng 10 có rất nhiều đám cưới của nghệ sĩ Việt, Phương Nga - Bình An có e ngại việc một bộ phận dân mạng sẽ có những so sánh về quy mô, hình thức, chất lượng,… giữa các hôn lễ với nhau?

- Đối với tôi đám cưới là ngày đặc biệt của riêng mỗi người không nên so sánh giữa ai với ai cả. Đây không phải là sự kiện tổ chức để mọi người đến xem hay bình phẩm mà chỉ là ngày vui giữa cô dâu chú rể và những người thân cận. Ngày cưới đơn thuần là dịp đánh dấu một người con gái và một người con trai gắn kết, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Tôi biết chắc sẽ có người bình luận tiêu cực nhưng tôi không quan tâm, đám cưới là của mình mà.

Phương Nga đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi trước ngày trọng đại sắp tới

Chúng tôi công bố thông tin cầu hôn thì sẽ không thể rút lại được nên…

* Ngay lúc được Bình An quỳ nói lời cầu hôn, tại sao phản xạ tự nhiên của Phương Nga lại là đặt câu hỏi ngược "Hỏi bố mẹ chưa?"?

- Trước đó tôi từng nghe vài câu chuyện 2 bạn trẻ cầu hôn nhau nhưng khi hỏi đến bố mẹ thì bố mẹ lại nhất quyết không đồng ý. Lúc đó, cả hai lại phải tìm cách nói chuyện với gia đình 2 bên, bạn bè bằng lí do này lí do kia. Nếu chuyện này xảy ra với tôi và Bình An thì thật sự rất buồn cười.

Cả hai có bộ phận người hâm mộ nhất định, khi công bố thông tin thì sẽ không thể rút lại được nên bắt buộc tôi phải nghĩ xa hơn bằng cách hỏi Bình An đã hỏi bố mẹ chưa. Nếu bố mẹ đồng ý cho chúng tôi thì tôi cũng đồng ý vì hai đứa đã ở bên nhau hơn 4 năm. Bởi vì đã hỏi từ trước nên khi chúng tôi thông báo về đám cưới hai bên bố mẹ rất vui vì ai cũng mong chờ ngày này từ lâu rồi.

* Mối quan hệ của Phương Nga và mẹ chồng tương lai ra sao?

- Tôi rất may mắn khi bố mẹ và em gái của Bình An đều là những người rất dễ tính và hiền lành. Mọi người đối xử với tôi rất tốt và tôi cũng dùng sự chân thành, tôn trọng dành cho gia đình Bình An. Bố mẹ thật sự rất yêu thương con trai và con dâu. Chính vì vậy, tôi không phải đối mặt với các mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu mà thường thấy trên mạng.

* Thời điểm nào trong mối quan hệ này đã khiến Bình An - Phương Nga xác định đối phương chính là người bạn lựa chọn để gắn bó trăm năm?

- Cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều hoàn cảnh trong suốt nhiều năm qua. Khi chúng tôi có thể ngồi xuống để chia sẻ những khó khăn, khúc mắc và đối phương chấp nhận nó, chấp nhận đi cùng nhau thì đó là lúc tôi nghĩ đây là người đàn ông của đời mình.

* Cặp đôi nào ít nhiều cũng trải qua một giai đoạn khó khăn và khủng hoảng trong tình yêu, Bình An và Phương Nga đã vượt qua thời gian đó như thế nào?

- Thời gian khó khăn nhất của tôi và Bình An là lúc sau khi tôi thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tôi đi rất nhiều còn Bình An ở nhà thì lo lắng tôi có danh hiệu rồi thì sẽ bỏ anh ấy, không yêu anh ấy nữa. Sau này, Bình An từng thú nhận với tôi rằng lúc đó anh cố tình gây nhau để có lý do chia tay nhưng tôi thì không chấp nhận điều đấy. Tôi nghĩ trước đây cả hai thương nhau thì cứ tiếp tục thương nhau chứ không có bất kì lý do gì phải dừng lại. Chúng tôi vượt qua giai đoạn đó và đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ.

* Ngôi nhà tân hôn đã được 2 bạn chuẩn bị trong thời gian bao lâu, cảm xúc của các bạn thế nào khi tự mua được tài sản lớn?

- Ngôi nhà tân hôn đã được chuẩn bị khoảng nửa năm đến 1 năm trước đám cưới. Ban đầu, chúng tôi không có dự định ngôi nhà này dành cho đám cưới. Thật ra, nhà này vẫn chỉ là của Bình An thôi. Vì sau này có thể tôi sẽ về đây ở nên chỉ có quyền quyết định một số khoản mình thích.

Khi về chung nhà, cả hai sẽ gọi nhau là "bạn - mình"

* Sau khi kết hôn, Bình An và Phương Nga có đặt ra cho nhau nguyên tắc nào trong cuộc sống hôn nhân và nguyên tắc làm nghề?

- Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này.

* Phương Nga nghĩ điều thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của bạn sau khi làm vợ là gì?

- Điều thay đổi lớn nhất của tôi chắc là việc phải chuyển đến một nơi khác. Ngôi nhà hiện tại do chính tôi thiết kế và chọn tất cả đồ. Khi chuyển sang nhà mới dù rất tốt nhưng chắc sẽ không có kỷ niệm và cảm giác như ở nhà mình. Nhưng do 2 nhà cũng gần nhau nên có lẽ thỉnh thoảng tôi sẽ rủ An về bên này ngủ cho vui.

* Khi đã trở thành vợ chồng chính thức, cả hai có thay đổi cách xưng hô "cậu - mợ" không?

- Lúc trước cả hai xưng cậu - mợ rất nhiều nhưng có một thời gian mọi người nói: "2 người này xưng cậu mợ ngứa cả tai" nên tôi cũng bị áp lực và giảm bớt đi. Sau này, chúng tôi chỉ xưng "cậu - mợ" ở những nơi riêng tư có 2 đứa với nhau thôi. Khi về chung nhà, cả hai sẽ gọi nhau là "bạn - mình".

* Sau đám cưới Phương Nga sẽ cân bằng giữa công việc, học tập và việc làm vợ ra sao?

- Tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm nên rất bận và An sẽ phải thông cảm. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp.

* Phương Nga - Bình An có dự định thêm thành viên mới trong thời gian tới?

- Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch sinh con trong thời gian tới.