Phương Nga và Bình An tình tứ trong lễ ăn hỏi quy tụ dàn mỹ nhân Việt

Phương Nga và Bình An sánh đôi tình tứ trong ngày lễ ăn hỏi tại Hà NộiChú rể Bình An đích thân lái xe đến rước dâuCô dâu khoe nhan sắc xinh đẹp bên dàn bê tráp cực "chất lượng" vì toàn nàng hậuĐỗ Mỹ Linh - Đỗ Hà cùng hội chị em góp mặt trong ngày vui của Phương NgaKiều Loan và Phương Anh có mặt từ sớm ở nhà cô dâuHôn lễ của Bình An và Phương Nga sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong ít ngày tới Nguồn: NVCC