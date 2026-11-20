Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Dương Thị Khánh Linh, Á hậu 2 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026, trở về thăm Trường THPT Minh Châu ở Hưng Yên. Cô mặc áo dài trắng, đội vương miện khi gặp lại các thầy cô từng dạy mình và giao lưu với học sinh đang theo học tại trường.

Trong chương trình có sự tham dự của đại diện ban giám hiệu, giáo viên và học sinh, Khánh Linh trực tiếp trao 20 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập. Mỗi suất trị giá một triệu đồng. Toàn bộ 20 triệu đồng được cô trích từ khoản tiền thưởng cá nhân sau khi giành danh hiệu Á hậu 2.

Những năm học tại THPT Minh Châu, Khánh Linh từng được nhà trường hỗ trợ học phí và tạo điều kiện học tập. Cô cho biết sự giúp đỡ ấy đã tiếp thêm động lực để cô cố gắng trong những năm phổ thông và sau này mạnh dạn thử sức ở cuộc thi sắc đẹp. Khi nhận tiền thưởng, cô nghĩ ngay đến việc trở về trường để giúp các em học sinh đang gặp khó khăn.

"Vì vậy, ngay khi có tiền thưởng, điều đầu tiên Linh nghĩ đến là quay về giúp đỡ lại các em học sinh khó khăn tại chính ngôi trường này. Với Linh, đây giống như một lần trở về nhà sau một hành trình dài", Khánh Linh chia sẻ.

Một trong những khoảnh khắc khiến Khánh Linh xúc động nhất là khi gặp lại cô giáo chủ nhiệm cũ. Với cô, cuộc gặp gợi nhớ quãng thời gian cùng bạn bè học tập, vui chơi và được thầy cô dìu dắt. Đi qua những góc sân, hành lang quen thuộc và nhìn các em học sinh trong buổi gặp mặt, Khánh Linh nói cô nhớ lại hình ảnh của mình khi còn học ở trường, với nhiều dự định cho tương lai.

Khánh Linh cho biết cô gửi gắm sự động viên tới các em qua những phần quà, đồng thời muốn bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô và nhà trường. Nhân dịp 20/11, cô cũng nhắn nhủ các bạn trẻ trân trọng thời gian còn đi học, ghi nhớ sự dìu dắt của thầy cô và mạnh dạn theo đuổi những điều mình mong muốn. Với cô, những năm tháng ở THPT Minh Châu vẫn là một phần đáng nhớ trong hành trình trưởng thành.

Khánh Linh sinh năm 2006, quê Hưng Yên. Cô hiện là sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh, thuộc Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau cuộc thi, cô vẫn ưu tiên hoàn thành việc học và giữ định hướng trở thành giáo viên tiếng Anh.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi giành danh hiệu Á hậu 2, Khánh Linh cho biết cô có thêm cơ hội gặp gỡ nhiều người, tích lũy trải nghiệm và tham gia những hoạt động mình quan tâm. Cô xem những cơ hội ấy là động lực để tiếp tục học hỏi và chủ động hơn trong các công việc cộng đồng.

"Với Linh, danh hiệu không chỉ mang đến cơ hội mà còn đi kèm với trách nhiệm. Linh hiểu rằng mình cần nỗ lực nhiều hơn, không ngừng hoàn thiện bản thân và chủ động thay đổi để xứng đáng với danh hiệu đã đạt được", cô nói.

Bên cạnh việc học, Khánh Linh mong có thêm cơ hội đồng hành với các trường và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến trở lại THPT Minh Châu dịp 20/11 cũng là dịp để cô gặp lại những người từng giúp mình theo đuổi việc học và gửi sự động viên ấy đến các em đang ngồi trên ghế nhà trường.